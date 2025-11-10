Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia Iberdrola interrumpirá el suministro para realizar labores de mantenimiento y reparar averías

LA VERDAD Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes controlados en el suministro de red eléctrica de la Región de Murcia durante los próximos días. Entre este lunes 10 y el próximo viernes 14 de noviembre, serán diecisieta las localidades en las que se verá afectado el fluido eléctrico. Algunos de los cortes llegarán incluso a las cuatro horas.

Estas interrupciones vienen motivadas por labores programadas de mantenimiento o reparación de los sistemas necesarios para ofrecer un óptimo servicio.

Abanilla

El municipio de Abanilla sufrirá cortes de luz este martes 11 de noviembre de 8.30 a 9.00 y de 13.30 a 14.00 horas en Po Diecinueve (Pj Cullarve): 495 PC y Po Veinte (Pj Cantasierra): 403 PC, 404 PC y Po Veinte (Pj Minaranja): 954 PC. Tampoco tendrá este jueves 13 de noviembre de 13.30 a 16.00 horas en Cr Fortuna: 15, 17 y Pj Macitavera: 509.

La pedanía de El Chícamo no tendrá suministro eléctrico este jueves 13 de noviembre de 13.30 a 16.00 horas en Cl Chicamo: 100.

La huerta de Mahoya tendrá cortes eléctricos este jueves de 13.30 a 16.00 horas en Cl Baina: 741, 1225 y Cl Fuentes: 1, 2 PR, 101 y Cl Mahoya: 59, 81 y Cl Margen: 2, 3 1, 10, 12, 19, 20 E, 21, 25, 28, 30, 38, 42, 44 PR, 44, 45, 46 1, 46, 50, 52, 53 PC, 54 1, 54, 56, 58 PR E, 58 A, 60, 62, 66, 73, 74, 76, 80, 596 PC, 641 PC y Cl Prado: 1 1, 1, 2 1, 2, 3, 5 A, 5 B, 6 1, 6 2, 6, 8, 12, 15, 26 y Pj Gema: 22, 27, 32, 34, 36, 593 PC, 595, 653.

Alhama de Murcia

El municipio de Alhama de Murcia no tendrá luz este jueves 13 de noviembre de 8.30 a 11.30 horas en Pj Los Azores: 1 SN, 9, 12, 15, 17, 18, 103, 105, 107, 213 PC, 248 PC, 325, 336 y Pj Moriana: 19, 20 1, 306 PC y Pj Romeral: 23, 123 1.

Blanca

El municipio de Blanca no tendrá suministro eléctrico este miércoles de 9.00 a 12.00 horas en Cl Huerta Arriba: 46 y Pj Llano De La Viña: 40 PC 1, 40 PC, 41 PC, 46 PC, 47 PC, 52 PC, 60 PC, 61 PC, 61, 62, 65 PC, 68 PC, 78 PC 1, 78 PC, 81 PC, 93 PC, 94 PC, 98 PC, 100 PC, 111 PC, 113 PC, 181, 182, 186 PC y Po Ocho: 48 PC, 79 PC.

La Estación Férrea sufrirá cortes de luz este miércoles de 9.00 a 12.00 horas en Pj Barranco Gines: 2 y Pj Los Benitos: 7.

Calasparra

El municipio de Calasparra no tendrá luz este viernes 14 de noviembre de 8.00 a 9.00 horas y de 13.30 a 14.30 horas en Pj Las Torrentas: 11 PC, 22 PC, 28 PC, 42 PC, 46 PC, 57 PC, 67 PC, 423 PC y Cl Rio Moratalla: 7 PC, 16 PC, 76 PC, 78 PC, 82 PC MG.

Cartagena

El Barrio de la Concepción no tendrá suministro eléctrico este miércoles 12 de noviembre de 8.00 a 9.30 horas en Av Pio XII: 1 1, 1, 2 BI, 2, 4, 6, 8 PR, 8, 12 y Cl Clavel: 1 PR A, 1 A, 1 B, 3 A, 3 B, 5 B y Cl Dalia: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y Cl Rosa: 1, 2, 4, 5, 6 A, 6 B, 7 PR, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49.

La ciudad de Cartagena sufrirá cortes de luz este martes 11 de noviembre de 8.30 a 10.30 horas en Av Murcia: 8, 10 y Cl Fuente Álamo: 1, 3 y Cl Mazarrón: 1, 2, 3, 4 y Pz Pardo: 1, 2, 3 y Pz Tenor Mario Cruz: 4 y Rd Ferrol: 10 PR, 10.

En Casas de Tallante no habrá luz este miércoles de 7.00 a 10.00 horas y este viernes de 7.30 a 8.00 horas y de 17.00 a 17.30 horas en:

-Cl Casas De Sevilla: 50

-Cl La Caseta: 1 1, 1, 9, 10 1, 10

-Cl La Torre: 2, 3 1, 3, 4, 6, 20, 147 PC

-Cl Las Grajas: 1 1, 1, 2, 3, 4

-Cl Los Coloraos: 1, 2 2, 2, 3, 4 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 24

-Cl Los Lucas: 1, 2, 3, 6, 7, 9

-Cl Los Puntales: 1, 3

-Cl Molino Harinero: 30

-Cl Tallante: 24, 33, 40, 41, 42, 48, 51 1, 51, 52, 53, 56

-Cr De Mazarrón: 45, 46, 47

-Cr Rincon: 34 1

-Pj Campo Nubla: 9 PR

La Manga del Mar Menor no tendrá luz este miércoles de 8.30 a 10.30 horas y de 15.00 a 15.30 horas en Cl Monteblanco Norte 2 Fase: 34, 35, 36 y Cl Alcazaba Playa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y Cl Conjunto Catamarán: 1 1, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y Cl Edificio Atalaya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Ur Sant Yago Nilo: 1 SN A, 1 SN C, 1 SN D, 1 SN E, 1, 2.

Cieza

La ciudad de Cieza no tendrá suministro eléctrico este jueves de 8.00 a 8.30 horas y de 15.30 a 16.00 horas en:

-Pj Acho: 2 3, 30, 96 PC

-Pj Canadillo: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 25, 26, 27, 30, 31 1, 33, 34, 35 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49 BI, 50 BI, 50, 51, 52, 54, 56, 73 PC, 84, 88 PC, 490 PC

-Pj Entre Ramblas: 3, 4 1, 5, 7, 13 PC, 20 1, 20 2, 20, 36 B, 50 A, 58, 63, 64, 65, 66, 82, 84, 85 1, 85, 89, 127, 135 PC, 136, 228

-Pj La Parra: 41 PC

-Pj Los Charcos: 13, 14, 17, 28, 29, 31, 33, 55, 56 1, 58 1

-Pj Olmico: 19, 380 PC, 505 PC

-Pj Ramblas: 1 SN 4, 1 SN 5, 1, 3 PC, 64 PC, 70 PC, 71 PC, 72 A, 72 B, 72 C, 74, 75 A, 83 PC, 83 A, 84 C, 85 A, 88 A, 90 A, 91 A, 92 A, 93 PC, 94 A, 100 A, 102 A, 103 A, 104, 105 A, 134 PC

-Po Cuarenta Y Cinco (Cañada Morera): 31 PC, 32 PC, 34 PC, 36 PC, 37 PC, 38 PC, 39 PC, 40 PC, 41 PC, 42 PC, 43 PC, 44 PC, 49 PC

-Po Cuarenta Y Cinco (Charcos): 51 PC, 54 PC, 55 PC, 58 PC, 151 PC

-Po Cuarenta Y Dos (El Acho): 88 PC, 89 PC, 90 PC, 91 PC, 92 PC, 93 PC, 94 PC, 95 PC, 98 PC, 99 PC, 100 PC, 101 PC, 103 PC, 104 PC, 108 PC, 112 PC, 115 PC, 117 PC, 121 PC, 124 PC, 125 PC, 126 PC, 127 PC, 128 PC, 383 PC, 384 PC, 385 PC, 386 PC, 387 PC, 390 PC, 391 PC, 428 PC, 433 PC, 553 PC, 554 PC

-Po Cuarenta Y Dos (Olmico): 64 PC, 66 PC, 69 PC, 70 PC, 71 PC, 72 PC, 376 PC, 378 PC, 379 PC, 381 PC, 545 PC

-Po Cuarenta Y Seis: 14 PC

-Po Cuarenta Y Seis (Canadillo): 93 PC, 95 PC, 100 PC, 105 PC, 441 PC, 460 PC, 461 PC

-Po Cuarenta Y Seis (Charcos): 111 PC, 115 PC, 118 PC, 119 PC, 121 PC, 122 PC, 129 PC, 135 PC, 491 PC, 492 PC

-Po Cuarenta Y Siete: 138 PC

Tampoco este viernes de 8.00 a 12.00 horas en Pj El Tamarit: 1 SN 2, 1 SN, 1, 4, 9, 11, 25, 37, 39 3, 41 1, 41, 44, 45, 46 1, 46, 47, 49, 50 1, 50, 51, 52, 54, 55 2, 56 1, 56, 57, 59, 60 PR, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 80, 82, 91, 108 PC, 109 PC, 112 PC, 119, 179 a, 195 PC, 228 1, 271 PC, 280, 293 PC, 294 PC, 295 PC, 320 PC y Pj Fuente De La Teja: 50, 51, 68, 150 PC 2, 150 PC 3 y Po Cuarenta: 232, 233 PC y Po Cuarenta (Barrater): 102 PC y Po Cuarenta (Tamarit): 26, 95 PC, 96 PC, 98 PC, 103 PC, 104 PC, 105 PC, 106 PC, 107 PC, 109 PC, 110 PC, 111 PC, 116 PC, 192 PC, 209 PC, 210 PC, 212 PC, 214 PC, 216 PC, 218 PC, 232 PC B, 248 PC, 282 PC, 341 PC, 378, 379.

Fortuna

El municipio de Fortuna no tendrá este jueves de 10.00 a 12.00 horas en:

-Cl Juno: 1, 2, 3 PR, 6, 8, 10, 12, 14, 16

-Cl Lares: 2, 3

-Cl Penantes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15

-Cn Cueva Negra: 201

-Cn De San Miguel: 9 BI, 22, 24, 25, 28, 63 PR

-Cn De Somaita: 70 PC, 88 PC 1, 88 PC

-Pd Cantacuervos: 47, 85 A, 85 B, 85 C, 85 D, 85 E, 85 F, 120, 140

-Pd Castillejo: 28, 118 PC

-Pj Retamar: 227 1, 228

-Po Diez: 89 1, 89 2, 153 PC, 153

-Po Doce: 78 PC, 85 PC, 158 PC

-Po Nueve: 238 PC

-Ur Sector U.A El Castillejo: 1, 2, 3, 7, 9, 12, 129 PC.

Los Baños de Fortuna no tendrá suministro eléctrico este jueves de 10.00 a 12.00 horas en:

-Cl Detoito: 14

-Cl Diana: 1, 4, 6

-Cl Dione: 1, 3, 5, 7

-Cl Fauno: 2, 4, 6, 8

-Cl Febo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15

-Cl Flora: 1, 2, 3 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10

-Cl Jano: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

-Cl Las Parecicas: 2, 4, 6, 7 B, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 1, 20, 22, 23, 24, 27

-Cl Marte: 6, 8, 18 A, 18 B, 18 C, 18 D, 18, 20 A, 20 B, 21 1, 22 1, 22 2, 24 1, 25 C, 27 2, 27 3, 27 4, 29 B, 29, 31, 33 1, 33 2, 43

-Cl Mercurio: 1, 3, 5, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90

-Cl Minerva: 1 PR, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16

-Cl Moiras: 1, 2 BI, 3, 4 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19

-Cl Pales: 2 1, 4 1, 4 2, 5, 6 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24

-Cl Penates: 10

-Cl Plutón: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10

-Cl Pomona: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28

-Cl Poseidón: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 PR, 14

-Cl Remo: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16

-Cl Rómulo: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

-Cl Saturno: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18

-Cl Sileno: 4 PR, 6, 8, 10, 14, 16

-Cl Talía: 2 BI, 2, 4, 6, 8, 10, 33 PR

-Cl Terminalia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

-Cl Vulcano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

-Cl Yuturna: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

-Cl Zeus: 1, 3, 5, 7, 9

-Cn De Cieza: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 BI, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33

-Cn San Miguel El Castillejo: 1 SN

-Pj Bocamina: 78 PC, 84 PC C

-Pj Castillejo: 3, 15, 16, 20 1, 21 2, 24 10, 24 3, 24 4, 24 6, 24 7, 24 8, 24 9, 33 1, 91 PC, 103 3, 126, 133, 137 PC, 142, 143 PC, 151 BI, 151 PC, 156 PC, 162, 164, 187 PC, 225 PC, 227 PC 1, 227 PC, 229 PC 2, 229 PC 4, 229 PC, 229, 232 PC, 296 PC 2, 296 1, 296 3, 297 PC 1, 355, 501, 502, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 512, 513, 518, 519, 524, 526 BI, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 842 PC

-Pj Las Parecicas: 25 PC, 26 PC, 153 PC, 172 PC, 173 PC, 173 1, 176 PC, 293, 346 PC, 359 PC.

Jumilla

El municipio de Jumilla sufrirá cortes de luz este jueves 13 de noviembre de 8.00 a 12.00 horas en Po Los Romerales: 1 2, 2 C, 2, 3 1, 5, 6 BI D, 6 PC, 6, 9, 10, 14.

Las Torres de Cotillas

El municipio de Las Torres de Cotillas no tendrá suministro eléctrico este martes de 8.00 a 10.00 horas en Cl Ciervo (Ur. El Coto II): 2, 4, 6 PR, 8, 10, 12, 14 y Cl Gavilán (Ur. El Coto): 2, 3, 4, 5 y Cl Muflón: 1.

Librilla

El municipio de Librilla sufrirá cortes de luz este miércoles de 8.30 a 9.30 horas y de 13.30 a 14.30 horas en Cn De Las Compuertas: 60 y Cn De Los Montanares Travesía 15: 35 PC y Cn De Morota Carril 7: 1, 3, 7 y Cn De Morota Carril 9: 4 y Cn Las Compuertas Carril 12: 1, 3, 7 y Pj Campo La Alberquilla: 366 PC, 369 PC, 558, 559 y Pj Los Montanares: 392 PC y Po Diez: 368 PC, 372 PC.

Lorca

El municipio de Lorca no tendrá suministro eléctrico este martes de 8.00 a 8.30 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Pj Cabecico La Menchera: 30, 46, 47, 50. Tampoco este miércoles de 8.00 a 12.00 horas en Av Santa Clara: 10 y Cl Juan Gabarrón Campoy: 1 PR, 1, 2, 3 y Cl Paso Blanco: 2 y Gr Residencial La Alberca: 7 B.

La pedanía de Morata sufrirá cortes de luz este miércoles de 8.30 a 9.00 horas y de 14.00 a 14.30 horas en Cl El Collado: 1, 2, 3 y Cl Puerto Muriel: 29, 30, 33, 38, 41, 46, 57, 99 PC y Po Ochenta Y Seis: 103.

Molina de Segura

El municipio de Molina de Segura no tendrá luz este martes de 11.00 a 13.00 horas en Cl Poeta Federico Balart: 1 1, 36 PC 02 y Cl Poeta Jose Martinez Monroy: 36 PR 10, 36 PR 8, 369 PR C.

Moratalla

La pedanía del Campo de San Juan sufrirá cortes de luz este miércoles de 9.00 a 9.30 horas y de 16.30 a 17.00 horas en Cl Casa Letrado: 1, 2 y Cl Casicas: 1, 2, 6 y Cl Cortijo Tercia: 1, 2, 4 y Cl Vereda: 1, 2, 4, 10, 12, 96 y Pj San Juan: 0, 1 SN, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 1, 16, 18.

El municipio de Moratalla no tendrá suministro eléctrico este viernes 14 de noviembre de 8.00 a 8.30 horas y de 13.30 a 14.00 horas en Al Doscientos Treinta Y Siete: 72 PC.

Murcia

El Barrio del Progreso sufrirá cortes de luz este miércoles 12 de noviembre de 8.45 a 10.15 horas en Ci De Los Belmontes: 9, 85, 89, 91 1, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 y Cl Del Faro: 11, 13, 91 2, 91, 92, 93, 94, 99 y Cl Orilla De La Vía: 84, 180, 194, 212 y Sd De Los Garres: 59, 63, 66 PR, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 101, 103.

La pedanía de Los Garres no tendrá luz este martes de 8.45 a 10.15 horas en Cn De Los Garres: 65 PR.

Los Dolores tendrá cortes eléctricos este miércoles de 8.45 a 10.15 horas en Sd Garres: 67 A, 67 B.

El barrio de Santiago El Mayor sufrirá cortes este miércoles de 8.45 a 10.15 horas en Ci Los Palma: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24 y Cl Orilla De La Vía: 85, 86, 101 y Sd De Los Garres: 16, 61, 65, 69, 71.

Santomera

El Siscar sufrirá cortes de luz este viernes de 8.00 a 10.00 horas en:

-Cl Cerámica: 5, 7, 9, 11, 13 BI, 13

-Cl Federico Garcia Lorca: 2, 4

-Cl Mayor: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 B, 17 1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44

-Cl Parral: 2, 3

-Cl Pilar: 2

-Cl San Agustin: 1 A, 2, 4

-Cl San Diego: 1, 3

-Cl San Francisco: 2, 4, 6

-Cl San Jose: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 16

-Cl San Juan: 1

-Cn Coto: 1 PR, 2, 3

-Cr Alicante: 115

Torre Pacheco

La pedanía de Dolores de Torre Pacheco no tendrá suministro eléctrico este jueves de 7.00 a 7.30 horas y de 18.30 a 19.00 horas en Pj Los Pardos: 1211 PC y Pj Villar Alto: 1 SN 10, 1 SN 11, 1 SN 13, 1 SN 4, 1 SN 7, 1 SN 9, 1 SN, 14 1, 20, 21, 181 PC, 183, 184, 198 PC, 228, 230, 237, 238 PR, 240 1, 241 1, 241, 242 1, 242, 1267 PC.

El municipio de Torre Pacheco tendrá cortes de luz este martes de 8.30 a 10.30 horas en Cl Alfonso Cerdan: 4 y Cl Juan León: 12 y Cl Victor Perez: 15, 19, 23.

Yecla

El municipio de Yecla sufrirá cortes eléctricos este martes de 8.00 a 12.00 horas y de 9.00 a 13.00 horas en:

-Av Murcia: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50 1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71

-Cl Caravaca: 1 PR, 1 A, 3, 5 BI, 7 1, 9, 11, 13, 15 2, 19, 21, 23, 24 A, 25, 28

-Cl Eugenio Noel: 53

-Cl General Cabanellas: 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33

-Cl Gomez De La Serna: 9, 11, 13, 15

-Cl Infante Don Juan Manuel: 23 10

-Cl Miguel Puche Bautista: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31 1, 33, 37, 40, 54, 56, 58

-Cl Molino: 2, 28

-Cl Pilar Polo Carreres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

-Cl Primero De Mayo: 22

-Cl San Fernando: 31 PR

-Cl San Nicolas: 35, 39

-Cl Santa Teresa Jornet: 5, 6

-Cl Trinquete: 6, 8

-Cl Zaplana: 43, 45, 47, 48, 50.

Tampoco ese mismo martes de 14.00 a 16.30 horas en Pj Quiñones: 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 95, 96, 126 PR, 127, 128, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 153, 154, 212 PR, 213 PR 1, 246 PC, 250, 253 PC, 492 PC, 493 PC, 504 PC y Po Ciento Veintitrés (Quiñones): 523 PC, 535 PC. Además, tampoco este miércoles de 9.00 a 12.00 horas en Pj Carrasquilla: 2, 3, 7, 11, 12.

Temas

Región de Murcia