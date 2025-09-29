Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre en la Región de Murcia Iberdrola interrumpirá el suministro para realizar labores de mantenimiento y reparar averías

Un tendido eléctrico de alta tensión, en una imagen de archivo.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:45

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes controlados en el suministro de la red eléctrica de la Región de Murcia durante los próximos días. Entre este lunes 29 de septiembre y el próximo viernes 3 de octubre, serán múltiples localidades en las que se verá afectado el fluido eléctrico. Algunos de los cortes llegarán incluso a las tres horas.

Además, desde Iberdrola informaron de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada, se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Es por ello que piden que durante el periodo de corte se eviten labores de mantenimiento, ya que el servicio se puede restablecer antes y podría conllevar a accidentes graves.

Abanilla

En el municipio no habrá luz este jueves 2 de octubre entre las 8.00 y las 12.00 horas en:

-Av Cristóbal Colon: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15 1, 15

-Av España: 12, 14 1, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36 1, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 89, 91, 93, 97

-Av Jose Antonio: 2 B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17 1, 17, 20, 22, 26

-Cl Alfa: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

-Cl Camino Molino: 2, 3, 4 1, 5, 8, 9 BI, 9, 10, 19, 20, 25

-Cl Carujos: 1 1, 1, 2 PR, 2, 3, 5 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 1, 14, 15, 16 1, 16, 18, 19, 21 1, 21, 22, 23, 24 1, 25, 26 1, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 45, 47, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 103, 117

-Cl Corazón Jesus: 2, 4, 8, 10

-Cl Félix Rodriguez Fuente: 6

Cl Fuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 1, 14, 15, 16 1, 17, 19, 20, 21, 23

-Cl Hernán Cortes: 3 1, 12, 16, 19

-Cl Hita: 7 BI

-Cl Huertas: 2 A, 5, 11, 18

-Cl Infanta Cristina: 4

-Cl Jesus Maria: 1, 2, 6, 8

-Cl Juan Bautista Romero: 4, 10, 12 BI, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 PR, 21, 23, 24, 25, 26, 27 1, 27 2, 28, 29, 31, 33, 35 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 PR, 41 1, 43, 46, 48, 50, 54, 56

-Cl Lavadero: 1, 3, 5, 6, 8, 10

-Cl Miguel Cervantes: 2, 6, 8, 10

-Cl Prado: 2, 26

-Cl Ramon Cajal: 2, 6 1, 6, 7, 11, 20

Cl Salvador Dalí: 4, 5, 8, 9, 11, 13

-Cl San Antonio: 1, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28

-Cl San Blas: 1, 3 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17

-Cl San Félix: 15, 17, 18, 20

-Cl San Francisco: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30

-Cl San Gines: 1 BI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13

-Cl San Isidro: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

-Cl San Jose: 1 A, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33

-Cl San Pedro: 1, 3, 5, 6, 8, 14

-Cl San Rafael: 1 SN

-Cl Santa Lucia: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24

-Cl Torreta: 2, 4, 6, 8, 10, 12

-Cl Veinte Septiembre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

-Cl Virgen Rosario: 1 SN, 1 1, 1, 2, 3, 5 2, 5, 7 1, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 19 1, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 47 PC B, 47, 52

-Pj Prado: 5

-Tr Camino Hondo: 4 BI, 22

-Tr Generalísimo: 28

-Tr Virgen Del Rosario: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14

Además, en esos mismos lugares tampoco habrá suministro eléctrico este viernes 3 de octubre de 14.00 a 15.00 horas.

En Cantón no habrá luz este jueves 2 de octubre de 8.00 a 12.00 horas en Cl Santa Cristina: 6. También, al día siguiente tampoco habrá de las 14.00 a 15.00 horas en el mismo lugar.

Alcantarilla

En Alcantarilla no habrá suministro eléctrico este martes 30 de septiembre de 13.00 a 14.30 horas en Cl Perito Agrícola Juan Lopez: 1 D, 1 T, 3, 5, 7, 11.

Alguazas

En el municipio de Alguazas habrá cortes de luz este martes 30 de septiembre entre las 10.30 y las 12.30 horas en Cl El Azahar: 3, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17 y Cl Limonero: 10 y Cl Rio Mula: 46, 52, 54 PR, 58, 60, 62, 64 y Cl Roca: 46, 69, 71, 75, 77, 79

Cartagena

En la diputación de Atamaría no habrá suministro eléctrico este miércoles 1 de octubre de 8.30 a 9.00 horas y de 13.00 a 13.30 horas en Pj Atamaría: 14 PC, 33 PC, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42 PR, 42, 44 PC 1, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54 PC, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 69, 70, 76 PC, 103 PC y Pj Las Princesas-Golf: 30 PC, 34 PC, 47, 71 PC, 103 PC, 104 PC.

En la localidad de Cabo de Palos habrá cortes de luz este martes 30 de septiembre de 8.30 a 9.00 horas y de 15.30 a 16.00 horas en:

-Cl Cabracho: 1, 3, 5, 30, 32

-Cl Holoturia: 20 PR

-Cl La Galera: 1, 2, 3, 4

-Cl Latimeria: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 BI, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

-Cl Marques De Villalba: 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 1, 17 2, 19, 20 BI, 20, 22

-Cl Playa Levante: 1, 2 BI, 2

-Cl Punta Barracones: 1 PR, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15

-Cl Punta Barriga: 2 PR, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

-Cl Punta Brava: 2 D, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

-Cl Punta Casablanca: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

-Cl Punta Cocedor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

-Cl Punta De Las Olas: 4

-Cl Punta Del Plomo: 1, 2 PR, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PR, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23

-Cl Punta La Raja: 1, 3

-Cl Punta Las Calas: 1, 2

-Cl Punta Lengua De Vaca: 2 1

-Cl Punta Negra: 4

-Cl Punta Pudrider: 2 PR, 2, 3 PR, 3, 5, 6 A, 6 B, 6 C, 7, 8, 9

-Cl Punta Sabinar: 14, 16, 18

-Cl Punta Salinas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

-Cl Punta Seca: 1 PR, 1, 2 PR, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

-Cl Subida Al Faro: 52, 64, 66, 68, 70 PR B, 70 B, 70, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 E1, 103 E2, 103 E3, 103 E4, 103 E5, 103 E6, 103 E7, 103 E8, 103 E9, 121 1, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147

-BI, 147

-Fi Recinto Ferial: 1

-Pj El Faro: 1

El pueblo de Los Belones no tendrá luz este miércoles de 8.00 a 9.00 horas y este jueves de 18.00 a 19.00 horas en:

-Cl Los Belones: 1

-Cl Pedriza-Barracas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

-Cl San Luis: 1, 4

-Lg Las Barracas: 1, 2, 4 A, 4 2, 5, 6 1, 6, 7, 8, 9, 10 1, 10, 11 A, 11, 12, 13 1, 13, 14 D, 14, 19, 20 PR, 20, 21, 25, 26, 27, 28 BI, 29 PC, 29, 30 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 D, 37, 38 D, 39 PC, 39 D, 40, 42, 43, 44, 45, 47 A, 51, 52 PR, 52 A, 55, 58 D, 60, 61, 62, 64, 65, 67 PC, 69 A, 70, 71 PR, 71 D, 71, 72, 73, 74, 75 PC, 75 D, 75, 76 PC, 76, 77, 78, 79, 80, 81 PC, 81 A, 81 B, 81 D, 81, 82, 84 PC, 84, 85 D, 85, 89 PC, 89, 90, 91, 92, 93 PC, 94 PC, 94 A, 94, 95, 97, 98, 99 PC, 100, 101, 102, 114 PC, 118 PC, 119, 120 PC, 120, 121, 122, 125, 127 PC, 130 PC, 131 PC, 134 PC, 134 1, 135, 137 PC, 138 PC, 140, 142 PC, 149 PC, 150 PC, 156 PC

-Pj Los Corralones: 36, 63 PC

-Po Treinta Y Nueve: 141 PC

En La Manga del Mar Menor no habrá suministro eléctrico este miércoles de 8.00 a 11.00 horas en Cl Edificio Ondarreta: 1 y Cl Poblado Español: 2 y Pz Bohemia: 1, 2, 5 y Ur Poblado Típico Español: 2. Además, tampoco habrá este jueves de 8.00 a 11.00 horas y de 18.30 a 19.00 horasen:

-Cl Edificio Bahamas: 1, 2

-Cl Edificio Bonmar: 3

-Av Decima: 4 PR, 7 BI

-Cl Apartamentos Los Cármenes: 1, 2

-Cl Edificio Nieto: 1

-Cl Edificio Olimpia Center: 1 PR, 1

-Cl Gran Vía Isla Del Ciervo: 1, 3, 4, 5 1, 5, 7, 189 PC MM, 192 BI

-Cl Hacienda Dos Mares: 297, 301 1

-Cl Mar Negro: 7, 13, 16

-Cl Mar Rojo: 153 MM

-Cl Parcela Mg: 4 1, 4, 7, 8 BI, 8 A, 8, 9 A, 9, 10, 12 B, 12, 13 B, 13, 14, 15, 17, 18

-Cl Parcela Mm: 152 1, 152, 156, 158, 161 PR, 162, 164, 169, 170, 171, 173, 175, 177, 178, 180 1, 183, 184 1, 184, 185, 186 1, 191 B, 191

-Cl Tordos: 12 PR, 13

-Po Isla Ciervo Norte: 13

-Po Isla Del Ciervo Sur: 2

-Po Mar Negro: 4 A, 4 B

-Po México: 1 B, 5 A, 5 B, 5 C, 6 A, 6 B, 10 A, 10 B, 11 A, 11 B

-Pz Mar Negro: 1 SN

Jumilla

El municipio de Jumilla no tendrá luz este miércoles 1 de octubre de 8.00 a 10.00 horas en Av Nuestra Señora De La Asunción: 17 1 y Av Reyes Católicos: 1 PR, 1, 3 y Cl Formacion Agraria: 8 BI y Pe Poeta Lorenzo Guardiola: 1, 2 PR 1, 2 PR, 3, 5, 8 y Pz Rey Don Pedro: 4, 5, 6, 35 BI, 35

Librilla

El municipio de Librilla no tendrá luz este viernes 3 de octubre de 12.30 a 14.30 horas en:

-Cl Alamillo: 678, 679, 680

-Cl Alcalde Don Vicente Espada: 1, 2, 3 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22

-Cl Alcalde Francisco Hernandez: 14, 16 1, 16, 18, 20, 22 1, 22, 24, 26, 28

-Cl Pablo Picasso: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

-Cl Paso Alto: 4, 9, 34, 36 1, 40, 42, 44

-Cl Primero Mayo: 1 B, 1 C, 1 D, 2, 7, 11 2, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 ., 30 BI, 31, 32 BI, 34 BI

-Cl Verónica: 1 A, 2, 4

-Cn Paso Alto: 14 1, 111

-Cn Perana: 2, 14

-Cr Autovía Del Mediterráneo: 5, 9, 13

-Gr Paso Alto: 50

Lorquí

En el municipio de Lorquí no habrá suministro eléctrico este jueves 2 de octubre de 8.00 a 9.30 horas en Cl Alameda De Colon: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 y Cl Azorín: 4, 12.

Los Alcázares

En el municipio de Los Alcázares habrá cortes de luz este viernes 3 de octubre de 8.30 a 10.00 horas y de 10.00 a 11.30 horas en:

-Av Rio Nalón: 1 4

-Cl Rio Aranguin: 2, 4, 6 A, 6 B, 6 C, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118

-Cl Rio Narcea: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 BI, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133

-Cl Rio Navia: 1, 3, 4, 5 A, 5 B, 5 C, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 PR, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 A, 128 B, 130, 132, 134 B, 134

-Cl Rio Ter: 1 PR, 1

En Los Narejos no habrá luz este viernes 3 de octubre de 8.30 a 10.30 horas en Av Ferrocarril: 249, 250, 251, 252, 260, 261, 262, 263. Tampoco habrá de 10.00 a 11.30 horas en:

-Av Constitución: 1, 3, 7, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 33 PR, 37, 39, 41, 43, 45, 57, 61, 67, 69, 73

-Av Mariano Ballester: 14, 18

-Cl Buero Vallejo: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12

-Cl Escribano: 1 ., 9 BI

-Cl German Arias: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 1, 16, 17, 19

-Cl Los Narejos: 65, 73, 74, 75, 97

-Cl Pablo Neruda: 2

-Cl Ruben Darío: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

-Pz Miguel Cervantes: 1

Mazarrón

En Las Moreras no habrá suministro eléctrico este miércoles 1 de octubre de 8.30 a 11.30 horas en Av Antonio Segado Olmo: 86, 88, 90, 92 PR, 92, 94, 96, 98, 102 y Cl Galera (Playasol II): 3, 5, 7 y Cl Góndola (Playasol II): 1, 2, 3, 4, 5, 6 BI, 7, 8, 9, 10 BI, 10, 152 PR.

En el Puerto de Mazarrón no habra luz este martes 30 de septiembre de 8.30 a 11.30 horas en Cl Mar Adriático (Ur.Bahia): 1 PC A, 4 PC A, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 104 y Cl Mar Cantábrico (Ur.Bahia): 18 BI, 29, 33 y Cl Mar De Mármara (Ur.Bahia): 63 y Cl Mar Tirreno (Ur.Bahia): 9 PC A, 24, 26, 28, 30, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 1, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 1, 80

Murcia

En la pedanía murciana de El Esparragal habrá cortes de luz este jueves 3 de octubre de 7.30 a 8.00 horas y de 13.30 a 14.00 horas en:

-Av Alejandro Valverde: 16 PC PR, 37, 70 KM 5, 91, 103, 105 PR, 107

-Cl Camarón De La Isla: 36, 40, 45, 50, 55

-Cl Campillo: 1, 2, 4 2, 4, 7, 8, 10, 12 1, 17, 21 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31 B, 31 1, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 1, 59, 61, 63, 65, 67 B, 67, 68, 69, 73, 75, 79, 83, 89, 97, 99, 101, 105, 523

-Cl Cristóbal Colon: 1, 3 B, 4 A, 4, 5, 6, 7, 8, 10 B, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 33

-Cl Cruz Caminos: 1, 2, 3, 4, 5 A, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 31

-Cl Enrique Tierno Galvan: 3, 4 PR, 6 2, 7

-Cl Floridablanca: 10, 16

-Cl Isaac Peral: 1, 3, 4, 5 B, 5, 6, 8

-Cl Juan XXIII: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 1, 16, 17 B, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 30

-Cl Las Laderas: 35 1, 35, 39, 55, 59, 61, 63, 75, 79 1, 79, 81

-Cl Llano El Campillo: 25

-Cl Mayor: 1 PR, 3, 4, 5, 6 A, 6, 7 PR, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46

-Cl Monte España: 4, 6, 8, 10, 12, 14

-Cl Nuevos Horizontes: 3, 6, 8, 12, 13, 15, 20, 22, 26

-Cl Océano Atlántico: 7

-Cl Océano Pacifico: 2, 4, 10

-Cl San Antonio: 2, 6

-Cl San Jose: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

-Cl Santa Maria: 15, 17 PR, 17, 19

-Cn Campillo: 93

-Cn Llano Del Campillo: 243 PC

-Cr Murcia-Alicante: 97 PR

-Pe De La Marquesa: 21

Santomera

En la pedanía de El Siscar no habrá luz este jueves 3 de octubre de 8.30 a 10.30 horas en Cl Vereda Del Tío Delgado: 8 y Cn De La Noria: 2, 4 y Cn De La Venta: 1 SN 1, 6, 15, 17 A, 17 B, 20, 21, 25, 32, 35, 38, 39, 40, 42.

En Macisvenda no habrá suministro eléctrico este jueves 2 de octubre de 8.00 a 12.00 horas en Cl Nueva: 1. Tampoco habrá el viernes de 14.00 a 15.00 horas en el mismo lugar.

En Santomera habrá cortes de luz este martes 30 de septiembre de 8.00 a 8.30 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Cl Adelfas: 56, 58, 73, 75, 77, 79, 81 y Cl Camelias: 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79 y Cl Hortensias: 21, 25 E, 25, 31, 33, 35 y Cl Naranjos: 89. También habrá cortes el viernes de 8.30 a 10.30 horas en Cn De La Venta: 5 1, 8 1, 10, 11, 18, 27, 29, 60 PC A, 79 PC y Cn Las Pardas: 54, 60, 62, 63 y Cn Viejo Santomera A Siscar: 15 y Pj Los Mauricios: 146 PC.

San Javier

La pedanía de Pozo Aledo no tendrá luz este martes 30 de septiembre de 8.00 a 8.30 horas y de 12.30 a 13.00 horas en:

-Av Balsicas: 3, 15 1, 17, 25

-Av Cartagenera: 1, 2 1, 2, 9, 10, 11, 13 1

-Av Torre Octavio: 5, 10, 18, 20, 22, 24 BI, 24

-Cl Las Rubelas: 1, 2, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25

-Cl Maestra Josefa Gomez: 1, 2, 7, 14, 18, 20, 22, 24

-Cl Maestro Joaquin Pardo: 4, 6, 10, 14

-Cl Pa-30: 21

-Cl Paralela Josefa Gomez: 1

-Cl Quince De Mayo: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23

-Cl Residencia: 1 SN

-Cr Avileses: 52

-Pj Pozo Aledo: 3 1, 3, 8, 14, 41, 61 PC, 85 PC

-Pr Quince De Mayo: 1

-Pz Don Alfonso Maestre: 1

En San Javier no habrá luz este martes 30 de septiembre de 8.00 a 8.30 horas y de 12.30 a 13.00 horas en Po Veintiuno: 76 PC.

En Santiago de la Ribera no habrá suministro eléctrico de 8.00 a 10.00 horas en Cl Adelfas: 56, 58, 73, 75, 77, 79, 81 y Cl Camelias: 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79 y Cl Hortensias: 21, 25 E, 25, 31, 33, 35 y Cl Naranjos: 89

San Pedro del Pinatar

En Lo Pagan no habrá luz este martes 30 de septiembre de 8.30 a 10.30 horas en Av Romería Virgen Del Carmen: 175 1 y Cl Badajoz: 6 A, 8, 12 y Cl Jaén: 1, 2, 3 y Cl Toledo: 3 B, 3 C, 3 D, 5 A, 5, 7, 9 A, 9 C, 9 D, 9 E, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 22.

Totana

En Totana habrá cortes de luz este martes 30 de septiembre de 7.30 a 8.30 horas y de 14.30 a 15.30 horas en:

-Di Raiguero II: 86, 88

-Pj Raiguero: 160 PC, 178 PC, 217 PC, 223 PC, 251 PC, 319 PC

-Pj Raiguero Bajo: 1 BI D, 1 D, 8 BI D, 8 D, 16 BI C, 16, 18 D, 21 BI C, 21 C, 21 D, 23 BI D, 23 B, 23 D, 24 BI B, 24 B, 24 D, 30 BI D, 38 BI C, 38 C, 59, 65, 159, 160, 171 BI, 171, 213 BI, 213, 269, 270 BI, 270 PC, 270

-Po Cuarenta Y Cuatro: 62 PC