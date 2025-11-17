Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 17 al 21 de noviembre en la Región de Murcia Iberdrola interrumpirá el suministro para realizar labores de mantenimiento y reparar averías

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes controlados en el suministro de red eléctrica de la Región de Murcia durante los próximos días. Entre este lunes 17 y el próximo viernes 21 de noviembre, serán dieciocho las localidades en las que se verá afectado el fluido eléctrico. Algunos de los cortes llegarán incluso a las cuatro horas.

Estas interrupciones vienen motivadas por labores programadas de mantenimiento o reparación de los sistemas necesarios para ofrecer un óptimo servicio. Además, desde Iberdrola informaron de que si el trabajo finalizase antes de la hora indicada se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Es por ello que piden que durante el periodo de corte se eviten labores de mantenimiento, ya que el servicio se puede restablecer antes y podría conllevar a accidentes graves.

Abarán

El municipio de Abarán no tendrá suministro eléctrico este lunes 17 de noviembre de 16.30 a 17.00 horas en Di Macicandu-29: 422 B y Pj Barranco De La Cuna: 459 PC y Po Treinta Y Uno: 124 PC, 156 PC, 229 PC y Po Veintinueve (Macicandu): 344 PC, 359 PC, 435 PC, 440 PC, 700 PC, 728 PC. Tampoco tendrá este martes 18 de noviembre de 7.30 a 8.00 horas y este miércoles 19 de noviembre de 16.00 a 16.30 horas en Po Treinta Y Uno: 124 PC, 156 PC, 229 PC y Po Veintinueve (Macicandu): 344 PC, 359 PC.

Virgen del Oro sufrirá cortes de luz este lunes de 16.30 a 17.00 horas en Pj Macicandu (Pg. 31): 1 SN 12, 1 SN 4, 5, 29 2, 30 2, 36 1, 43, 48 PC, 50 PC, 56, 62 1, 71 PC B, 72 PC, 75, 84, 89 PC, 91 PC, 92 PC, 93 PC, 100 1, 102 PC, 103 BI, 103 PC D, 104 PC, 106 PC, 109 PC, 116 PC, 116, 121 PC, 121, 122 PC, 123, 125, 126 PC B, 128 PC, 128, 130 PC, 131, 133, 135 PC, 135, 137, 141, 142 PC, 143 PC, 143, 145 PC, 145, 146, 147, 149 PC, 149 PR, 149, 151, 152, 154, 155 PC, 156, 157 PC, 158 PC, 158 1, 158, 159 PC, 159, 160, 161 BI, 161, 162 PC, 163, 164, 165 PC C, 166, 167, 169, 170 PC, 170, 171 PC, 172, 173, 175, 176, 177 PC, 178 PC B, 180 PC, 184 PC, 192 PC, 194 PC, 209 PC, 209, 211 PC, 213, 215 PC, 217 PC, 227, 228 PC, 235 PC, 241 PC, 245 PC, 246 PC, 247, 250 PC, 255 PC, 256 PC, 257 PC, 261 PC, 262 PC, 266 A, 268 A, 271, 273 PC, 274 PC, 281, 287 PC, 289 PC, 289, 291, 292 PC, 293, 304 PC, 326, 327, 342 PC, 353 PC, 355 PC C, 356 PC, 357 PC, 363 PC, 368 PC, 371 PC, 387 PC 29, 403 PC, 409 PC B, 409 PC, 410 PC, 421, 429 PC, 435, 446, 453 PC, 468, 486, 505, 704 PC, 717 PC, 751 PC, 752 PC, 821 PC, 824 PC.

Tampoco este martes 18 de noviembre de 7.30 a 8.00 horas y este miércoles 19 de noviembre de 16.00 a 16.30 horas en Pj Macicandu (Pg. 31): 43, 48 PC, 50 PC, 62 1, 71 PC B, 72 PC, 84, 89 PC, 92 PC, 93 PC, 102 PC, 103 BI, 103 PC D, 104 PC, 106 PC, 109 PC, 116 PC, 116, 121 PC, 122 PC, 126 PC B, 128 PC, 130 PC, 135 PC, 142 PC, 143 PC, 145 PC, 149 PC, 155 PC, 157 PC, 158 PC, 159 PC, 162 PC, 165 PC C, 170 PC, 171 PC, 177 PC, 178 PC B, 180 PC, 184 PC, 192 PC, 194 PC, 209 PC, 209, 211 PC, 215 PC, 228 PC, 235 PC, 241 PC, 245 PC, 246 PC, 250 PC, 256 PC, 261 PC, 262 PC, 273 PC, 274 PC, 289 PC, 289, 342 PC, 353 PC, 355 PC C, 356 PC, 357 PC, 363 PC, 368 PC, 371 PC, 403 PC, 409 PC B, 409 PC, 410 PC, 704 PC, 717 PC, 751 PC, 752 PC, 821 PC, 824 PC.

Alcantarilla

La ciudad de Alcantarilla no tendrá luz este miércoles 19 de noviembre de 8.00 a 12.30 horas en Cl Costa Rica (Polg.Ind.Oeste): 2 B, 3 B, 5 B, 6 B, 8 C, 13 32, 13 34, 1350 y Cl Jose Maria De Lara Carvajal (Polg.Ind.Oeste): 13 PC 35, 13 PC 49 y Tr Costa Rica (Polg.Ind.Oeste): 13 6C y Cl Costa Rica (Polg.Ind.Oeste): 11 PC 5, 11 PC 6, 11 PC 8A, 11 PC 8B, 11 PC 8C y Cl Jose Maria De Lara Carvajal (Polg.Ind.Oeste): 4, 13 PC 42, 13 PC 43, 13 PC 44, 13 PC 45, 13 PC 46 y Cl Uruguay (Polg.Ind.Oeste): 13 PC 41.

Albudeite

El municipio de Albudeite sufrirá cortes de luz este viernes 21 de noviembre de 9.00 a 12.00 horas en:

-Av De La Paz: 33, 37, 40 ., 40, 44, 46, 51, 53, 54 1, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 81 1, 81

-Cl Barracas: 30

-Cl Carmen Conde: 2, 4, 5, 8

-Cl Cristóbal Colon: 1, 2, 4, 5 BI, 5, 6, 7, 9 2, 11, 13

-Cl Doña Obdulia: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

-Cl Francisco Salcillo: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11

-Cl Goya: 1, 3, 5

-Cl Isaac Peral: 1, 2, 9, 15, 21, 23

-Cl La Barraca: 2

-Cl León Felipe: 1 SN, 1, 2, 4, 6, 8, 12

-Cl Miguel De Cervantes: 1, 2, 4, 5, 11

-Cl Miguel Hernandez: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

-Cl Molino: 4, 6, 12, 14

-Cl Pintor Murillo: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14

-Cl Primero De Mayo: 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

-Cl Tierno Galvan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 9, 12, 13, 14 1, 16, 18

-Pe Estación: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 1, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28.

Alguazas

El municipio de Alguazas no tendrá luz este jueves 20 de noviembre de 8.30 a 12.30 horas en Cl Comandante Lozano: 3, 5, 9 y Cl General Primo Rivera: 39, 41, 43, 45, 47 y Cl Jose Maria De Pereda: 1 y Cl Mayor: 34, 36, 42, 44, 59 y Cl Narciso Yepes: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 y Cl Pio Baroja: 1 y Cl Purísima: 22 y Cr Torres De Cotillas: 1, 3, 5, 7, 12, 16. Tampoco tendrá este viernes de 8.00 a 10.30 horas en Cn Loma Larga: 30.

Campos del Río

Campos del Río estará sin luz este jueves 20 de noviembre de 9.00 a 9.30 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Cl Tercer Rodeo: 2 2.

Cartagena

Atamaría sufrirá cortes eléctricos este martes 18 de noviembre de 8.30 a 10.30 horas en Cl Bellavista-Campo Golf: 1, 2, 3 y Cl Las Solanas-Campo De Golf: 1 SN.

La ciudad de Cartagena no tendrá luz este viernes de 8.30 a 11.00 horas en Pz México: 2 E1, 2 E2, 2 E3.

En la diputación de El Algar habrá cortes de luz este jueves de 8.00 a 8.30 horas y de 14.30 a 15.00 horas en:

-Cl Del Nebli: 1 1, 7

-Cl Piñero: 16, 50, 52, 58, 60, 64, 76

-Cl Rio Bidasoa: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

-Cl Rio Duero: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

-Cl Rio Francoli: 1, 3, 5, 7

-Cl Rio Gabriel: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

-Cl Rio Genil: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

-Cl Rio Guadalquivir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

-Cl Rio Guadiana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 10, 11, 12 4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19

-Cl Rio Jarama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

-Cl Rio Mundo: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

-Cl Rio Segre: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

-Cl Rio Segura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

-Cl Rio Sella: 5, 7, 9, 11, 18, 24, 30 A, 30, 32, 34, 36, 38

-Cl Rio Serpis: 7 PC

-Cl Rio Sil: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

-Cl Rio Tajo: 13, 15, 22, 25

-Cl Rio Turia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

-Cl Trinquete: 1, 2, 3 B, 3, 4, 5, 6, 8, 10

-Cr Cabo De Palos: 1 KM 3, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50 3, 50, 53, 57, 59, 63, 65, 67, 69 B, 71, 73, 75, 77, 79

La localida de Isla Plana sufrirá cortes de luz este viernes de 9.00 a 10.30 horas en Cl Isla Antigua: 4 1, 6 y Cl Isla De Cerdeña: 9, 11, 12 PR, 15, 17, 19, 21, 25, 28 A, 28 1, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 y Cl Isla De Cuba: 2, 5 y Cl Isla De Los Cedros: 1, 2, 3, 4 y Cl Isla De Yeso: 1 BI, 1, 17 y Cl Isla Del Carmen: 2, 4, 5, 12, 14 y Cl Jamaica: 1, 3, 5, 7, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y Cl Rio Tera: 1 y Cr Cartagena-Isla Plana: 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 77 PR, 77, 78, 79 y Pz Isla De Los Cedros: 3, 5 PR, 5.

La Puebla no tendrá suministro eléctrico este lunes de 17.30 a 18.00 horas en Pj Los Rocas: 19, 40 y Pj Los Roses: 2, 3 PR, 3, 4 1, 11.

Las Lomas de Albujón no tendrá luz este martes de 8.30 a 9.30 horas en Pj Los Rocas: 19, 40 y Pj Los Roses: 2, 3 PR, 3, 4 1, 11.

Ceutí

En el municipio de Ceutí no habrá suministro eléctrico este viernes de 8.00 a 10.30 horas en:

-Cl Claudio Coello: 7

-Cl Eduardo Rosales: 1, 2, 3, 4, 6, 7

-Cl El Bosco: 8, 10, 12 BI, 12, 20 1, 20

-Cl Loma Larga: 21 1, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 43, 45, 48, 50, 52

-Cl Lorenzo Valles: 5, 7, 19, 21, 23, 25

-Cl Mariano Ballester: 1

-Cl Ribera: 1, 5, 10, 12

-Cl Solana: 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32

-Cl Sorolla: 71

-Cl Van Goch: 5

-Cl Vicente Lopez: 6, 8

-Cl Zurbarán: 46 PC

-Po Tres: 52

Cieza

La ciudad de Cieza no tendrá luz este lunes de 16.30 a 17.00 horas en Av Juan Xxiii: 117, 119, 121, 123, 126, 128, 130 y Cl Jose Marin Camacho: 105 1 y Cl Poeta Medina: 13 1, 13 13, 13 y Cl Quevedo: 4, 6, 10, 12, 14, 21, 23, 25 y Cl Saavedra Fajardo: 30, 32, 47, 49, 51, 53, 55. Tampoco este martes de 8.00 a 14.00 horas en Pj Acebuche: 1 y Pj El Horno-Las Cuartanas: 105 y Pj Horno: 1 2, 2, 3, 4, 5, 6 1, 6, 7 1, 7 2, 7, 9, 17, 27 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44 PR, 46 1, 46, 48, 51, 52 BI, 52, 56, 58, 71, 77, 90, 103, 155, 241. Tampoco este miércoles de 8.00 a 8.30 horas y de 15.30 a 16.00 horas en Pj El Horno-Las Cuartanas: 201 PC 2 y Pj La Gurulla: 10 1, 27, 34, 45, 47, 81, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 135 PC, 135, 136, 137, 138, 139, 140 PC, 140, 142, 143, 144, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155 y Pj La Parra: 38 PC, 39 PC, 101, 102, 103, 104, 105, 139 PR, 143 PC 1, 163 PC, 181 PC, 183 PC, 184 PC, 185 PC, 186 y PC, 187 PC, 189 PC, 208 y Pj Los Charcos: 26.

Fuente Álamo de Murcia

El municipio de Fuente Álamo de Murcia sufrirá cortes de luz miércoles de 8.30 a 12.30 horas en Pj Las Huertas: 31, 36, 68 PC, 85, 109 A y Pj Lo Terrer: 1, 4, 6, 8, 25, 26 y Pj Los Mollares: 9, 10, 11, 12, 13, 14 y Pj Los Patacos: 2, 20 y Pj Los Veras: 1, 2 1, 2 2, 2 4, 88 y Pj Veras-Finca Pino: 25 1.

Jumilla

La ciudad de Jumilla no tendrá suministro eléctrico este jueves de 8.30 a 9.00 horas y de 16.00 a 16.30 horas en Cr Murcia: 6 2, 32 1, 50 1 y Cr Nacional 344: 1 SN y Pj El Prado: 17 1, 17 2, 17, 19, 479 PR, 605. Tampoco habrá este viernes de 8.00 a 8.30 horas y de 14.30 a 15.00 horas en Pj El Santo: 1, 4, 7, 8, 9, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 31 1, 31.

Lorca

La pedanía de Marchena no tendrá luz este miércoles de 15.30 a 17.00 horas en Cl Francisco Cuadrado: 5 y Cn Santa Gertrudis: 12, 68 y Cn Vereda Casillas: 128, 129, 199, 200, 204, 205 y Pj Condomina: 1 SN 32, 9, 11, 27 1, 329, 337, 338 y Pj Condomina I: 2, 5, 8 PR, 8, 333 y Pj Estanco Serafin: 4 PR y Pj Santa Gertrudis: 1 SN 5, 1 SN, 2, 69, 327.

La pedanía de Morata sufrirá cortes este jueves de 8.30 a 11.30 horas en Cl Puerto Muriel: 22, 23, 34, 51, 53, 56, 64, 65 y Pj Morata: 89, 93.

La pedanía de Ramonete no tendrá luz este viernes de 8.30 a 11.30 horas en Pj Los Curas: 4 PR 1, 43, 46, 47 PR, 47 1, 47 2, 47, 51 PR, 51, 52, 59, 72 1, 72, 76, 77, 91 1, 94 4 y Pj Ramonete: 1 BI 1.

Mazarrón

La población de Leiva no tendrá luz este viernes de 8.30 a 9.30 horas en Pj Terreros Blancos: 194 PC, 195 PC, 202 PC, 203 PC, 206 PC, 207 PC A.

Molina de Segura

El municipio de Molina de Segura no tendrá suministro eléctrico este martes de 11.30 a 13.00 horas en Cl Sierra De Ricote (Urb. Alcayna): 2, 7 PR, 11 PR, 27 PR, 39 PR y Cl Sierra Del Viento: 25 PR, 25.

El Romeral sufrirá cortes de luz este martes de 11.30 a 13.00 horas en Cl Sierra De La Jara (Urb. La Alcayna): 19 BI y Cl Sierra De Ricote (Urb. La Alcayna): 1, 3, 4, 5 PR, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40.

Murcia

La pedanía de Algezares sufrirá cortes de luz este miércoles de 8.00 a 10.00 horas en:

-Cl Abeto (Ur. Los Teatinos): 34

-Cl Alamo (Ur. Los Teatinos): 84, 85, 86, 87, 89, 91

-Cl Chopo (Ur. Los Teatinos): 41, 42

-Cl Cresta Del Gallo (Ur. Los Teatinos): 36, 40, 43, 45, 46, 47, 61 PR, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 75, 80, 88, 91, 93, 94, 95 PR, 95

-Cl Cuesta Del Jabato (Ur. Los Teatinos): 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

-Cl Enebro (Ur. Los Teatinos): 58, 59

-Cl Eucalipto (Ur. Los Teatinos): 39 1, 39, 44

-Cl Laurel (Ur.Los Teatinos): 15 PR, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37

-Cl Olivo: 96

-Cl Olivo (Ur. Los Teatinos): 17, 98

-Cl Pino (Urb. Los Teatinos): 13, 14

-Cl Sauce (Urb. Los Teatinos): 12 PC, 12

-Ur Los Teatinos: 27, 55 PR

La pedanía de Baños y Mendigo sufrirá cortes de luz este martes de 8.00 a 10.00 horas en:

-Av Mundo (Urb. Mosa Trajectum): 231 PC 10, 231 PC 11, 231 PC 12, 231 PC 7, 231 PC 8, 231 PC 9, 232 PC 2, 232 PC 3, 232 PC 4, 232 PC 5, 232 PC 6, 232 PC, 233 PC 01, 233 PC 1, 233 PC 10, 233 PC 11, 233 PC 12, 233 PC 13, 233 PC 14, 233 PC 15, 233 PC 16, 233 PC 2, 233 PC 3, 233 PC 4, 233 PC 5, 233 PC 6, 233 PC 7, 233 PC 8, 233 PC 9, 234 PC 02, 234 PC 1, 234 PC 10, 234 PC 11, 234 PC 12, 234 PC 13, 234 PC 2, 234 PC 3, 234 PC 4, 234 PC 5, 234 PC 6, 234 PC 7, 234 PC 8, 235 PC 02, 235 PC 1, 235 PC 10, 235 PC 11, 235 PC 12, 235 PC 13, 235 PC 14, 235 PC 15, 235 PC 16, 235 PC 2, 235 PC 3, 235 PC 4, 235 PC 5, 235 PC 6, 235 PC 7, 235 PC 8, 235 PC 9

-Cl España: 4, 6, 251 A

-Cl Vial 35 (Urb. Mosa Trajectum): 250 PC A2, 250 PC B2, 250 PC C2, 250 PC D2, 250 PC E2, 250 PC F2, 250 PC 00, 250 PC 01, 250 PC 10, 250 PC 11, 250 PC 12, 250 PC 13, 251 PC F, 251 PC 01, 251 PC 2, 251 PC 3, 251 PC 3E, 251 PC 4, 251 PC 5, 251 PC 6, 251 PC 7, 251 PC 8, 251 PC 9, 251 3D, 252 PC 01, 252 PC 1, 252 PC 2, 252 PC 3, 252 PC 5, 252 PC 6, 252 PC 7, 253 PC 01, 253 PC 1, 253 PC 2, 253 PC 3, 253 PC 4, 253 PC 5, 253 PC 6, 253 PC 8, 254 1, 254 2, 254 3, 254 4, 254 5, 254 6, 254 7, 254 8

-Cr Autovía Murcia - San Javier: 1 SN B, 14 KM A.

La pedanía de Casillas sufrirá cortes eléctricos este viernes de 8.30 a 13.30 horas en Ci Ceña: 1, 3 y Ci Lucas: 3, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 24, 27, 29, 31, 35 y Ci Muñoces: 16, 18, 19, 20 y Cl Acuario: 1, 4, 5, 7, 9 y Cl Mayor: 108, 110, 112, 114, 120, 122, 124, 126, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 148, 155, 158, 159, 172, 173, 174, 176, 177, 181, 182, 183.

La pedanía de Guadalupe no tendrá luz este miércoles de 11.00 a 12.30 horas en Cl Azud (Ur. Agridulce): 1 PC U6, 10 y Cl Mario Vargas Llosa (Ur.Mirador Agridulce): 12, 22, 26, 30.

La pedanía de LLano de Brujas estará sin suministro eléctrico este miércoles de 8.00 a 12.00 horas en:

-Ci Bascuñanas: 1, 8, 10, 14

-Ci Cayetanos: 2 C, 2, 4 1, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17 PR 1, 17 PR, 19, 21, 23, 25, 27, 132 PC, 249 PC

-Ci Córdobas: 8, 18

-Ci De Carcelén: 32

-Ci Los Alejos: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 39, 55 PR, 55, 61, 62

-Ci Los Bolsas: 2 B, 4 A, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26

-Ci Los Hijastros: 6, 8 B

-Ci Los Pascuales: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 PR

-Ci Pulleros: 7

-Ci Zoilos: 5, 9

-Cl Acequia Aljada: 22, 24, 28 B, 31 2, 33 PC, 34, 53, 55, 57 PR, 57 B, 57 D, 57 D., 57, 59 B, 59, 63, 65 B, 65, 67 A, 67, 69 A, 69, 71, 73, 75, 77, 312 PC

-Cl Jose Javier: 131 PC

-Cl Vereda Los Callejas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PR, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 1, 21, 22, 23, 25, 26, 28 B, 28, 29, 30, 31, 33 B, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 PR, 40, 43 A, 43 B, 43, 45, 51, 75, 229 PR

-Cn Cabecicos: 23, 25 A, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38 C, 40, 41, 42, 43 A, 43, 45, 46, 47, 48

-Cn Los Silvestres: 4, 7, 12 1, 22

-Cn Sernas: 27, 29, 41, 48

-Po Doscientos Diez: 160 PC, 343 PC, 500 PC

-Po Doscientos Nueve: 39 PC, 40 PC

-Po Doscientos Once: 81 PC

La ciudad de Murcia sufrirá cortes eléctricos este martes de 8.30 a 12.30 horas en Av Infante Juan Manuel: 7 1, 7 2, 7 3, 7 4 y Av Pio Baroja: 3 y Av San Juan De La Cruz: 11 PR 2, 11 PR y Cl Intendente Jorge Palacios: 1 SN 2 y Cl Miguel Hernandez: 6 PR y Cl Pintor Rosique: 1. Tampoco este miércoles de 8.00 a 9.30 horas en Rd Levante: 34 PR, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47. Tampoco este jueves de 8.00 a 10.00 horas en Av Lope De Vega: 1 PR, 12 y Cl Alberto Sevilla: 6 1, 8 1, 11 y Cl Fotógrafo Tomas Lorente: 1, 3 1, 3 4. Tampoco este viernes de 8.15 a 12.15 horas en Av Ronda Norte: 23, 25, 27 y Cl Abderraman Ii: 16 y Pz Castilla: 1 PR, 1.

En la pedanía de Puente Tocinos no tendrá luz este lunes de 15.30 a 16.00 horas en Cl Las Mimosas: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y Cl Los Lucios: 2 y Cl Mayor: 22, 24, 26, 28 A, 28 1, 28, 29, 30 1, 31, 32 2, 32, 34, 36 1, 36, 38, 41, 43 A, 47 y Cl Mayor (Polig.Ind.Camposol): 53 PR y Cl Portada: 2, 4, 6 y Cl San Jose Obrero: 2, 3 y Cl Taibilla: 2, 4 PR, 4, 6.

San Javier

La pedanía de Santiago de la Ribera no tendrá luz este jueves 20 de noviembre de 8.30 a 12.00 horas en Av Virgen Loreto: 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 y Cl Juan Ramon Jimenez: 141, 143, 145, 149 y Cl Once De Julio: 6, 8, 10, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 1, 41 y Cl Querubina Jimenez: 5 1, 7 4, 7, 9 y Cl San Martin Porres: 70 y Cl Virgen De La Caridad: 84, 86, 101 y Cl Virgen Del Consuelo: 20.

San Pedro del Pinatar

La pedanía de Lo Pagán sufrirá cortes eléctricos este martes de 8.30 a 10.30 horas en:

-Cl Carabanchel: 30, 32, 33 A, 33 B, 33 C, 33 D, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 A, 49 C, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 1, 57, 58, 60, 61, 62, 63 A, 63 B, 63 C, 63 D, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 95, 97

-Cl Chamartín: 24, 27 A, 29 B, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 A, 43 B, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

-Cl Chiclana: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

-Cl Cuenca: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 1, 31 1, 33, 35, 37, 39

-Cl Poeta Eduardo Flores: 42 1, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77

-Cl Santa Maria Del Mar: 35.

Santomera

El núcleo urbano de El Siscar no tendrá luz este martes de 8.30 a 9.00 y de 16.00 a 16.30 horas en Cl Mayor: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 y Cl Rambla: 3 1, 3 y Cr Murcia-Alicante: 15, 81, 84 BI, 84, 85, 87, 89, 156 KM 1, 156 KM.

La ciudad de Santomera no tendrá suministro eléctrico este martes de 8.30 a 9.00 horas en Cr Murcia-Alicante: 11, 12 1, 12, 15, 16, 27, 61, 69, 71, 73.

Torre Pacheco

La localidad de Balsicas no tendrá luz este martes de 8.30 a 10.00 horas en Pj Los Martinez: 2, 86, 89.

La pedanía de Roldán sufrirá cortes de luz este martes 18 de noviembre de 8.30 a 10.00 horas en Pj Aurines Nuevos: 181 PC.

