Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia Iberdrola interrumpirá el suministro para realizar labores de mantenimiento y reparar averías

Un trabajador repara el tendido eléctrico, en una imagen de archivo.

J. B. Lunes, 20 de octubre 2025, 11:23 Comenta Compartir

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes controlados en el suministro de red eléctrica de la Región de Murcia durante los próximos días. Entre este lunes 20 y el próximo viernes 24 de octubre, serán doce las localidades en las que se verá afectado el fluido eléctrico. Algunos de los cortes llegarán incluso a las cuatro horas.

Estas interrupciones vienen motivadas por labores programadas de mantenimiento o reparación de los sistemas necesarios para ofrecer un óptimo servicio.

Águilas

El municipio de Águilas no tendrá luz este miércoles 22 de octubre de 8.30 a 10.00 horas en Av Juan Carlos I: 5, 7, 9 PR, 9 1, 9 y Cl Carlos Marin Menú: 7 A, 7 B y Cl Muñoz Calero: 1, 3, 5 A, 5 B y Cl Rey Carlos III: 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

Alcantarilla

El municipio de Alcantarilla no tendrá suministro eléctrico este martes 21 de octubre de 8.00 a 11.00 horas en:

-Ci Abeto: 14

-Cn Oliveras: 1, 3, 102

-Cn Silla: 1 SN, 13 1, 76, 82, 84, 88, 100, 124

-Pj Campico: 2, 8 PC, 8 1, 8, 9, 12 2, 37 BI, 37 1, 41, 43, 46, 65 BI 1, 65 1, 67, 77, 80

-Pj El Campico B: 1

-Pj El Campico C: 7, 12

-Pj El Campico D: 1 A, 18, 25, 42, 46, 65, 90 A, 95

-Pj El Campico E: 30, 76

Tampoco habrá este miércoles de 11.00 a 13.00 horas en Cl Angel Galindo: 4, 10, 22, 26, 29 y Cl Goya: 3, 5, 7, 10, 14, 18 y Cl Mayor: 160, 162 y Cl Pintor Sorolla: 12, 18 y Cl Salzillo: 4 y Cl Velázquez: 16, 19 y Cn Los Romanos: 27, 29, 35.

Alhama de Murcia

El municipio de Alhama de Murcia no tendrá luz este lunes 20 de octubre de 11.00 a 13.00 horas en:

-Av Cartagena: 87, 89, 93, 99

-Cl Albacete: 2 A, 2

-Cl Caravaca De La Cruz: 2

-Cl Isla Cebú: 9, 11, 15, 19, 25, 27

-Cl Isla Luzón: 12, 17

-Cl Pio XII: 2, 3, 4, 6, 8 A, 10

-Cl Velázquez: 1, 2 BI, 2, 3, 4, 5, 6 1, 7 1, 7, 8, 10

-Cn La Torreta: 15 70, 94

-Pj Barracas: 1 73, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 5 1, 6 2, 6, 7 1, 8 2, 11, 14 24, 14, 15 69, 26, 95 PC, 265 PC

Tampoco habrá este martes de 8.30 a 12.30 horas en Pj Casas De Los Cipreses: 32 PR, 32 2, 32 3, 34 4 y Pj Cañadas De Alhama: 32 13, 94, 97 y Pj Las Cañadas: 4 y Pj Los Muñoces: 94 PR y Po Treinta Y Dos: 103.

Cartagena

En Cabo de Palos no habrá suministro eléctrico este miércoles 22 de octubre de 8.30 a 9.00 horas y de 15.30 a 16.00 horas en:

-Cl Cabracho: 1, 3, 5, 30, 32

-Cl Holoturia: 20 PR

-Cl La Galera: 1, 2, 3, 4

-Cl Latimeria: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 BI, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

-Cl Marques De Villalba: 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 1, 17 2, 19, 20 BI, 20, 22

-Cl Playa Levante: 1, 2 BI, 2

-Cl Punta Barracones: 1 PR, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15

-Cl Punta Barriga: 2 PR, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

-Cl Punta Brava: 2 D, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

-Cl Punta Casablanca: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

-Cl Punta Cocedor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

-Cl Punta De Las Olas: 4

-Cl Punta Del Plomo: 1, 2 PR, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PR, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23

-Cl Punta La Raja: 1, 3

-Cl Punta Las Calas: 1, 2

-Cl Punta Lengua De Vaca: 2 1

-Cl Punta Negra: 4

-Cl Punta Pudrider: 2 PR, 2, 3 PR, 3, 5, 6 A, 6 B, 6 C, 7, 8, 9

-Cl Punta Sabinar: 14, 16, 18

-Cl Punta Salinas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

-Cl Punta Seca: 1 PR, 1, 2 PR, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

-Cl Subida Al Faro: 52, 64, 66, 68, 70 PR B, 70 B, 70, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 E1, 103 E2, 103 E3, 103 E4, 103 E5, 103 E6, 103 E7, 103 E8, 103 E9, 121 1, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 BI, 147

-Fi Recinto Ferial: 1

-Pj El Faro: 1

La diputación de Santa Ana no tendrá luz este viernes 24 de octubre de 8.30 a 11.30 horas en Cl Varales: 17, 19, 21, 23.

Cieza

El municipio de Cieza no tendrá suministro eléctrico este jueves 23 de octubre de 12.00 a 12.30 horas en:

-Av Ramon Y Cajal: 2

-Cl Albaicín: 3, 4 BI, 5, 7, 8, 9 1, 10, 11, 15, 16, 17, 21 BI, 21, 27

-Cl Altozano: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14

-Cl Angostos: 1 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15 PR, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34

-Cl Bajada Al Salitre Viejo: 4

-Cl Buitragos: 1, 2, 5 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29

-Cl Cadenas: 1, 2, 3, 4 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

-Cl Callejón De La Virgencica: 1

-Cl Callejón Plza. Nueva: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13

-Cl Canovas Del Castillo: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39

-Cl Cantón: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 1, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 31

-Cl Cartas: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 15, 17, 21, 23

-Cl Del Barco: 28

-Cl Empedra: 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40 BI, 40, 42 1, 42

-Cl Erica Del Hospicio: 2, 3, 4, 5, 6, 7

-Cl Góngora: 3, 4

-Cl Hontana: 2, 7, 8, 12, 13, 16 1, 18, 40, 44, 56 1, 58

-Cl Hoyo: 1 BI, 1, 2 1, 2, 3, 5 1, 6, 7, 8 1, 8, 9, 10 BI, 12, 13, 14 1, 15, 16, 17, 18 1, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33 BI, 34, 35, 39, 41, 43

-Cl Juego De Bolos: 25, 28, 30, 32, 36, 46

-Cl Larga: 3, 4, 7, 8 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 1, 56 1, 57, 59, 60, 61

-Cl Los Pinos: 1, 5, 7

-Cl Mesones: 7, 16, 19 BI, 19, 20, 22 BI, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33 PR, 35, 37, 39 PR, 39, 41

-Cl Montepío: 1, 2, 3, 6, 8

-Cl Nueva: 3, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 36, 41, 57, 59

-Cl Puerta De La Villa: 3 .

-Cl Rios: 1 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25, 26, 30, 31, 33, 35 1, 35, 37, 39, 41, 47 1, 47, 51

-Cl San Joaquin: 32 1, 32, 34, 36

-Cl San Pedro: 1 1, 2, 4, 5

-Cl San Sebastián: 1, 3, 4, 5 1, 5, 8, 10 2, 10, 11, 12, 14 1, 15, 16, 18, 19, 20, 21 BI, 22, 23, 24, 25 1, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52

-Cl Santo Cristo: 2, 4, 6, 7

-Cl Tercia: 1, 2, 3, 4, 5, 7 1, 8, 9, 10 BI, 11, 12

-Ct Cosme: 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 48, 50

-Pe De Ronda: 40

-Pz Esquina Del Cantón: 1

-Pz Nueva: 1 PR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27

-Sd Fatego: 21

Lorca

La pedanía de Fontanares sufrirá cortes de luz este martes de 8.00 a 11.00 horas y de 12.00 a 14.00 horas en Pj El Maderero - Los Perez: 2, 3 y Pj Fontanares: 41 PC, 62 y Pj Los Marcos: 4, 5 1, 5, 6, 12, 14, 16, 18 y Pj Nacimiento: 1 1, 1, 2 1, 2, 4, 5, 10, 12, 16, 18, 24 1, 24, 25, 26, 29, 30 1, 30, 32, 34 1, 34, 40, 42, 44, 46, 88 y Pj Rio Corneros: 17, 18, 22, 51 y Pj Tirieza Alta: 5 y Pj Agüica De Mula: 1, 113 PC.

La ciudad de Lorca no tendrá suministro eléctrico este martes de 8.00 a 12.00 horas en Pj Diputación Nogalte: 29, 30, 33, 34, 35 2, 35, 196.

Mazarrón

El Puerto de Mazarrón no tendrá suministro eléctrico este jueves de 8.30 a 11.30 horas en Cl Este: 10.

Murcia

La pedanía de Churra no tendrá luz este jueves 23 de octubre de 8.00 a 17.30 horas en Cl Vial Acceso Desde A-7 (Nueva Condomina): 3 SN

La pedanía de El Palmar sufrirá cortes de luz este lunes 20 de octubre de 14.30 a 15.30 horas en Cl Finca Lo Pertiguero: 17 PC, 28, 32, 34, 40, 42, 48, 52, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 81 BI, 81, 83 y Cr De Las Llanas: 30, 36 1, 38, 46 y Cl Finca Lo Pertiguero: 1 SN 2, 1 SN 3, 47, 51, 53, 55, 57, 73, 85

En la ciudad de Murcia no habrá suministro eléctrico este viernes de 8.00 a 11.00 horas en Av Fama: 1 BI y Cl Capitán Balaca: 5, 7 y Cl Periodista Enrique Llanes: 6, 8 y Cl Teniente Perez Redondo: 5, 7, 9 y Cl Angel Romero Elorriaga: 1 y Cl Intendente Jorge Palacios: 1 PR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

La pedanía de San Ginés no tendrá luz este miércoles de 8.00 a 10.00 horas en Cl Siglo XXI (Pg.Ind.Oeste): 1 SN A2, 1 SN A3, 1 SN A4, 1 y SN B1, 1 SN B4, 19 PC A1.

La pedanía de Sangonera La Seca no habrá suministro eléctrico este martes de 8.00 a 11.00 horas en Cl Doctor Fleming: 17 1, 23, 25 y Cl Maestro Antonio Martinez Navarro: 1 PR y Cl Salvador De Madariaga: 45, 47, 49, 50, 51, 55 y Cn De La Silla: 92, 97, 98.

Ricote

El municipio de Ricote no tendrá luz este martes de 9.00 a 13.00 horas en Pj El Molino: 1 SN, 1, 2 SN, 3 SN, 3, 7 SN, 13 SN, 468 PC y Pj Las Piedras: 437 PC y Po Dos: 451 PC.

San Javier

Pozo Aledo no tendrá suministro este miércoles de 8.00 a 8.30 horas y de 11.30 a 12.00 horas en:

-Av Balsicas: 3, 15 1, 17, 25

-Av Cartagenera: 1, 2 1, 2, 9, 10, 11, 13 1

-Av Torre Octavio: 5, 10, 18, 20, 22, 24 BI, 24

-Cl Las Rubelas: 1, 2, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25

-Cl Maestra Josefa Gomez: 1, 2, 7, 14, 18, 20, 22, 24

-Cl Maestro Joaquin Pardo: 4, 6, 10, 14

-Cl Pa-30: 21

-Cl Paralela Josefa Gomez: 1

-Cl Quince De Mayo: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23

-Cl Residencia: 1 SN

-Cr Avileses: 52

-Pj Pozo Aledo: 3 1, 3, 8, 14, 41, 61 PC, 85 PC

-Pr Quince De Mayo: 1

-Pz Don Alfonso Maestre: 1

En San Javier no habrá luz este miércoles de 8.00 a 8.30 horas y de 11.30 a 12.00 horas en Po Veintiuno: 76 PC.

Santomera

El Siscar no tendrá suministro eléctrico este viernes 24 de octubre de 8.00 a 10.00 horas en Cl Cerámica: 5, 7, 9, 11, 13 BI, 13 y Cl Federico Garcia Lorca: 2, 4 y Cl Mayor: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 B, 17 1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44 y Cl Parral: 2, 3 y Cl Pilar: 2 y Cl San Agustin: 1 A, 2, 4 y Cl San Diego: 1, 3 y Cl San Francisco: 2, 4, 6 y Cl San Jose: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 16 y Cl San Juan: 1 y Cn Coto: 1 PR, 2, 3 y Cr Alicante: 115

En Santomera no habrá luz este viernes de 8.00 a 8.30 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Cl Alquibla: 13 y Cn Martillos: 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 21 BI, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 38.

Torre Pacheco

La pedanía de El Jimenado no tendrá luz este martes de 8.00 a 9.30 horas en Pj Anicetos: 52, 53, 54, 57 y Pj Casa Grande: 7, 11 y Pj Tío Pinares: 112 y Po Diecisiete (Casa Pinares): 73 PC, 75 PC y Po Quince (Los Ochando): 425 PC, 429 PC, 430 PC.

En Torre Pacheco no habrá suministro eléctrico este martes de 8.00 a 9.30 horas en Cr Jimenado: 1 2 y Pj Santa Cruz: 5, 8, 42, 43, 46, 47, 76 PC. Tampoco habrá este jueves de 8.30 a 11.00 horas en Cn S-Vit-4-2: 6 y Po Los Meroños (Pg.Ind.): 6 A.

Temas

Región de Murcia