Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 6 al 10 de octubre en la Región de Murcia Iberdrola interrumpirá el suministro para realizar labores de mantenimiento y reparar averías

J. B. Lunes, 6 de octubre 2025, 11:26 Comenta Compartir

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes controlados en el suministro de la red eléctrica de la Región de Murcia durante los próximos días. Entre este lunes 6 y el próximo viernes 10 de octubre, serán múltiples localidades en las que se verá afectado el fluido eléctrico. Algunos de los cortes llegarán incluso a las tres horas.

Además, desde Iberdrola informaron de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada, se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Es por ello que piden que durante el periodo de corte se eviten labores de mantenimiento, ya que el servicio se puede restablecer antes y podría conllevar a accidentes graves.

Abanilla

En la localidad de Abanilla habrá cortes de luz este lunes 6 de octubre de 13.00 a 15.00 horas en Po Industrial Calle A: 21, 23, 25 y Po Industrial Calle Q: 1

Abarán

En el municipio de Abarán no habrá suministro eléctrico este lunes 6 octubre entre las 8.30 y las 12.30 horas en Cl Chopillos: 1 SN 1, 69, 100 y Pj Casas De Burras: 1 1, 1, 14 PC, 14, 24 PC, 24 1, 29 y Pj Rulete: 15.

Águilas

En el municipio de Águilas no habrá luz este lunes 6 de octubre entre las 11.00 y las 12.30 horas en:

-Av Del Mar: 1 ., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 BI, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

-BI, 30, 31, 32, 34, 36

-Av Del Mediterráneo: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21 1, 21, 23, 25, 27, 29, 31

-Cl Acanto: 2, 4, 5, 8, 10

-Cl Alameda: 1, 2 C, 3, 4 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20 B, 20 B1, 20 B2, 20 B3, 20 B4, 20 B5, 20

-Cl Callejón De Acacias: 2, 4

-Cl El Rubial: 1 A, 1 B, 3, 5, 7 A, 7 B, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 A, 17 B, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 B, 32, 33, 35 1, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49

-Cl Florida: 1, 2 1, 2, 3 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12 BI, 12 A, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

-Cl Historiador Felipe Palacios: 1

-Cl Sauces: 1, 5 1, 7 BI, 7, 9

-Cl Zaragoza: 2

-Cr De Lorca,Urbana: 3, 5, 9, 13

-Pe De Las Acacias: 1 BI, 1, 2 A, 2 B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1, 14, 15, 16, 17, 19, 21 B, 21 C, 21, 23

-Pe Rosales: 2, 6

-Pz Juan Soler: 1 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

-Ra Del Charco: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 1, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

-Tr Alameda: 2, 4, 6

Alcantarilla

En el municipio de Alcantarilla no habrá suministro eléctrico este lunes de 10.30 a 12.00 horas en Cl Alcalde Diego Garcia Lopez: 1 1, 2 BI, 3, 7, 11

Alhama de Murcia

En Alhama de Murcia habrá cortes de luz este martes 7 de octubre de 9.00 a 11.30 horas en Cl Pliego: 2

Además, tamvién habrá este miércoles 8 de octubre de 8.30 a 12.30 horas en Pj Casas De Los Cipreses: 32 PR, 32 2, 32 3, 34 4 y Pj Cañadas De Alhama: 32 13, 94, 97 y Pj Las Cañadas: 4 y Pj Los Muñoces: 94 PR y Po Treinta Y Dos: 103

Este jueves 9 de octubre tampoco habrá suministro eléctrico en estos lugaras de Alhama de Murcia entre las 8.00 y las 8.30 horas y entre 16.30 a 17.00 horas.

Archena

El municipio de Archena no tendrá suministro eléctrico este viernes 10 de octubre de 8.00 a 9.30 horas en:

-Cl Agustina Aragón: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33 99

-Cl Almazara: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27

-Cl Alto Mayorazgo: 1

-Cl Armada Invencible: 1 BI, 1, 2, 3, 5, 7

-Cl Calderon De La Barca: 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

-Cl Churruca: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

-Cl Gravina: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

-Cl Jose Lopez Guardiola: 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20

-Cl Lepanto: 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58

-Cl Ramon Y Cajal: 83, 94, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152, 156 BI, 156, 158, 160

-Cl Ricardo Valcárcel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26

-Cl San Quintín: 1, 3 PR 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

-Cl Trafalgar: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16

-Cn Los Valientes: 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41

Las Arboledas no tendrá luz este viernes de 8.00 a 9.30 horas en Cr Ceuti: 9

En la Serretilla no habrá suministro eléctrico este viernes de 8.00 a 9.30 horas en Cl La Serretilla: 5, 34, 39

Cartagena

La diputación de Canteras no tendrá suministro eléctrico este miércoles 8 de octubre de 8.30 a 10.30 horas en Cl Loma Atlas (Ur. La Loma): 3, 5. Y tampoco habrá este viernes de 8.30 a 11.00 horas en Cl Monte San Julian (Ur.Alcalde Cartagena): 26, 27, 28, 29, 30.

En la ciudad de Cartagena no habrá luz este jueves 9 de octubre de 8.30 a 10.30 horas y de 10.30 a 12.30 horas en Av Murcia: 1 BI, 1, 3, 5 y Cl Angel Bruna: 39, 41, 43, 45, 50 PR y Cl Alfonso X El Sabio: 53, 55, 57, 59 y Cl Angel Bruna: 31, 33, 35, 37, 50, 52. Tampoco habrá este viernes de 8.30 a 10.30 horas en Av Murcia: 8, 10 y Cl Fuente Alamo: 1, 3 y Cl Mazarrón: 1, 2, 3, 4 y Pz Pardo: 1, 2, 3 y Pz Tenor Mario Cruz: 4 y Rd Ferrol: 10 PR, 10

La población del Estrecho de San Ginés sufrirá cortes de luz este martes de 9.00 a 10.30 horas en:

-Cl Balmes: 1, 2 BI, 2, 3, 4, 6, 8

-Cl Botica: 3

-Cl Cabo Noval: 1, 2, 4, 5, 6

-Cl Flandes: 2, 3, 5, 6, 9

-Cl Independencia: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 PR, 10, 11, 12

-Cl Lopez De Vega: 5, 9, 11

-Cl Mayor: 17, 19

-Cl O'Donell: 3, 10, 12, 14

-Cl Perno: 12

-Cl Providencia: 1

-Cl San Pedro: 2, 6, 7, 8

-Cl Trafalgar: 1, 3, 18

-Cl Velarde: 1, 2, 4, 6

-Gr Escolar: 1, 2

-Pz Prosperidad: 1, 2, 3, 4, 5 BI, 5, 6, 7, 8

-Tr Flandes: 1, 4

La diputación de La Palma no tendrá luz este jueves de 8.30 a 12.30 horas en:

-Cl El Pino: 7 1

-Cl Finca Los Gonzales: 7, 9, 11

-Cl Fuente Amarga: 16, 18, 62, 63

-Pj Casa El Pino: 1 PR, 5, 7 D, 7, 15 A, 15, 17, 32, 40

-Pj Frascos: 9 PR, 9 ., 9, 10

-Pj Fuente Amarga: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 398 PC, 405 PC, 451 PC

-Pj Gonzales: 3

-Pj Los Gregorios: 3, 260 PC, 264 PC

-Pj Palmero: 490 PC

-Pj Perez Arriba: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12 1, 13, 14, 15, 19 PR, 19, 22, 26

-Po Quinientos Cuatro (Los Perez De Arriba): 278 PC, 280 PC, 287 PC, 1028 PC 3, 1128 PC 3

En Mar de Cristal no habrá luz este jueves de 9.30 a 10.30 horas en Cl Nicomedes Gomez: 0 SN

En Playa Honda habrá cortes de suministro eléctrico este miércoles de 8.30 a 10.30 horas en Av Julieta Orbaiceta: 2 B, 2, 5, 13, 15 1, 19, 21 PC, 23, 27, 29, 33 y Av Playa Honda: 1, 7, 9, 11, 17, 31 A, 31 B, 33, 37 PR, 39, 45, 275 PR y Cl Rio Jarama: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, y 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 A, 42 B, 44, 45, y 46, 47, 50, 52, 54 PR, 54.

Cieza

El municipio de Cieza no habrá suministro eléctrico este jueves 9 de octubre de 8.30 a 12.00 horas en:

-Av Molinos (Ascoy): 5

-Av Moreras: 1 PC H, 1 J, 4 H, 5 J, 6 H, 10 H, 14 H

-Cl Ascoy: 76

-Cl Bungavillas (Ascoy): 6, 12 M

-Cl Cedro (Ascoy): 1 PR H, 1 K, 1 L, 2 H, 3 H, 4 J, 4 K, 5 H, 6 J, 6 K, 6 1, 7 H, 8 K, 9 H, 10 PR, 11 H, 12 K, 13 H

-Cl De Las Buganvillas (Ascoy): 2 PC J, 14 PC M, 17

-Cl Del Roble (Ascoy): 3 PR M, 7 T

-Cl Fuente Ascoy 1: 1 PC, 8, 10

-Cl Jardin (Ascoy): 1 PR, 1 1, 1, 2, 3, 4, 5 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

-Cl Las Palmeras (Ascoy): 1 M, 1 T, 2 M, 2 T, 3 T, 4 M, 4 T, 5 K, 5 T, 6 M, 6 T, 7 K, 9 K, 11 K, 13 K

-Po Residencial Ascoy: 1 SN 1, 1 SN 2, 1 SN 3, 1 SN 6, 1 SN, 1 1, 4 1, 5 PC M, 14 3, 16, 17 PR, 18 K, 23, 51

Fortuna

El municipio de Fortuna no tendrá suministro eléctrico este martes 7 de octubre de 8.00 a 10.00 horas en:

-Av Libertad: 1 BI, 1 PR, 1

-Av Salvador Allende: 13, 15, 17, 19, 21, 29, 31, 33

-Cl Calderon De La Barca: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

-Cl El Greco: 1, 5 A, 5 B

-Cl F Rodriguez De La Fuente: 2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10

-Cl Felix Santiuste: 2, 4, 6, 8

-Cl Luis De Gongora: 6 1

-Cl Miguel Miralles: 6, 8, 9, 11, 13, 15

-Cl Murillo: 1, 2, 9

-Cl Velázquez: 1 B, 2, 3 1, 3, 4, 5 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Tampoco habrá el jueves de 12.00 a 12.30 horas y de 16.30 a 17.00 horas en Cl De Los Baños: 1 PR y Cn Baños: 1 SN y Cn Del Molinico: 1, 14, 336 PC, 337 PC y Cr Fortuna - Abanilla: 10 PR, 85 y Pj Huerta: 185 PC, 192 PC, 261 PC, 351, 352 y Po Doce: 138 PC, 207 PC, 261 PC 1, 261 PC 2, 261

En los Baños de Fortuna no habrá suministro eléctrico este jueves 9 de octubre de 12.00 a 12.30 horas y de 16.30 a 17.00 horas en Cl Baños Huerta-Urb.Los Alemanes: 222, 227 PR.

Las Torres de Cotillas

El municipio de Las Torres de Cotillas no tendrá luz este martes de 8.00 a 11.30 horas y de 14.30 a 15.00 horas en Av Cronista Ricardo Montes: 3 PR y Av Los Pulpites: 106 PR, 247 PC y Av Primera (Ur.Parque De Las Palmeras): 1 SN y Cl Real Murcia: 22 PR. Tampoco habrá este viernes de 10.30 a 12.00 horas en Ct Las Perdices (Ur.El Coto): 40, 48, 54, 56, 58 y Rd Liebres (Ur.El Coto Ii): 1, 31, 76 y Ur El Coto (Fase Ii): 46 PR

Lorca

En la pedanía de Almendricosno habrá luz este jueves 9 de octubre de 8.00 a 8.30 horas y de 16.30 a 17.00 horas en Cl Almendricos: 4, 18 PC y Cl Cañada: 3 SN, 17 PR, 17, 19, 158 PC, 177, 178 PR, 178, 182 1, 182, 183, 190, 191, 192 1, 192, 193, 195 PR 1, 195 PR 2, 195 PR, 195, 197, 198, 199 PR, 199, 200 PC, 202, 226

En la pedanía de la Fuensanta- La Tova no tendrá luz este martes 7 de octubre de 8.00 a 12.00 horas en Cn Los Galvez: 15 1

En la ciudad de Lorca no habrá suministro eléctrico este miércoles de 8.00 a 10.00 horas en:

-Al Tristes: 9, 12

-Cl Juana Martinez Soriano: 3, 5

-Cl Océano Antártico: 3, 4, 6, 7, 8 PR

-Cl Océano Atlántico: 1, 2, 3 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PR, 10, 11, 12, 14

-Cl Océano Glacial Ártico: 9

-Cl Océano Indico: 3, 4, 5, 6, 8

-Cl Océano Pacifico: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 39

-Cl Poeta Para Vico: 1, 3, 7 C, 7, 10, 45, 54

-Cl Juana Martinez Soriano: 1 SN, 2 PR .

-Cl Poeta Para Vico: 2, 6 A, 6, 8 PR, 8, 9, 10 1, 14, 15 A, 15, 16, 22, 24, 26 BI, 26

Tampoco habrá luz este miércoles de 8.00 a 10.00 horas en:

-Cl Abad De Los Arcos: 2, 9, 13

-Cl Atrio De San Juan: 1, 5, 6, 8

-Cl Barandillas: 1, 3, 5, 11, 17 1, 17

-Cl Bola: 1, 3, 7 2, 7, 9 1, 9, 11

-Cl Cárcel: 7

-Cl Cava: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 24, 30 PR

-Cl Corregidor: 5

-Cl Don Pedro Montiel: 4, 6, 7, 8, 12

-Cl Duende: 1, 2 1

-Cl Empedrado: 23

-Cl Garcías: 2, 4 BI, 4 1, 4, 5, 6, 8 2, 8, 9 1, 12, 13

-Cl Gomelez: 1, 2, 3, 5, 6, 7

-Cl Horno De Las Monjas: 2, 4

-Cl Juan Perez: 6, 10, 16

-Cl Laberinto: 3 1, 7, 12

-Cl Mayor San Juan: 10

-Cl Mayor Santa Maria: 1 1, 1, 2, 4 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 22

-Cl Moriscos: 1, 2, 3

-Cl Moya: 9

-Cl Palas Arriba: 5, 6, 9, 10, 16

-Cl Reloj: 5, 6, 7

-Cl Rincon De Miras: 8, 9, 11

-Cl Rincon Del Bautista: 1, 2

-Cl Rodriguez: 2, 4, 8, 10, 25

-Cl Rojo: 3, 6, 8, 10

-Cl San Jorge: 1, 2, 5

-Cl Sicilia: 1 SN, 6, 14, 16 A, 16

-Cl Sol: 3, 6

-Cl Vidal: 6, 8

-Cl Vieja San Pedro: 3, 7 1

-Cl Zapatería: 3 5, 4, 5 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

-Pz Del Caño: 1, 3, 5

En la pedanía de Marchena no habrá luz este martes de 8.00 a 11.00 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Cn De Miras: 1 y Cn Hondo: 1 PR, 1 SN 1, 1 SN 4, 8 1, 8, 14 1, 14, 15, 16, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 45, 46, 48 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 89 B, 105 PC y Cn Vereda Casillas: 117, 118, 120 y Cn Vereda Del Pino: 1 SN 4, 1 SN, 13, 22, 29, 30, 40, 71, 72 1, 78, 82, 83 1, 83, 84, 85 1, 85, 86, 87 1, 87, 88 y Di Marchena: 129 y Po Ciento Cincuenta Y Ocho: 23 PC, 94, 114 PC.

En la Tiata no habrá luz este miércoles 8 de octubre de 10.30 a 13.00 horas en Cl Quijero De Tiata: 5, 9, 43 y Cl Tomas Arderius (Quijero): 43, 44, 47, 48, 49, 50 A, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y Cl Vereda Los Reales: 4, 6, 7 y Cn Los Chaparros: 2, 3, 4 2, 4, 6 1, 6, 181

Lorquí

En el municipio de Lorquí no habrá luz este lunes 6 de octubre de 13.00 a 14.30 horas en Cl Castillo Concepción (Pol. Ind. San Martin): 14, 18, 20, 24 y Cl Castillo De Monteagudo (Polig.Ind.San Martin): 8 A y Cl Castillo De Moratalla (Polig.Ind.San Martin): 11, 25, 33.

Molina de Segura

En Molina de Segura habrá cortes de suministro eléctrico este viernes de 8.00 a 9.30 horas en Av Castaños (Ur.El Chorrico): 14, 70 y Cl Balsa (Ur.El Chorrico): 22, 26 A, 28, 66, 67

Murcia

En la pedanía de Santo Ángel no habrá luz este martes de 9.00 a 9.30 horas y este viernes de 14.00 a 14.30 horas en Pj Monte Pico Del Relojero: 1 BI, 1 SN 1, 1 SN 3, 1 SN 6, 1 SN 7, 1 SN 8, 1 SN 9, 1 1, 1, 11 PR, 11 SN, 31 SN, 31 10

San Javier

En la pedanía de El Mirador no tendrá luz este martes de 8.30 a 10.30 horas en Cl Pradera: 17.

En La Manga del Mar Menor habrán cortes de luz este martes de 9.00 a 11.00 horas en Cl Edificio Star-Alfa: 1 y Cl Residencial Reina: 1 SN

En Santiago de la Ribera no habrá suministro eléctrico este martes de 8.30 a 11.30 horas en:

-Cl Chinchón: 2, 10

-Cl Colmenar Viejo: 22, 24, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64

-Cl Coslada: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 26, 28, 33, 35

-Cl Escorial: 1, 7, 11

-Cl Islas Cies: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

-Pz Jarama: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17

San Pedro del Pinatar

En San Pedro del Pinatar no habrá luz este martes de 8.30 a 10.00 horas en Cl Rio Danubio: 20.

En la pedanía de Lo Pagán tendrá cortes de luz este martes de 8.30 a 10.00 horas en:

-Cl Conde Romanones: 99, 101, 103, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 123

-Cl Manila: 32 a, 32, 34 a, 34, 36 a, 36 b, 36, 40, 42, 47, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 73, 77, 79

-Cl Mendez Nuñez: 53, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 A, 77 B, 79 A, 79 B, 79 C, 81 A, 81 B, 82, 83, 84, 85, 86 A, 86, 87, 88 A, 88 B, 89, 90, 91

-Cl Rio Chicamo: 46

-Cl Rio Danubio: 2, 4, 6 A, 6, 8 A, 10 A, 10, 12 A, 12, 14 A, 14, 16 A, 16, 18 A, 18, 20 1, 30, 32, 34, 36

-Cl Rio Eresma: 42 A, 42 B, 44 A, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

-Cl Rio Llobregat: 14, 16, 18, 20, 33, 35

-Cl Rio Sil: 12, 14, 20, 22 1, 22, 24 BI, 24 C, 24 G, 24 1, 25, 26 1, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 45 BI, 45, 47, 51, 53

Yecla

En Yecla no habrá luz este viernes 10 de octubre de 9.30 a 12.30 horas en Av Adolfo Suarez: 23, 27, 38, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58 y Av Paz: 204, 211, 223 y Cl Tejeras: 28 PR, 46 -, 78, 84, 98 y Tr Avenida Paz: 3, 5, 7.

Temas

Región de Murcia