Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 22 al 26 de septiembre en la Región de Murcia

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes controlados en el suministro de la red eléctrica de la Región de Murcia durante los próximos días. Entre este lunes 22 y el próximo viernes 26 de septiembre, serán múltiples localidades en las que se verá afectado el fluido eléctrico. Algunos de los cortes llegarán incluso a las tres horas.

Además, desde Iberdrola informaron de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada, se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Es por ello que piden que durante el periodo de corte se eviten labores de mantenimiento, ya que el servicio se puede restablecer antes y podría conllevar a accidentes graves.

Abarán

En Abarán se procederá a cortar el suministro eléctrico este martes 23 de septiembre de 8.30 a 12.00 horas en Po Treinta Y Uno: 124 PC, 156 PC, 229 PC y Po Veintinueve (Macicandu): 344 PC, 359 PC.

En la Virgen del Oro no habrá luz este martes de 8.30 a 12.00 horas de:

Pj Macicandu (Pg. 31): 43, 48 PC, 50 PC, 62 1, 71 PC B, 72 PC, 84, 89 PC, 92 PC, 93 PC, 102 PC, 103 BI, 103 PC D, 104 PC, 106 PC, 109 PC, 116 PC, 116, 121 PC, 122 PC, 126 PC B, 128 PC, 130 PC, 135 PC, 142 PC, 143 PC, 145 PC, 149 PC, 155 PC, 157 PC, 158 PC, 159 PC, 162 PC, 165 PC C, 170 PC, 171 PC, 177 PC, 178 PC B, 180 PC, 184 PC, 192 PC, 194 PC, 209 PC, 209, 211 PC, 215 PC, 228 PC, 235 PC, 241 PC, 245 PC, 246 PC, 250 PC, 256 PC, 261 PC, 262 PC, 273 PC, 274 PC, 289 PC, 289, 342 PC, 353 PC, 355 PC C, 356 PC, 357 PC, 363 PC, 368 PC, 371 PC, 403 PC, 409 PC B, 409 PC, 410 PC, 704 PC, 717 PC, 751 PC, 752 PC, 821 PC, 824 PC.

Águilas

En Águilas sufrirá cortes de luz este lunes 22 de septiembre de 9.00 a 10.15 horas en:

-Cl Barcelona: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17

-Cl Benidorm: 1 A, 1, 2, 3, 5 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

-Cl Ciclista Julian Hernandez Zaragoza: 7, 9

-Cl Marbella: 1, 2 A, 2, 4, 7, 9

-Cl San Pascual: 1

-Cl Torremolinos: 6, 8

-Cl Valencia: 1 A, 1 B, 2, 4

-Cr De Lorca, Urbana: 2, 4 BI

La pedanía aguileña de Calabardina no tendrá suministro eléctrico este miercoles de 8.30 a 9.15 horas en Cl Gaviota (Calabardina): 6 2, 7 y Cl Jorge Luis Borges (Calabardina): 1, 3 1, 5 1, 5, 7, 9. También entre las 9.15 y 10.00 horas en Cl Buero Vallejo: 13 y Cl Gaviota (Calabardina): 2, 4, 6 1, 6, 8. Además, ese mismo miércoles también habrá cortes de 10.00 a 12.00 horas en Cl Buenos Aires: 12, 14 2, 16, 18, 37 1, 37, 39, 43 y Cl Buero Vallejo: 7, 9, 15, 17 y Cl Gaviota (Calabardina): 10, 12, 14, 16, 27 y Cl Jorge Luis Borges (Calabardina): 11, 20, 22, 24 y Cl Mula Muñoz (Calabardina): 1, 2, 3, 4, 5 1, 6, 7, 8, 9, 10 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 y Cl Salvador Dalí (Calabardina): 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27

Aledo

En Aledo sufrirán un corte de suministro eléctrico este viernes 26 de septiembre de 7.30 a 11.30 horas en:

-Pj Brazo Camacho: 82 PC, 83 PC

-Pj Casa Chica: 2 1, 3 2, 12 BI, 12 2, 20 PC, 23 PC, 30 1, 30, 31 1, 31, 32, 33 1, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41 PC

-Pj Casa Chica - La Cimbra: 124 PC, 131 PC

-Pj Cuesta Blanca: 253 PC

-Pj Llano De Las Cabras: 50 PC

-Pj Llano De Las Tumerosas: 31 PC, 92 PC, 108 PC

-Pj Llano Garrones: 1 PC, 2 1, 2, 8, 11

-Po Ocho: 23 PC, 264 PC

-Po Siete: 20 PC

Cartagena

En La Manga del Mar Menor sufrirán cortes de luz este lunes de 8.30 a 12.30 horas en:

-Av. Decima: 4 PR, 7 BI

-Cl Apartamentos Los Carmenes: 1, 2

-Cl Edificio Nieto: 1

-Cl Edificio Olimpia Center: 1 PR, 1

-Cl Gran Vía Isla Del Ciervo: 1, 3, 4, 5 1, 5, 7, 189 PC MM, 192 BI

-Cl Hacienda Dos Mares: 297, 301 1

-Cl Mar Negro: 7, 13, 16

-Cl Mar Rojo: 153 MM

-Cl Parcela Mg: 4 1, 4, 7, 8 BI, 8 A, 8, 9 A, 9, 10, 12 B, 12, 13 B, 13, 14, 15, 17, 18

-Cl Parcela Mm: 152 1, 152, 156, 158, 161 PR, 162, 164, 169, 170, 171, 173, 175, 177, 178, 180 1, 183, 184 1, 184, 185, 186 1, 191 B, 191

-Cl Tordos: 12 PR, 13

-Po Isla Ciervo Norte: 13

-Po Isla Del Ciervo Sur: 2

-Po Mar Negro: 4 A, 4 B

-Po México: 1 B, 5 A, 5 B, 5 C, 6 A, 6 B, 10 A, 10 B, 11 A, 11 B

-Pz Mar Negro: 1 SN

Además, también sufrirán cortes de luz este martes de 8.30 a 9.00 horas y de 15.00 a 15.30 horas en Cl Edificio Brisamar: 1 SN y Cl Edificio Marina Perla: 1 y Po Calnegre: 49, 50 A y Ur Puerta Del Mar: 1.

Lorca

La pedanía de Avilés no tendrá suministro eléctrico este miércoles 24 de septiembre entre las 8.00 y 12.00 horas en Pj Casas El Peña: 1 SN 1, 1 SN y Pj La Granja: 2.

En la pedanía lorquina de Cazalla habrá cortes de luz este jueves 25 de septiembre entre las 7.30 y las 10.00 horas y entre las 13.30 y 14.00 horas en Cn Feli: 14 A, 22, 23 A, 23, 24, 25, 117 E, 119, 128, 130, 134, 304 PC, 312 PC, 448 BI, 458 2 y Pj Los Ausentes: 317 PC y Po Ciento Cincuenta Y Dos: 25 PC, 44 PC, 101.

En la pedanía de Coy no habrá suministro eléctrico este miércoles 24 de septiembre entre las 8.05 y las 8.30 horas y entre las 14.00 y las 14.30 horas en:

-Bo Llano: 1 SN 1, 1 SN 2, 1 SN 3, 1 SN 4, 1 SN 5, 1 SN, 5

-SN 1, 5 SN, 6

-Bo Nuevo: 1, 3 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 1, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29 BI, 29

-Cl Avilés El Pardo: 6

-Cl Barrionuevo: 2, 35

-Cl Cabezo: 1, 2, 3

-Cl Caja Ahorros: 1 T

-Cl Camino Doña Inés: 1 1, 1 2, 2, 4, 7, 9, 10 1, 11, 13, 15, 19

-Cl Cureta: 1, 2 1, 2, 3 1, 3, 4 1, 4, 5 1, 5, 6, 7 1, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50 B, 50, 51, 53, 57, 59, 63, 65, 71, 77, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 1, 107, 109, 111, 152 PC, 152

-Cl El Horno: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13

-Cl Escuelas: 1 BI, 1 SN 1, 1 SN 2, 1, 2 BI, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1, 15, 16, 17 SN, 17 1, 19, 21, 23, 25, 27 1, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 47

-Cl Fuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 2, 20, 22, 23, 24, 25 1, 25, 26, 27, 30, 31 1, 31, 32, 33, 34, 35 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 53, 55 PR, 55, 56, 60, 66, 68, 70, 74

-Cl Fuente De Abajo: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20 1, 22, 24

-Cl Noguera Bana: 1, 2, 3, 5, 7, 9 BI, 10, 11, 12, 13, 14, 17

-Cl Sastre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 43, 45

-Cr Cehegín: 1 SN 1, 1 SN 2, 1, 3, 10, 16 1, 16 2, 16, 17, 19, 21 1, 21, 28

-Cr De Avilés: 3

-Cr Doña Inés: 1, 3, 4 1, 5, 20, 28 1, 28

-Pj Consultorio: 1 SN 1, 1 SN, 1, 2 1, 3 A, 3 1, 4, 5, 6 BI, 6, 7 1, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18

-Pj La Vega: 76

-Pz Fragua: 1, 2, 3

-Pz Iglesia: 2

-Pz La Cuesta: 1, 2, 3, 4, 5

-Tr Del Olmo: 1 B, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15

En la pedanía lorquina de Doña Inés habrá cortes de luz este miércoles 24 de septiembre de 7.00 a 7.45 horas y de 12.00 a 12.45 horas en:

-Bo San Jeronimo: 2 A, 2

-Cl Cabezo: 1

-Cl Deposito: 1, 22

-Cl Doña Inés: 2, 16 1

-Cl El Horno: 2 BI, 2, 3, 4, 6, 14, 16, 18, 20

-Cl Escuelas: 2, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18 1, 18, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46, 50, 52, 54, 56

-Cl Fragua: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 20, 24, 36, 38, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

-Cl Garre: 1, 4, 10, 11

-Cl Iglesia: 1, 6, 8, 10, 14 1, 14, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 44

-Cl Jose Rojo: 1, 4, 7, 10, 20, 24

-Cl La Plaza: 1, 4, 5, 8, 10 ., 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28

-Cl Molino: 2, 3, 4, 6, 8, 22, 24

-Cl Olivera: 2 PR, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23

-Cl Pardo: 3, 4, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 48, 50 BI, 50, 52

-Cl Pocico: 2, 4, 6

-Cl San Miguel: 1, 3, 5

-Cl Santa Juana: 9, 11, 17

-Pj Doña Inés: 99 PC

-Po Cuatro: 188 PC

-Po Doce: 1 PC

-Po Trece: 80 PC

En la pedanía lorquina de Río no habrá suministro eléctrico este martes de 8.00 a 10.15 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Pj Las Canales: 1 SN, 22, 42, 51, 55, 57 2, 57, 63, 65, 66, 70, 80, 334, 336, 338, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 347, 357, 359, 360, 361, 362 PR, 362, 363, 365 1 y Po Trescientos Diecisiete: 124 PC y Pz Antonio Perete: 53, 67, 348, 349, 350, 352.

En la ciudad de Lorca habrá cortes de luz este miércoles de 8.05 a 8.30 horas y de 14.30 a 14.30 horas en Po Tres: 98 PC. Y también este jueves de 7.30 a 10.00 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Cl Feli: 91 PC

En Purias no habrá electricidad este jueves 25 de septiembre de 7.30 a 10.00 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Cn Feli: 35 PR, 172

En Torrealvilla no tendrán luz este martes de 7.55 a 11.00 horas en Cr Lorca-Caravaca: 470 KM.

Lorquí

En el municipio de Lorquí no habrá suministro eléctrico este lunes de 15.30 a 16.00 horas en:

-Cn Del Soto: 226

-Pj Pago Enmedio: 519 PC, 520 PC

-Po Ocho (La Fabrica De La Luz): 60 PC, 337 PC, 338 PC, 341 PC, 344 PC, 345 PC, 346 PC, 347 PC, 348 PC 1, 348 PC 2, 353 PC, 354 PC, 355 PC, 357 PC, 359 PC, 362 PC, 363 PC

-Po Ocho (Pago De En Medio): 511 PC, 513 PC, 521 PC, 574 PC

-Po Ocho (Soto De La Fuente): 185 PC, 187 PC, 194 PC, 198 PC, 199 PC, 200 PC, 201 PC, 208 PC, 209 PC 1, 209 PC, 213 PC, 215 PC, 219 PC, 222 PC, 223 PC, 229 PC, 230 PC, 233 PC, 236 PC, 237 PC, 238 PC, 239 PC, 241 PC, 242 PC, 244 PC, 245 PC, 530 PC, 585 PC

Y también tendrá cortes este viernes 26 de septiembre de 8.00 a 10.00 horas en Cl Castillo De Aledo (Polig.Ind.San Martin): 1, 2 PR, 3, 5, 6 1, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 24 1, 25 PR.

Los Alcázares

En la localidad de Los Narejos no habrá suministro eléctrico este martes 23 de septiembre de 8.30 a 12.30 horas en Cl Wessel De Guimbarda: 7, 9.

Mazarrón

En el Puerto de Mazarrón habrá cortes de luz este miércoles 24 de septiembre de 8.30 a 11.30 horas en:

-Cl Arte (Playa Sol I): 470

-Cl Cedro: 2, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 44, 52, 53, 54, 58, 66, 68, 436, 439

-Cl Encina (Ur.Playasol 1): 14, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 485

-Cl Geranios (Ur.Playasol 1): 14, 16

-Cl Hierba Buena (Ur.Playasol 1): 87

-Cl Hierbabuena: 1, 5, 7

-Cl Jazmines: 65, 692

-Cl Malvas (Ur.Playasol 1): 4, 6

-Cl Rosas (Ur.Playasol 1): 18, 20, 21, 22, 24

-Cl Sabina Mora (Ur.Playasol 1): 30, 36, 40 BI, 42 1, 44, 46, 59, 518

-Cl Sen (Playa Sol I): 50

-Ur Playa Sol- I: 442, 461, 462, 490, 491, 500, 535, 587

También sufrirán cortes durante este jueves de 8.30 a 11.30 horas en Cl Punta Del Faro (Ur.El Alamillo): 2, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 y Cl Punta Sabinal (Ur.El Alamillo): 2, 4, 9 1, 16, 17 1, 21 1

Molina de Segura

En la ciudad de Molina de Segura no habrá suministro eléctrico este viernes 26 de septiembre de 11.00 a 13.00 horas en Cl Orión (Pg. Industrial La Estrella): 6, 14, 26.

Murcia

En la pedanía murciana de Aljucer sufrirán cortes de luz este viernes 26 de septiembre de 11.00 a 11.30 horas en:

-Av. Santa Catalina: 76, 78, 80, 82, 86, 88 A, 88, 90, 92

-Ci Caballeros: 1, 2, 4 B, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27 PR PC, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 80 PR, 82

-Ci Los Rodriguez: 32

-Ci Salabosque: 105, 107, 115

-Cl Angel Caballero Gallego: 2, 4, 6, 11

-Cl Rincon De Las Torres: 5, 7, 9, 21, 23, 25, 27

-Po Ciento Ochenta Y Tres: 91 PC

En la pedanía de Alquerías no tendrá suminstro eléctrico este martes 23 de septiembre de 9.00 a 11.00 horas en:

-Ci Arrieros: 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18 A, 20

-Cl Conde De Almodóvar: 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 PR, 47, 49

-Cl Las Parras: 21 BI

-Cn Los Chiquitillos: 1, 3, 7 1, 7

-Cn Pepitos: 2, 3 1, 3, 4, 5, 10

-Cn Reguerón: 19 PR, 21, 33, 35, 37, 41, 43 BI, 43, 47, 124

-Cn Viejo De Orihuela: 98 B, 98, 100

-Po Ciento Treinta Y Dos: 83 PC, 94 PR, 111 PC, 116 PC, 606 PC

En la pedanía de El Palmar no habrá luz este viernes 25 de septiembre de 9.30 a 11.30 horas en:

-Cl Los Carriles: 1 SN, 51 B6

-Cn Las Bronte: 9

-Cn Mayayo: 5 2

-Cn San Jose: 65 1, 65

-Di Carril Carriles: 1 SN 2, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 43, 44, 50, 51 A, 51 D, 51 E, 51 F, 51 H, 51, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 73, 109

-Tr Mayayo Uno: 0 SN, 38, 42

En la pedanía murciana de Baños y Mendigo habrá cortes de luz este miércoles 24 de septiembre de 8.00 a 10.00 horas en Cr Madrid-Cartagena: 4070 KM.

En Guadalupe no habrá suministro eléctrico este martes 23 de septiembre de 7.30 a 8.00 horas y de 16.00 a 16.30 horas en Ci Funes: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y Ci Los Mesegueres: 2 A, 2, 4, 6, 8 y Cn Guadalupe: 1 B, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 B, 10 B1, 11, 13, 15, 17 A, 17 B, 17 y Cn Puente De Los Illanes: 9 1, 10, 12, 195 y Cr La Ñora: 220, 226, 228 A, 228 B, 228, 230 1-, 230.

En La Albatelía no habrá luz este martes 23 de septiembre de 7.30 a 8.00 horas, de 8.00 a 8.30 horas y de 15.30 a 16.00 horas en:

-Ci Albarracines, Los: 1, 5, 7, 9, 11

-Ci Los Botias: 1, 3 A, 3, 5 C, 5, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36 B, 36 C

-Ci Los Moñinos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

-Ci Palomos: 4, 8 B, 8 C, 10, 11 A, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23 PR, 23

-Ci Teresas: 3, 6, 12

-Ci Torre Masa: 61 B, 61 C, 65 A, 65, 67, 69, 71 B, 71, 73

-Ci Uñas: 140

-Cl Alcalde Garcia Sanchez: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

-Cl Carril Penchos: 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 A, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75 B, 75, 76, 77 A, 77, 81, 85, 88 PR, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 717 PC

-Cn Chócoros: 25, 27, 29, 33, 39, 41, 45

-Cn Hondo: 3, 5, 7 B, 7, 12 C, 14, 16, 18, 20

-Cn Manzaneras: 3, 5, 11, 13, 21, 25

-Po Ciento Dos (Andreus): 539 PC, 542 PC

-Po Ciento Dos (La Torre Molina): 262 PC, 277 PC

-Sd Vasco Capuchinos: 3, 4, 5, 6

Durante ese miércoles de 16.00 a 16.30 horas, también habrá cortes en Ci De Los Ortega: 2, 7 y Cn Esteban: 1, 3, 5, 7 y Cn Guadalupe: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 24 A, 24 C, 26. De 16.30 a 17.00 horas en Ci Andreus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 20 y Ci Los Botias: 34, 36, 38, 40 y Ci Los Nicolases: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 21 y Ci Los Rosendos: 5, 8, 15, 16, 17, 29, 33, 39, 598 PC y Ci Uñas: 241 PC y Cl Carril Penchos: 87, 89, 103, 105 PC, 130 B, 132, 166, 168, 170, 172 A, 172 B, 172 D, 172 y Cn Guadalupe: 40, 42, 44 y Po Ciento Dos: 53 PC.

Asimismo, en La Albatalia habrá cortes de luz este miércoles 24 de septiembre de 8.00 a 8.40 horas en Av. La Ñora: 162 y Ci Floro: 16 y Ci Nieto: 3, 5, 12 y Sd Culones: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 29 y Sd Pato: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 16. También se cortará el suministro eléctrico de 8.40 a 9.00 horas y de 16.00 a 17.00 horas en:

-Av. La Ñora: 116, 118 A, 122 A, 124, 128

-Ci Alegría: 9, 15

-Ci Del Releñe: 5, 7, 10 B, 10 1, 11, 12, 23, 25, 29 BI, 73

-Ci Escuelas: 2 PR ., 9, 16, 22, 35, 37, 39

-Ci Los Pardos: 1, 2, 16 1, 16, 18, 20, 24, 28, 29, 30, 35, 37, 39, 45 1, 45, 55, 57, 87, 89, 91, 93

-Ci Torre Molina: 17, 40 4

-Ci Tubos: 5 PR, 5, 8, 10, 12 1, 12, 14

-Cl Alcaldía: 9, 11, 18, 20

-Cl Carril Penchos: 1, 2 BI, 2 A, 2, 4, 5, 6, 8, 11 1, 11 2, 13, 14, 16, 17 B, 17 1, 19 A, 19 A1, 19, 21, 23, 26, 28 B, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 105 1, 459 PC

-Cl Maria Lucas: 6

-Cn Caravacas: 2, 5, 6, 12, 14 B, 14, 807 PR 1

-Cn Hondo: 2 A, 2, 4, 6 1, 6, 10, 11, 12, 22

-Cn Isidro: 5, 15, 17, 19, 23

-Cn La Ñora: 116, 120, 130 1

-Cr La Ñora (Molino Funes): 118

-Sd De La Tía Ana: 18 A, 18

-Sd Molina: 93, 97, 99 BI, 99 2, 99

En la pedanía de La Arboleja no habrá suministro eléctrico este martes 23 de septiembre de 7.30 a 8.00 horas y de 16.00 a 16.30 horas en:

-Av. La Ñora: 167, 169, 171, 173, 175 PR, 175, 177, 179, 181, 185, 211

-Ci Cerezos: 2, 6, 8, 10 1, 10, 12, 14, 15, 20, 22, 24

-Ci Hortícola: 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 34, 36

-Ci Limoneros: 165, 167 A, 167 C

-Cn De Los Illanes: 1 SN, 171, 173, 183, 187, 189, 191, 193

-BI, 193, 195, 197 A, 197 B, 201, 203, 205, 207 BI, 207, 209

-Po Noventa Y Seis: 131 PC.

En La Arboleja también habrá cortes este 24 de septiembre de 8.00 a 8.00 a 9.00 horas y de 16.00 a 17.00 horas en:

-Av. La Ñora: 103 A, 103 B, 103 C

-Ci Cayuela: 2, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 17

-Ci Chornos: 67 A, 67, 75, 79, 83, 85, 87 B, 87, 89 PR, 89, 91, 93 A, 93, 101, 128 B, 132 B, 132, 134 B, 136 B, 140, 142 C, 142, 144 A, 144, 146 A, 146 C, 148 PR, 150, 152, 154 BI, 154, 156, 158, 1004 PR

-Ci Los Leales: 1, 3 BI, 3, 5, 7, 9, 11

-Ci Pilotos: 5 1, 7, 9 13, 11 14, 15 13

-Cl Caserío Los Leales: 21

-Cn Carpíos: 11

-Cn Iglesia: 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58 A, 60, 62

-Po Ciento Uno: 795 PC

-Av. La Ñora: 93 1, 97, 99 A, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 A, 121, 123 PR, 123, 125, 129, 133, 137, 139 A, 139 B, 139, 143, 155, 157, 159, 161, 163, 164 1, 165 PR, 165 A, 165 B, 165

-Ci Chornos: 160

-Ci Nene El Cura: 99, 101 B, 103, 105

-Po Ciento Uno: 677 PC

-Po Noventa Y Seis: 59 PR

-Av. La Ñora: 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77 1, 77, 81 BI, 81, 83

-BI, 83, 85 PR, 85, 87, 89, 93, 95 BI, 99, 114, 120 PR, 122

-BI, 122 PR

-Ci Escuelas: 11 PR, 11 1, 14

-Ci Los Lorcas: 2 A

-Cn Iglesia: 1, 2, 3 1, 4, 5, 6 PC, 6 1, 7 A, 7 B, 7, 8, 10 B, 10, 11 B, 11 1, 11, 12 B, 12, 14 BI, 15, 17 A, 17 D, 17 E, 17 F, 17 G, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40 A, 40 B, 41, 42 1, 42, 43, 44, 45, 47 A, 47, 49, 51, 53 B, 53, 55, 57, 59, 61 1, 63 B, 63, 64 A, 64, 65 A, 65, 66, 68, 70

-Di Carretera Ñora: 71

En la pedanía murciana de Los Dolores no habrá luz de 8.00 a 11.00 horas en Av. De Los Dolores: 1 3.

En la pedanía de Los Ramos habrá cortes eléctricos este martes de 9.00 a 11.00 horas en:

-Ci Canovas: 2, 5, 19

-Ci Conde De Almodóvar: 106

-Ci Los Pepitos: 1

-Ci Sorda: 8, 12

-Cl Vereda Chocolate: 2 B, 2, 3 BI, 4, 7, 9, 11 B, 11, 13 B, 13 C, 13, 15, 17, 19, 21, 28, 29 BI, 29, 31, 32, 37, 39, 40, 44, 46, 56, 62, 64, 68, 70, 174 PC, 175 PC

-Cn Reguerón: 31 1, 31

-Cn Viejo De Orihuela: 71, 73, 75, 81, 83, 86, 88, 89, 92, 93, 101, 103

-Cr Rincon De Almodóvar: 1 PR 1, 2, 53

En la ciudad de Murcia habrá cortes de luz este lunes de 15.30 a 16.00 horas en Cn Fuensanta: 161. Además, este martes 23 de septiembre también los habrá de 8.00 a 9.30 horas en Pz Universidad: 2 PR 1. Asimismo, este miércoles no tendrá suministro eléctrico de 8.00 a 11.00 horas en Av. Lope De Vega: 2; y de 8.40 a 9.00 horas y de 16.00 a 16.20 horas en Cr La Ñora: 122 PR, 737 PC.

En Rincón de Seca no habrá electricidad este miércoles de 7.30 a 8.00 horas y 17.00 a 1730 horas en:

-Ci Alfonso El Rey: 11

-Ci Bartolo: 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 53, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72

-Ci Dulces: 29, 33, 37, 43

-Ci Felipe: 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23

-Ci Los Alcaraz: 1, 3, 5

-Ci Los Belmontes: 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39

-Ci Los Montoyas: 1, 3, 5

-Ci Los Morenos: 16

-Ci Marines: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18

-Ci Parragas: 1, 3, 5, 8

-Ci Parreños: 11, 13, 28

-Ci Pepe Piñero: 2, 4, 6, 8

-Cl Caserío Los Felipes: 13, 15

-Cl Caserío Los Gambines: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18

-Cl Macario: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 22, 26, 28 D, 28, 30, 32, 34, 289 PC

-Cn De Funes: 1 SN, 42 A, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 B, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 1, 79, 80, 81, 83, 84, 87 PR, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110 A, 110, 111, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 146, 148 B, 148

-Tr Funes Dos: 2, 3, 5

En San Benito - Patiño habrá cortes de luz este viernes 26 de septiembre de 11.00 a 11.30 horas en Av. Santa Catalina: 61, 65, 67, 69 A, 69 B, 69 C y Ci Los Mateos: 1 B, 1, 2, 4, 6, 8, 10 BI, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 2, 29, 30, 32, 34, 36, 59 y Cl Angel Guillamón: 14, 15, 24 y Cl Mateos Los: 7 AA, 25 1, 27 1, 29 1, 31

En Sangonera La Verde no habrá suministro eléctrico este jueves de 8.00 a 9.30 horas en:

-Av. Constitución: 19, 21, 23

-Cl Camelias: 1 B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

-Cl Cibeles: 6, 8

-Cl Infanta Elena: 7

-Cl Jose Antonio: 61

-Cl Los Tusos: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12

-Cl Murillo: 1, 2 0, 3, 5, 6, 7

-Cl Poceros: 3

-Cl Salzillo: 12, 14, 16, 18

-Cl Santa Isabel: 1, 2, 4

-Cn Del Cementerio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

-Pz Juan Carlos I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

En el barrio de Santiago El Mayor no habrá luz este lunes de 15.30 a 16.00 horas en Cn Fuensanta: 92.

En Torreagüera habrá cortes este martes de 9.00 a 11.00 horas en Ci Arrieros: 13.

Yecla

En Yecla no habrá suministro eléctrico este martes 23 de septiembre de 8.30 a 11.30 horas en:

-Av. Pablo Picasso: 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 100, 102

-Cl Arcipreste Esteban Diaz: 4 BI, 50, 52 1, 54, 56, 65, 67

-Cl Cruz De Piedra: 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125

-Cl General Cabanellas: 1, 3, 4, 5, 10

-Cl Infanta Maria Teresa: 2 2, 2, 4, 8, 10

-Cl Maestro Mora: 62, 64, 66, 68, 70 2, 70, 72, 74, 76, 78

-Cl Maestro Yuste: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

-Cl Molino: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27

-Cl Primero De Mayo: 6, 8, 10

-Cl Trinquete: 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

-Cl Zaplana: 35, 37, 39, 41

