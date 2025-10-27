Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 27 al 31 de octubre en la Región de Murcia Iberdrola interrumpirá el suministro para realizar labores de mantenimiento y reparar averías

J. B. Lunes, 27 de octubre 2025, 11:15

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes controlados en el suministro de red eléctrica de la Región de Murcia durante los próximos días. Entre este lunes 19 y el próximo viernes 23 de mayo, serán once las localidades en las que se verá afectado el fluido eléctrico. Algunos de los cortes llegarán incluso a las cuatro horas.

Estas interrupciones vienen motivadas por labores programadas de mantenimiento o reparación de los sistemas necesarios para ofrecer un óptimo servicio. Además, desde Iberdrola informaron de que si el trabajo finalizase antes de la hora indicada se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Es por ello que piden que durante el periodo de corte se eviten labores de mantenimiento, ya que el servicio se puede restablecer antes y podría conllevar a accidentes graves.

Alguazas

En el municipio de Alguazas no habrá luz este viernes 31 de octubre de 10.00 a 13.00 horas en Cl Alfonso X El Sabio: 1 C, 108 y Cl El Azahar: 1 SN, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 34, 36, 40 y Cl Florida: 1, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 BI, 20 y Cl Limonero: 22, 24, 25 1 y Cl Melocotón: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 34, 35, 37, 39, 46, 50 y Cl Rio Mula: 80 y Cl Torre De Los Moros: 2 1, 5 y Cn Del Pago: 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59.

Alhama de Murcia

El municipio de Alhama de Murcia no tendrá luz este martes 28 de octubre de 8.30 a 10.30 horas en Cl Ermita Padre Manuel: 112 y Cn Praico: 3, 4 y Pj Collado: 1 SN, 1 1, 1 2, 1 4, 1, 3 1, 3, 4 BI, 4 P, 4 1, 4 97, 4, 5, 6, 7 1, 7 2, 7, 8, 11, 13, 15, 39, 100 PC, 107 PC, 112 PC, 199 PC, 438 PC.

Blanca

El municipio de Blanca no tendrá suministro eléctrico este viernes de 8.00 a 8.30 horas y de 16.00 a 16.30 horas en Pj Bazamba: 1, 4, 5 1, 6, 7, 8 1, 52, 169 PC, 201 PC, 201 1, 201 y Pj Llano De La Viña: 146 PC y Pj Lomas De Pinar: 1 SN E, 2 SN, 3 SN, 4 SN, 7 SN, 12 SN, 13 SN, 14 SN, 114, 333 y Pj Los Tollos: 6.

La pedanía Estación Férrea de Blanca no tendrá luz este viernes 31 de octubre de 8.00 a 8.30 horas y de 16.00 a 16.30 horas en:

-Pj Cabañiles: 1 SN 10, 1 SN 11, 1 SN 12, 1 SN 13, 1 SN 14, 1 SN 16, 1 SN 18, 1 SN 19, 1 SN 2, 1 SN 21, 1 SN 22, 1 SN 23, 1 SN 24, 1 SN 25, 1 SN 26, 1 SN 27, 1 SN 28, 1 SN 29, 1 SN 3, 1 SN 34, 1 SN 5, 1 SN, 1 2, 11, 26 SN 1, 73 PC, 100, 101, 121, 138 PC, 146 PC, 345 PC, 474 PC

-Pj Casa Moaire: 48 PC 1, 56 PC

-Pj Casa Pinar: 3, 87 PC

-Pj Lomas De Pinar: 14, 49 PC

-Po Siete: 119 PC, 335 PC

Caravaca de la Cruz

El municipio de Calasparra de la Cruz sufrirá cortes de luz este martes de 8.00 a 8.30 horas y de 13.30 a 14.00 horas en:

-Av. Constitución: 28, 30, 31, 32, 48, 102 1

-Av. Granada: 57

-Cl Madre Maria Rosa Molas: 1, 6 PC B, 6 B, 6 C, 8, 12, 14 1, 26

-Cl Maestro Enrique Richard: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

-Cl Maestro Juan Sarabia: 2, 4, 15, 17, 19, 21

-Cl Sor Evarista: 1, 3

-Cl Vial-11 (Plan Parcial Scr-2): 1 SN 2

Cartagena

La diputación de El Albujón no tendrá suministro eléctrico este viernes 31 de octubre de 8.00 a 11.00 horas en:

-Av. Constitución Española: 14, 16, 20, 22, 24 1, 24, 26, 28, 32, 36, 38 BI, 38, 42, 46, 50

-Cl Avicena: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13

-Cl Batalla De El Albujon: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 PR

-Cl Escultor Sanchez Lozano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

-Cl Lanuza: 4, 8, 13, 15, 17

-Cl Lopez De Vargas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

-Cl Martillo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

-Cl Platón: 1 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

-Cl San Enrique: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

-Cl San Jose Artesano: 2, 4, 6, 8, 10, 12

-Cl Sierra Moncayo: 1, 2, 4

-Cl Sofocles: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

-Cn Al Rancho: 1, 3 PR A, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

-Cn De Los Arroyos: 6

-Cn Los Garcías: 3, 16, 23

-Cr La Aljorra: 8 3

-Pj Los Arroyos: 18, 27

La diputación de Alumbres no tendrá luz este martes 28 de octubre de 8.00 a 8.30 horas y de 16.45 a 17.15 horas en Cl Casas Del Rufo: 3, 5, 6, 7, 10, 11 y Cl El Palmero: 18 y Pj Parreta: 5 PR, 5, 10.

La diputación de La Palma sufrirá cortes este viernes 31 de octubre de 8.30 a 10.30 horas en Cr De La Palma: 1 SN 4, 1 SN 5.

La Manga del Mar Menor no tendrá suministro eléctrico este miércoles 29 de octubre de 8.30 a 12.30 horas en:

-Av. Decima: 4 PR, 7 BI

-Cl Apartamentos Los Carmenes: 1, 2

-Cl Edificio Nieto: 1

-Cl Edificio Olimpia Center: 1 PR, 1

-Cl Gran Vía Isla Del Ciervo: 1, 3, 4, 5 1, 5, 7, 189 PC MM, 192 BI

-Cl Hacienda Dos Mares: 297, 301 1

-Cl Mar Negro: 7, 13, 16

-Cl Mar Rojo: 153 MM

-Cl Parcela Mg: 4 1, 4, 7, 8 BI, 8 A, 8, 9 A, 9, 10, 12 B, 12, 13 B, 13, 14, 15, 17, 18

-Cl Parcela Mm: 152 1, 152, 156, 158, 161 PR, 162, 164, 169, 170, 171, 173, 175, 177, 178, 180 1, 183, 184 1, 184, 185, 186 1, 191 B, 191

-Cl Tordos: 12 PR, 13

-Po Isla Ciervo Norte: 13

-Po Isla Del Ciervo Sur: 2

-Po Mar Negro: 4 A, 4 B

-Po México: 1 B, 5 A, 5 B, 5 C, 6 A, 6 B, 10 A, 10 B, 11 A, 11 B

-Pz Mar Negro: 1 SN

La diputación de San Antonio Abad sufrirá cortes eléctricos este jueves de 8.30 a 12.00 horas en Cl Doctor Jimenez Diaz: 6, 8 y Cl Enrique Martinez Muñoz: 56, 58, 60, 62, 64, 66.

Vista Alegre no tendrá este martes de 8.00 a 8.30 horas y de 16.45 a 17.15 horas en Cl Abrevadero: 1 PR, 1 2, 1, 3, 4, 5, 6 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 A, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 78 y Cl Finca La Parreta: 1.

Ceutí

El municipio de Ceutí sufrirá cortes de luz este miércoles 29 de octubre de 11.00 a 13.00 horas en Av. España (Polg. Ind. Los Torraos): 13 B, 13 C.

Los Alcázares

El municipio de Los Alcazáres no tendrá luz este jueves de 8.00 a 8.30 horas y de 14.00 a 14.30 horas en:

-Cl Arrecifes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 1, 42, 43, 45 1, 45, 48 1, 49, 51, 52, 53 1, 53, 55, 56 1, 56, 57, 58 1, 58, 59, 60 1, 60, 62 1, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 1, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 83 1, 83, 84, 86 BI, 86, 87, 88, 89 1, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 102, 106, 114, 116, 128, 132, 136, 138, 146

-Cl De La Fuente: 1, 2, 3

-Cl Jaén: 1, 3, 5, 7, 11, 13 I, 13, 19, 21, 23 BI, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 812

-Cl Las Arenas: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 1, 44, 46, 48, 50 1, 50, 52, 54, 56, 58 1, 58, 60 1, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 1, 82, 88

-Cl Los Corales: 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 1, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 PR, 119, 121 1

-Cl Victoria: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97.

La localidad de Los Narejos no tendrá luz este martes de 8.30 a 11.00 horas en Cl Isis: 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Molina de Segura

El municipio de Molina de Segura sufrirá cortes de luz este martes de 13.00 a 14.30 horas en Cl Sierra De Ricote (Urb. Alcayna): 7 PR, 11 PR, 27 PR, 39 PR. Tampoco habrá este viernes de 11.00 a 13.00 horas en Cl Buen Saber (Ur.Los Olivos): 49, 50 y Cl Fraternidad (Ur.Los Olivos): 25 PR, 25, 27 PR, 30, 32, 34, 36, 38 1.

El Romeral no tendrá suministro eléctrico este martes 28 de octubre de 8.30 a 12.30 horas en Cl Sierra De Ricote (Urb. La Alcayna): 1, 3, 5 PR, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 37.

Murcia

La pedanía de Cabezo de Torres no tendrá luz este miércoles 29 de octubre de 8.00 a 10.00 horas en Ci Los Manoletes: 1 SN, 1 C, 18, 20, 24 y Ci Los Pipas: 3 y Ci Mundo Nuevo: 1 A, 1, 3, 5, 7, 9 y Cn Mundo Nuevo: 1.

La pedanía de Churra sufrirá cortes de luz este jueves 30 de octubre de 8.00 a 16.00 horas en Cl Vial Acceso Desde A-7 (Nueva Condomina): 3 SN.

La pedanía de El Esparragal no tendrá suministro eléctrico este viernes 31 de octubre de 8.00 a 9.30 horas en Av. Castillo Monteagudo (Ur.Monte Pinar): 78 y Cl Sierra De Carrascoy (Ur.Monte Pinar): 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 38 1.

En la pedanía de Llano de Brujas no habrá luz este jueves de 8.15 a 12.15 horas en:

-Ci Bascuñanas: 1, 8, 10, 14

-Ci Cayetanos: 2 C, 2, 4 1, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17 PR 1, 17 PR, 19, 21, 23, 25, 27, 132 PC, 249 PC

-Ci Córdobas: 8, 18

-Ci De Carcelén: 32

-Ci Los Alejos: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 39, 55 PR, 55, 61, 62

-Ci Los Bolsas: 2 B, 4 A, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26

-Ci Los Hijastros: 6, 8 B

-Ci Los Pascuales: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 PR

-Ci Pulleros: 7

-Ci Zoilos: 5, 9

-Cl Acequia Aljada: 22, 24, 28 B, 31 2, 33 PC, 34, 53, 55, 57 PR, 57 B, 57 D, 57 D., 57, 59 B, 59, 63, 65 B, 65, 67 A, 67, 69 A, 69, 71, 73, 75, 77, 312 PC

-Cl Jose Javier: 131 PC

-Cl Vereda Los Callejas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PR, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 1, 21, 22, 23, 25, 26, 28 B, 28, 29, 30, 31, 33 B, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 PR, 40, 43 A, 43 B, 43, 45, 51, 75, 229 PR

-Cn Cabecicos: 23, 25 A, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38 C, 40, 41, 42, 43 A, 43, 45, 46, 47, 48

-Cn Los Silvestres: 4, 7, 12 1, 22

-Cn Sernas: 27, 29, 41, 48

-Po Doscientos Diez: 160 PC, 343 PC, 500 PC

-Po Doscientos Nueve: 39 PC, 40 PC

-Po Doscientos Once: 81 PC

La ciudad de Murcia no tendrá luz este miércoles de 8.00 a 10.00 horas en Cl Antonio Machado: 1, 3 y Cl Moncayo: 2, 4, 6.

Torre Pacheco

El municipio de Torre Pacheco no tendrá luz este miércoles de 8.30 a 11.00 horas en Av. Juan XXIII: 33, 35, 37, 39, 41, 43 Cl Antonio Oliver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Cl Doctor Perez Cuadrado: 1, 3, 5, 7, 9, 11 y Cl Hermandad Donantes De Sangre: 2 PR y Cl Juan Ramon Jimenez: 8, 10 y Cl Saavedra Fajardo: 42 A y Cl Severo Ochoa: 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27 y Cl Villa Brasil: 16.

Yecla

La ciudad de Yecla sufrirá cortes eléctricos este martes 28 de octubre de 8.30 a 10.00 horas en Av. Fuente Álamo: 28, 32 D, 32, 49, 50, 52, 53, 57, 73, 9034 PC y Cl Diseminados: 59 PC D y Pj Lentiscar: 126.

