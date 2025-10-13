Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia Iberdrola interrumpirá el suministro para realizar labores de mantenimiento y reparar averías

Un trabajador realiza una reparación en un cable de alta tensión.

J. B. Lunes, 13 de octubre 2025, 12:09 Comenta Compartir

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes controlados en el suministro de la red eléctrica de la Región de Murcia durante los próximos días. Entre este lunes 13 y el próximo viernes 17 de octubre, serán múltiples localidades en las que se verá afectado el fluido eléctrico. Algunos de los cortes llegarán incluso a las cuatro horas.

Además, desde Iberdrola informaron de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada, se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Es por ello que piden que durante el periodo de corte se eviten labores de mantenimiento, ya que el servicio se puede restablecer antes y podría conllevar a accidentes graves.

Águilas

La pedanía de Calabardina no tendrá luz este viernes 17 de octubre de 8.30 a 10.30 horas en:

-Cl Buenos Aires: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 9, 10, 12, 13, 14 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 A, 21, 22 PR, 23, 24 A, 24 B, 25, 26 A, 26 B, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 1, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55 1, 55, 57, 59

-Cl Buero Vallejo: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17

-Cl Casablanca (Calabardina): 1

-Cl Gaviota (Calabardina): 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 6 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 PR 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 BI, 39, 40, 42, 44

-Cl Jorge Luis Borges (Calabardina): 1, 3 1, 3, 4 A, 4 B, 5 1, 5, 6, 7, 8 1, 8, 9, 10 PR, 11, 12, 13 A, 13 B, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 A, 26, 27, 30, 32, 34, 36

-Cl Mula Muñoz (Calabardina): 1, 2, 3, 4, 5 1, 6, 7, 8, 9, 10 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1, 27, 29, 31, 33, 35

-Cl Salvador Dalí (Calabardina): 1, 2, 4 BI, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1, 14, 15, 16 BI, 17, 18, 19, 21, 22 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Archena

La pedanía de Algaida no tendrá suministro eléctrico este viernes 17 de octubre de 12.00 a 13.30 horas en Cl Canarias: 8 PR, 8 15, 8 y Po Polvorines: 1 PC, 3 PC 1, 4 PC, 6 PC, 7 PC A, 10 PC B, 11 PC, 13 PC, 14 PC B, 14 PC, 15 PC B, 19 PC, 21 PC, 24 PC, 25 PC, 26 PC, 27 PC, 33 PC.

En la ciudad de Archena habrá cortes de luz este viernes de 12.00 a 13.30 horas en Cl Andalucía (Polg. Ind Capellanía): 8 PR y Cl Ceuta: 35 y Cl Melilla: 4

Blanca

El municipo de Blanca no tendrá luz este miércoles de 8.30 a 10.30 horas en Cl Comunidad Castilla-León (Pol.Ind. San Roque): 3 PC, 30 PC y Cl Comunidad De Madrid (Polig Ind. San Roque): 23, 25 1 y Cl Villa De Blanca (Polig. Ind. San Roque): 1 PR, 1 1, 1 7, 1 8, 3 PC 1, 6 6.

Cartagena

La ciudad de Cartagena sufrirá cortes de luz este jueves 16 de octubre de 8.00 a 12.00 horas en Cl Alfonso X El Sabio: 14, 16, 18, 20 y Cl Paz: 1, 3, 5, 7, 9.

En la diputación de Escombreras no habrá luz este miércoles de 9.00 a 9.05 horas en Cl Bajada Obras Del Puerto: 1 y Pj Valle De Escombreras: 1.

Jumilla

En Jumilla no habrá luz este miércoles de 8.00 a 8.30 horas y de 18.30 a 19.00 horas en Cr Jumilla (Puerto La Losilla): 586 KM y Cr Nacional 344: 586 KM 1, 586 KM y Pj Casas Del Puerto: 1 2, 1, 4, 8, 9, 14 PR, 29, 91 PC y Pj Las Encebras: 102 y Pj Ventorrillo: 1 1.

En Las Encebras no habrá suministro eléctrico este miércoles de 8.00 a 8.30 horas y de 18.30 a 19.00 horas en Cr Nacional 344: 586 2 y Pj Ventorrillo: 1, 2, 3, 5 1, 5 2, 5, 7 1, 7.

Lorca

En la pedanía de Almendricos no habrá luz este martes 14 de octubre de 8.30 a 11.00 horas en Pj El Rincon: 105 3.

En Marchena no habrá suministro eléctrico este viernes 17 de octubre de 8.00 a 11.00 horas en Cn Manzanares: 19, 29, 81, 83, 184, 188, 189 y Cn Vereda Casillas: 1 SN, 7, 8, 15, 21, 22, 23 1, 23, 25 1, 25 2, 25, 27, 32, 37, 47, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 66, 68, 72, 107 1, 110, 114, 115, 116, 119, 121, 124, 125 1, 125, 127, 130 1, 190, 191 y Cn Vereda Del Pino: 84 1, 95 y Po Ciento Cincuenta Y Siete: 28, 49 PC, 245 PC.

Mazarrón

En Mazarrón no habrá luz este miércoles de 9.00 a 10.00 horas y de 17.00 a 17.30 horas en Cl San Pascual: 2, 3.

Tampoco habrá este jueves de 9.00 a 10.00 horas y de 17.00 a 17.30 horas en:

-Av Constitución: 142, 144, 146, 152, 154 1, 154, 156, 158, 160, 161, 166, 170 A, 170 B, 176, 178, 180, 182, 186, 188

-Cl De La Notaria: 1

-Cl Eulogio Perez: 2 1, 2

-Cl Gines De Meca: 12, 14, 16, 20

-Cl Golondrinas: 1, 2

-Cl Gorriones: 2, 4, 8

-Cl La Paz: 6

-Cl Lumeras De Castro: 2, 3, 5, 8, 9

-Cl Mirlo: 4, 5, 6

-Cl Paloma: 7

-Cl Sagrado Corazón De Jesus: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

-Cl Santa Catalina: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19

-Cl Tortuga: 1

-Cl Vía: 99 E, 114, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173

-Cl Villarico Los Alumbres: 11, 21, 23

-Pj Chaque: 1, 10

En el Puerto de Mazarrón no habrá luz este miércoles de 8.30 a 12.00 horas en Av Rio Segura Del (Ur.Bahia): 78, 80, 82, 84, 86, 88, 98, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 523 y Cl Isla (Ur.Bahia): 5 2, 5 3, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 y Cl Pantano Del Cenajo (Ur.Bahia): 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y Cl Rio Luchena (Ur.Bahia): 33, 35, 39, 45, 47 1, 47, 96, 520 y Cl Rio Mula (Ur.Bahia): 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 523 y Cl Rio Vélez (Ur.Bahia): 21, 25, 27, 29, 31, 538, 539, 540, 541, 543.

También sufrirá cortes este jueves 16 de octubre de 8.30 a 11.00 horas y de 12.00 a 14.30 horas en Cl Mar Adriático (Ur.Bahia): 1 PC A, 4 PC A, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 104 y Cl Mar Cantábrico (Ur.Bahia): 18 BI, 29, 33 y Cl Mar De Mármara (Ur.Bahia): 63 y Cl Mar Tirreno (Ur.Bahia): 9 PC A, 24, 26, 28, 30, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 1, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 1, 80.

Molina de Segura

En Romeral no habrá luz este jueves de 11.00 a 12.30 horas en Cl Rio Ebro (Urb. La Alcayna): 12, 13 y Cl Rio Guadalquivir (Urb. La Alcayna): 13, 15, 16 B, 16, 18, 20, 21 B, 23 A, 25 A, 25 B, 27 A, 27 B, 29, 31, 33 A, 35 A, 35, 37, 39 BI, 39, 41, 61 1.

Moratalla

En Béjar no habrá sumistro eléctrico este miércoles 15 de octubre de 9.30 a 11.00 horas en:

-Cl Béjar: 1

-Cl Calarico: 1

-Cl Carrasca Hueca: 2

-Cl Casa Alta: 2, 4

-Cl Casa De Eras: 1 SN, 2 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39

-Cl Casa Nueva: 2

-Cl Casa Soria: 1 SN, 1, 2, 3, 4, 5

-Cl Casas: 1, 3, 4 PR, 4, 5, 6

-Cl Casas Del Pobre: 1, 4, 8, 10, 12

-Cl Casas Frailes: 1 SN, 2, 4, 6

-Cl Chillaron: 4

-Cl Cortijo Chaparral: 1, 2

-Cl Cortijo Noguera: 1, 2

-Cl Cortijo Tablas: 1 SN, 1, 2

-Cl Granja: 2

-Cl Pava: 1 SN, 1, 2 2, 2, 4, 5, 6 4, 6, 8, 12, 15

-Cl Venta: 1 SN, 3, 4, 6 PR, 6, 10

-Cl Vista Alegre: 1, 2 BI, 2, 12

-Pj Cortijo Corrales: 4

-Po Ciento Catorce: 24 PC

En Benizar no habrá luz este miércoles de 7.30 a 8.00 horas y de 12.00 a 12.30 horas en:

-Av Cultura: 2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 35

-Av Teleclub: 13, 19

-Cl Abeneyzor: 4, 6, 10

-Cl Azahar: 4, 6, 8, 10

-Cl Balsica: 3

-Cl Bancal De La Acequia: 1, 3, 11

-Cl Bancales: 8, 10, 12

-Cl Carrera Santa Barbara: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11 ., 11, 12, 15 BI, 15, 16, 18, 22

-Cl Castillo: 1, 2 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 9, 10 1, 10, 15, 22, 24

-Cl Cid Campeador: 1 1, 1, 2 A, 4, 6

-Cl Diseminados Benizar: 2

-Cl Eras: 2, 4

-Cl Erica: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 1, 12, 15, 17

-Cl Federico Garcia Lorca: 1 BI, 1 1, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 18 B

-Cl Flores: 1, 3, 4, 5, 6 1, 6, 10, 12 A, 12, 14, 16

-Cl Fresne: 1, 7, 11

-Cl Fuente Fresca: 0, 2, 3, 4, 6, 8

-Cl Jose Bañaor: 5

-Cl Molino: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 50

-Cl Nueva - Benizar: 3, 4, 5, 10

-Cl Oliveras: 8

-Cl Olivos: 1

-Cl Paloma: 2, 4, 6, 7, 8, 10

-Cl Parras: 1, 2, 5, 7, 9

-Cl Reloj: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 1, 11

-Cl Retamar: 1, 3, 4, 7, 9, 14

-Cl Rincon Florido: 1, 2, 3

-Cl Santa Barbara: 1 A, 1 1, 1, 2, 3 A, 3, 5, 24

-Cl Socovos: 1, 2, 3, 4, 9, 12

-Cl Teleclub - Otos: 1 1, 1 3, 2, 3 1, 3, 4, 5 BI, 5, 6 1, 6, 7 1, 7, 8, 9 ., 9 1, 9, 10, 11 1, 11, 13 1, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 63

-Cl Tío Jose Moreno: 2, 3, 5, 7, 9, 11

-Cr Otos: 2, 4, 6

-Ra Las Flores: 3

-Tr Senda: 7, 13

En Calar de la Santa no habrá suministro eléctrico este miércoles de 7.30 a 8.00 horas y de 12.00 a 12.30 horas en Cl Lavadero: 3, 5.

El Campo de San Juan sufrirá cortes de luz este miércoles de 8.00 a 12.00 horas en:

-Cl Casas De Los Garcias: 2, 4, 8, 14, 16

-Cl Lorigas: 1, 2, 3, 5, 6, 8 2, 8 3, 8, 11, 12

-Pj Casa Cárdenas: 1, 245

-Cl Alderete: 1, 2, 3, 4, 6

-Cl Bajil: 1, 2, 4, 6, 8 PR, 8, 10, 12, 16

-Cl Cantos: 1 SN, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 40

-Cl Casa Deno: 2

-Cl Casa Molino: 2

-Cl Casa Perea: 1 SN, 5, 8, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 33

-Cl Casa Prao: 1, 2

-Cl Casa Rey: 4, 6

-Cl Casa Velasco: 2

-Cl Casa Zoya: 1

-Cl Casas Puerto: 1 SN, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15

-Cl Prior: 2, 4

-Cl Risca: 0 SN, 1 SN 1, 1 1, 1, 2, 3 BI, 3, 6, 8, 10, 12, 13

-PC, 13, 16, 17, 18 1, 20, 22, 24, 26 1, 26, 27, 28, 29 BI, 29, 30, 34, 44, 45 PC, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 91, 134, 135 PC

-Cl Venta Nueva: 1 1, 1, 2, 3 PR, 3, 4, 5, 6, 7

-Cl Zaen De Abajo: 1 SN, 1, 2, 4

-Pj Arroyo Franco: 1

-Pj Carrizal: 2, 4, 8, 10, 14

-Pj Cortijo Capel: 4

-Pj Fotuya: 1, 2, 8, 19, 31, 85 PC

-Pj Zaen De Arriba: 0, 1 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 1, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23 1, 23, 24, 26, 27, 28 1, 28, 30, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 75, 100, 116 PC, 198 PC

En la ciudad de Moratalla no habrá luz este miércoles de 9.30 a 11.00 horas en Cl Eras Benizar: 6 PC y Cl Fuente Benamor: 1 1, 1, 2, 3 1, 3, 6, 7, 9, 13, 15, 47, 50 y Pj La Casica-Fuente Benamor: 29 PC, 106 PC y Pj Los Barrancos: 1 y Po Ochenta: 43 PC.

Murcia

En la ciudad de Murcia no habrá luz este martes de 8.00 a 9.30 horas en Av Miguel De Cervantes: 42, 44 y Pz Doctor Jose Maria Aroca: 1, 7.

La pedanía de El Raal no tendrá suministro eléctrico este martes de 8.30 a 10.30 horas en:

-Ci Herreras: 2 A

-Cl Angela (La Japonesa): 6, 8, 12

-Cl Antonio Pelegrin Griñan: 1

-Cl Barcelona: 1, 2 1, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19

-Cl Caravaca Jubilar: 3

-Cl Escuelas: 1, 6, 14

-Cl Juan Pablo II: 1, 3, 5, 7, 11

-Cl Mayor: 154, 172 A, 188, 222, 230, 232, 236, 240, 242, 254, 331, 333, 335, 337 1, 337, 339, 341, 343, 345

-Cl Nuestra Señora Los Dolores: 7, 13, 15 BI

-Cl Paco Raval: 4, 6, 8

-Cl Vereda De Los Valencianos: 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37

-Cl Vereda Los Campesinos: 2 A, 2, 3, 4 1, 4, 5, 6, 8 A, 8 B, 8 C, 8, 10

-Cl Vereda Los Pablos: 4, 28, 30, 32, 34

-Cl Vereda Macanas: 1, 2 A, 2 B, 2 C, 4 A, 4, 5, 6, 7 PR, 7 B, 7, 9, 11, 13

-Cl Vereda Perillos: 3, 4, 6 BI, 6 B, 6, 10, 29 PR, 29

-Cl Vereda San Isidro: 6 PR, 6, 10, 12, 20, 22, 25, 28, 30, 52 PC

-Sd Vereda Pepejos: 1, 2, 3, 5, 7 A, 7 B, 7, 9, 11, 94 PC, 240 PR

En Sangonera La Seca no habrá luz este miércoles de 8.00 a 10.00 horas en Cl Rio Ebro: 1, 2 1, 3 1.

En Santiago y Zaraiche no habrá suministro eléctrico este jueves de 8.00 a 9.30 horas en Cl Argólida: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22.

Puerto Lumbreras

En Esparragal-Puerto Lumbreras no habrá suminitro eléctrico este martes de 15.30 a 17.00 horas en:

-Av Estación: 320

-Cn De La Cañada Del Alba: 352

-Cn Del Armao: 296

-Cn Murciano: 2

-Pj El Duque: 237, 311

-Pj Esparragalico: 46 PC, 306, 310, 312 A, 337 B, 337, 349 A

-Pj La Ermita: 101, 124 PC, 127 PC, 131, 271 PC, 305, 307 1, 309, 310, 315 1, 315, 316, 317, 318, 322, 331, 332, 335, 337, 338 1, 338, 340, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 A, 361, 362, 368, 369, 383, 421, 452, 470, 615

-Pj Los Chirinos: 313, 315 ., 316 PC, 320

-Pj Los Guevara: 1 SN, 48 PC, 304 PC, 304 PR, 379, 380 A, 380

-Pj Los Panaderos: 365, 367

-Pj Los Rasmaos: 333 1, 333 2, 333, 347, 352, 357, 359

-Ra Murciano: 336

San Javier

En San Javier no habrá suministro eléctrico este martes de 8.30 a 11.00 horas en Av Taibilla: 20, 26, 28 y Cl Barcelona: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y Cl Córdoba: 1 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y Cl Sevilla: 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17.

En Tarquinales habrá cortes de luz este miércoles de 8.30 a 12.30 horas en Pj Casas Del Mudo: 31 y Pj La Rufina: 37, 38, 40, 41 1, 42 1, 42 y Pj Las Pesetas: 238 y Pj Saez De Tarquinales: 1, 2 3, 2, 3, 4 BI, 4, 6 B, 7, 8, 9, 11 1, 14 1, 16 3, 22, 23, 24, 26, 27 1, 27, 37, 42 1, 42, 43, 64, 65, 67, 103, 108 PC.

Torre Pacheco

En Dolores de Torre Pacheco no habrá suministro eléctrico este jueves de 7.00 a 7.30 horas y de 18.30 a 19.00 horas en Pj Los Pardos: 1211 PC y Pj Villar Alto: 1 SN 10, 1 SN 11, 1 SN 13, 1 SN 4, 1 SN 7, 1 SN 9, 1 SN, 14 1, 20, 21, 181 PC, 183, 184, 198 PC, 228, 230, 237, 238 PR, 240 1, 241 1, 241, 242 1, 242, 1267 PC.

En Jimenado habrá cortes de luz este martes de 8.30 a 9.00 horas y de 12.00 a 12.30 horas en:

-Av Lorca: 2 ., 4, 6 BI, 6

-Av Murcia: 1 PR, 2, 4 PR, 4, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

-Cl Abarán: 1, 5, 7, 9

-Cl Alberca: 1, 2 BI, 2, 3, 4, 5, 6, 7

-Cl Albudeite: 12, 15, 16, 17

-Cl Alguazas (Pj Pedreños): 1 A

-Cl Beniajan: 8, 9, 10, 12, 13 BI, 13, 14, 15

-Cl Buenos Aires: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

-Cl Caravaca Cruz: 1

-Cl Mayor: 3, 7, 9, 13

-Cl Molino: 5

-Cl Nuestra Señora De Monserrat: 2, 4, 6

-Cl Pliego: 23, 24, 25 BI, 25, 28

-Cl Puerto Lumbreras (Pj Los Pedreños): 14, 15, 17, 18, 20, 22

-Cl Ricote (Pj Los Pedreños): 4, 5, 6 B, 6, 17, 19, 26 BI, 26, 27

-Cl Santa Cecilia: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15

-Cl Santa Florentina (Bº San Ramon): 2 X, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18

-Cl Santa Rita: 12, 14, 16, 18

-Cl Santomera (Los Pedreños): 7 PR, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16

-Cr F- Catorce ( Pj Pedreños): 1, 2 PR, 3, 32

-Pj Castillos: 1, 2, 3, 4, 5 BI

-Pj Rambleta: 1, 2

En Roldán no habrá luz este viernes de 8.00 a 10.00 horas en Av Balsicas: 85 y Cr Balsicas (Ferro): 12 1.

Totana

En Totana no habrá luz este martes de 7.30 a 8.00 horas y de 15.30 a 16.00 horas en Pj El Saladar: 1. Tampoco habrá este miércoles de 8.30 a 11.00 horas en Cr Nacional 340 (Lor): 6203 KM y Cr Nacional 340 (Mur): 30, 6190 KM y Pj La Costera: 1 2, 6 2, 24 1, 32 1, 33 BI, 33 1, 34 1, 34, 36, 39 1, 40 2, 41, 42, 100, 200 y Po Treinta: 21 PC, 147 PC.

Temas

Región de Murcia