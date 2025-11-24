Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 24 al 28 de noviembre en la Región de Murcia Iberdrola interrumpirá el suministro para realizar labores de mantenimiento y reparar averías

J. B. Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:09 Comenta Compartir

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes controlados en el suministro de red eléctrica de la Región de Murcia durante los próximos días. Entre este lunes 24 y el próximo viernes 28 de noviembre, serán nueve las localidades en las que se verá afectado el fluido eléctrico. Algunos de los cortes llegarán incluso a las cuatro horas.

Estas interrupciones vienen motivadas por labores programadas de mantenimiento o reparación de los sistemas necesarios para ofrecer un óptimo servicio. Además, desde Iberdrola informaron de que si el trabajo finalizase antes de la hora indicada se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Es por ello que piden que durante el periodo de corte se eviten labores de mantenimiento, ya que el servicio se puede restablecer antes y podría conllevar a accidentes graves.

Caravaca de la Cruz

La pedanía de Los Royosno tendrá suministro eléctrico este jueves 27 de noviembre de 8.30 a 9.00 horas y de 16.00 a 16.30 horas en:

-Cl Barbera: 76

-Cl Cabezo: 2, 8, 32 02, 48, 50, 112, 114, 116, 122

-Cl Casa Arriba: 2

-Cl Cortijo: 16, 37, 38, 39, 50

-Cl Cuevas: 80, 82, 90, 100

-Cl Escuelas: 32, 35 BI, 35

-Cl Fuensanta: 1 SN, 6, 8, 104, 108

-Cl Fuente: 36

-Cl Iglesia: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24 1, 24, 26, 34, 51

-Cl La Cruz: 12, 16

-Cl Mayor: 2, 8, 37, 138, 142, 144, 146

-Cl Mayrena: 42, 44, 46

-Cl Poveda: 118

-Cl San Antonio: 7

-Cl San Francisco: 15, 22, 26 1, 26

-Cl San Gines: 92

-Cl San Jose: 1, 4, 20, 22, 40

-Cl Santa Ana: 20

-Cl Zaragoza: 56, 58, 60

-Cn Granada: 20

-Cr Granada: 0 SN, 2, 5, 7 1, 7, 33, 41, 150, 152, 158, 162, 164

-Pj Casas De Los Morales: 1, 5, 9, 17

-Pj Cañada De Tarragoya: 1 SN, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 21

-Pj Trozo La Fuente: 1

El Moralejo no tendrá suministro eléctrico este jueves de 8.00 a 8.30 horas y de 16.30 a 17.00 horas en Pj Finca La Ventica: 1 SN 1.

Cartagena

Atamaría no tendrá suministro eléctrico este miércoles 26 de noviembre de 8.30 a 10.30 horas en Cl Forestal-Campo Golf: 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17 y Gr Monte-Mares (Campo Golf): 11 y Ur Coto Alto: 1 1, 1 2, 1, 2, 3, 4, 5.

En la ciudad de Cartagena no habrá luz este jueves 27 de noviembre de 8.00 a 8.30 horas y de 17.30 a 18.00 horas en Cl Carlos III: 13 y Cl Jimenez De La Espada: 6 y Cl Juan Fernandez: 1 PR, 2, 3, 4, 5 PR D, 5 1, 5, 6, 7, 8 PR, 8, 9 PR, 9, 14 y Cl Poeta Garcia Lorca: 3 y Cl Ronda: 1, 3, 5, 7, 16 y Pe Alfonso XIII: 2, 3, 4 PR, 4, 5, 6, 7, 8 PR, 8, 9 PR, 9, 10.

El Estrecho de San Ginés sufrirá cortes eléctricos este martes 25 de noviembre de 7.00 a 8.00 horas y de 18.00 a 19.00 horas en:

-Cl Balmes: 1, 2 BI, 2, 3, 4, 6, 8

-Cl Botica: 3

-Cl Cabo Noval: 1, 2, 4, 5, 6

-Cl Cid Campeador: 5, 7, 8, 9, 11, 12

-Cl Dos De Mayo: 1, 5

-Cl Esportón: 1

-Cl Flandes: 2, 3, 5, 6, 9

-Cl Independencia: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 PR, 10, 11, 12

-Cl Joaquin Costa: 1, 3, 5, 7, 9, 11

-Cl Lope De Vega: 14, 15, 16, 17 A, 17, 18, 19, 20, 23 PR, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

-Cl Lopez De Vega: 2, 4, 5, 6, 9, 11

-Cl Martin Pescador: 1, 3, 5

-Cl Mayor: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71

-Cl Maza: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 B, 11, 12 PC

-Cl Muñoz Delgado: 1, 2, 3, 4, 5 A, 5 B, 6 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

-Cl O'Donnell: 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 A, 16 B, 17, 18 A, 18 B, 19

-Cl Perno: 1 PR, 1, 3, 5, 8, 12

-Cl Providencia: 1

-Cl Salerillo: 1, 3, 5

-Cl Salzillo: 1 A, 1 B, 1 C, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15

-Cl San Gines: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

-Cl San Leandro: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13

-Cl San Miguel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11

-Cl San Pedro: 2, 6, 7, 8

-Cl Torres Quevedo: 2, 3

-Cl Trafalgar: 1, 3, 6 PR, 6, 18

-Cl Velarde: 1, 2, 4, 6

-Cr De La Unión: 15

-Gr Escolar: 1, 2

-Po Veintitrés: 68 PC

-Pz Alfonso XIII: 1, 2, 3, 4, 5, 6

-Pz Prosperidad: 1, 2, 3, 4, 5 BI, 5, 6, 7, 8

-Pz Rosario: 2, 3, 4, 5, 6 PR, 6, 7, 8, 10

-Pz San Nicolas: 1, 2, 3, 5, 6 1, 6, 7, 10 1, 12 PR, 12, 14, 16

-Tr Flandes: 1, 4

-Tr Lope De Vega: 1, 2 A, 2 B, 2 C, 7

-Tr San Luis: 3 1, 3, 4, 5

La diputación de La Aljorra no tendrá luz este lunes de 17.00 a 17.30 horas en Pj La Mina: 176 PC y Pj Loma De La Mina: 1, 2, 3, 4 PR, 8, 9.

El Llano del Beal no tendrá suministro eléctrico este martes de 7.00 a 8.00 horas y de 18.00 a 19.00 horas en Cl Canalejas: 1, 3, 4 y Cl Capitanes Ripoll: 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13 3, 13 y Cl Carmen: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 y Cl Del Emigrante: 1.

Mar de Cristal estará sin luz este martes de 8.00 a 8.30 horas y este miércoles de 17.30 a 18.00 horas en Pj Los Ritas: 5 PR.

Ceutí

El municipio de Ceutí sufrirá cortes de luz este martes 25 de noviembre de 8.30 a 10.30 horas y de 11.30 a 13.30 horas en Cl Francisco De Orellana: 7, 11 y Cl Ponce De León: 20, 22 y Cl Viñas: 15 y Tr Francisco De Orellana: 5 y Cl Alonso De Ercilla: 2, 4, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 29 y Cl Francisco De Orellana: 2, 4, 8, 9, 10 y Cl Huertos: 4, 8, 10, 16, 18 y Cl Juan De Garay: 9, 15, 17 y Cl Lopez De Aguirre: 2, 14, 20 1, 20, 24 y Cl Magdalena: 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 42 y Cl Pedro Mendoza: 10 PR, 12 y Cl Ponce De León: 14, 16 y Cl Viñas: 13 BI, 13, 14, 16 1, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 41.

Cieza

El municipio de Cieza no tendrá suministro eléctrico este viernes 28 de noviembre de 14.00 a 15.00 horas en Pj El Jinete: 1 SN 4, 2 2, 4 BI, 28, 30, 42, 55 PC, 56 PC, 59 PC B, 59 PC C, 59 PC, 63 PC, 63, 70 1, 70 2, 70, 75, 76, 77, 78, 242 PC y Pj La Parra: 6 1, 9 PR, 11 1, 12 1, 12, 13, 14, 15 PR, 15 1, 16, 17, 18, 21 A, 21 B, 21, 22 A, 22 1, 25, 29 1, 29, 30, 34, 35 1, 36, 37, 38, 39, 41 PC 1, 48, 50, 106 BI, 162, 199, 207, 230 PC, 240 PC, 242 PC, 243 PC, 245 PC, 252 PC, 255 PC, 257 PC, 509 PC, 513 PC y Pj La Torre: 1 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 BI, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 23, 29 PC, 30, 57, 144 PC, 154 PC

Fuente Álamo de Murcia

El municipio de Fuente Álamo de Murcia no tendrá luz este viernes de 9.00 a 12.00 horas en Av Mediterráneo: 43.

Jumilla

La pedanía de Fuente del Pino sufrirá cortes eléctricos este lunes de 13.30 a 14.00 horas en Cl Del Pilar: 1, 3, 7, 169 y Cl Fuente Del Pino: 1 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 1, 16, 17 1, 17, 18, 20, 21 1, 22, 23 1, 23, 24 1, 26, 27 1, 27, 28, 30, 31, 34 1, 36, 38, 39, 40 1, 40 2, 40 3, 40 4, 40, 41 1, 42 B, 42, 43 B, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60 BI, 60, 61, 62 1, 62, 64, 65, 66 1, 66, 67, 68, 69 1, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 11, 93 12, 93 13, 93, 94, 95, 96, 97 1, 97, 98, 99, 100, 101 1, 101, 105 1, 106, 107 1, 107 2, 107 3, 107, 108, 110, 111, 115 1, 115, 121, 135 BI, 135, 167, 178, 219, 321 PC, 371 PC y Cr Yecla Izquierda: 1 y Po Numero 13: 4 PC y Pj Fuente Del Pino: 1, 2, 11, 51 1.

Las Torres de Cotillas

El municipio de Las Torres de Cotillas no tendrá luz este lunes de 8.00 a 12.00 horas en:

-Cl Barcelona: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44 1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67

-Cl Cantabria: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

-Cl Castilla-La Mancha: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 BI, 39 A, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59

-Cl Castilla-León: 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43

-Cl Coruña: 2, 4, 6, 8

-Cl Cuenca: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 52

-Cl Extremadura: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56

Molina de Segura

El Romeral sufrirá cortes de luz este jueves de 8.00 a 10.00 horas en Cl Fuente Baronca (Urb. Alcayna): 1 SN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40 y Cl Los Acebuches (Urb. La Alcayna): 6 PR, 10, 11, 12, 14, 16, 18.

Murcia

La pedanía de Aljucer no tendrá luz este miércoles 26 de noviembre de 8.00 a 8.30 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Av Santa Catalina: 100, 104, 106, 108, 110, 112, 118 y Ci Molino: 89, 98.

La pedanía de El Esparragal sufrirá cortes de luz este lunes 24 de noviembre de 10.30 a 13.00 horas en Av Castillo Monteagudo (Ur. Monte Pinar): 78 y Cl Sierra De Carrascoy (Ur. Monte Pinar): 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 38 1 y Cl Sierra Del Burete (Monte Pinar): 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51.

La pedanía de La Alberca no tendrá suministro eléctrico este miércoles de 8.00 a 8.30 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Av Santa Catalina: 120, 124, 126, 128 B, 128, 130 y Ci Molino: 92 y Cl Melonera: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14.

La ciudad de Murcia no tendrá luz este martes de 8.00 a 12.00 horas en Ci Condesa: 65 PR. Tampoco este miércoles de 8.00 a 8.30 horas y de 15.30 a 16.00 horas en Av Marques De Los Vélez: 74 y Cr Churra: 72. Tampoco este viernes de 8.00 a 11.00 horas en Cl Hernandez Del Águila: 16 y Cl Ricardo Gil: 1.

La pedanía de San Benito sufrirá cortes eléctricos este martes de 8.00 a 12.00 horas y 12.30 a 16.30 horas en Cl Doctor Pedro Sanchez Borreguero: 4 y Cl Rio Sena: 8, 13, 15 y Cl San Francisco: 9 y Cl Jose Luis Morga: 2 A, 2, 7 y Cl Rio Sena: 10, 17. Tampoco este miércoles de 8.00 a 8.30 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Av Santa Catalina: 103, 105, 107, 109, 111, 127 y Ci Torre De Los Morenos: 67, 105, 107, 109, 111 BI, 111, 113 A, 113 B, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128.

La pedanía de Sangonera La Verde sufrirá varios cortes de luz este martes de 8.30 a 13.00 horas en Av Majal Blanco (Urb. Torre Guil): 123 1. Este miércoles de 8.30 a 13.00 horas en Av Majal Blanco (Urb. Torre Guil): 126 PR. Este jueves de 8.30 a 13.00 horas en Av Majal Blanco (Urb. Torre Guil): 3 y Cl Vereda De Las Palmeras: 1 SN 63. Y este viernes de 8.30 a 13.00 horas en Po Torre Guil: 86 PR.

La pedanía de Santiago y Zaraiche no tendrá suministro eléctrico este miércoles de 8.00 a 8.30 horas y de 15.30 a 16.00 horas en Ci Los Iniestas: 4, 6 y Cl Felipe: 3, 5, 7, 9 1, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y Cl Pilar: 1, 2, 5 y Cr Churra: 59, 68, 70.

La pedanía de Santo Ángel estará sin luz este miércoles de 8.00 a 8.30 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Av Santa Catalina: 117 2, 119, 123, 125 A, 129, 131 1, 131, 135, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 159 y Ci Los Viñas: 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 75 y Ci Romera: 66, 70, 72, 74 1, 74, 76, 81 D, 81, 83, 84, 85, 86, 88 A, 88, 90 B, 90 C, 90, 92, 93, 94 A, 94, 96 A, 96 B, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 326 PR y Cl Barberia: 5, 6, 8, 10, 117 y Cl Picote: 4, 8.