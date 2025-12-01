Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 1 al 5 de diciembre en la Región de Murcia Iberdrola interrumpirá el suministro para realizar labores de mantenimiento y reparar averías

Lunes, 1 de diciembre 2025

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes controlados en el suministro de red eléctrica de la Región de Murcia durante los próximos días. Entre este lunes 1 y el próximo viernes 5 de diciembre, serán quince las localidades en las que se verá afectado el fluido eléctrico. Algunos de los cortes llegarán incluso a las cuatro horas. Estas interrupciones vienen motivadas por labores programadas de mantenimiento o reparación de los sistemas necesarios para ofrecer un óptimo servicio.

Además, desde Iberdrola informaron de que si el trabajo finalizase antes de la hora indicada se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Es por ello que piden que durante el periodo de corte se eviten labores de mantenimiento, ya que el servicio se puede restablecer antes y podría conllevar a accidentes graves.

Alcantarilla

El municipio de Alcantarilla no tendrá suministro eléctrico este miércoles 3 de diciembre de 8.00 a 12.00 horas en Av Príncipe: 1 SN 2, 1 SN 3 y Cl Francisco Teruel Saez: 9015 PR y Po El Soto: 1 SN.

Alhama de Murcia

El municipio de Alhama de Murcia sufrirás cortes de luz este martes 2 de diciembre de 8.30 a 11.30 horas en Cn Camino De Las Balsas: 288 PC y Cn Hondo Del Ral: 3 2, 9 y Cn Real: 1, 4 1, 4, 15, 307 PC, 313 y Pj Barracas: 138 PC y Pj Ceña Guerrero: 5, 236 PR.

Blanca

El municipio de Blanca sufrirá cortes de eléctricos este martes 2 de diciembre de 8.30 a 11.00 horas en Pj El Albardinal: 1, 5, 7, 8 y Pj Llano De La Viña: 97 PC.

La Estación Ferrea no tendrá electricidad este martes de 8.30 a 11.00 horas en Cr Jumilla (N-344): 1 A, 310 KM y Pj Albardinar: 1 SN 1, 1 SN 14, 1 SN 2, 60, 98 PC, 125, 181, 183, 185, 187, 188 y Pj Casa De Los Balcones: 1 SN 1, 1 SN 2, 1 SN 3, 13, 151 PC, 272 PC y Pj Loma De La Calera: 1, 2, 3 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 A, 30 D, 31 E, 32 F, 33 G, 34 BI, 34 H, 35 I, 36 J, 54, 118 PC y Pj Tollos: 167 PR y Po Trece: 271 PC.

Bullas

El municipio de Bullas no tendrá luz este jueves 4 de diciembre de 8.00 a 8.30 horas y de 15.30 a 16.00 horas en Av Francisco Puerta Gonzalez-Conde: 30 y Cl Baltasar Gracián: 2 PR, 5 A, 7, 8, 9 1, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 24 y Cl Canarias: 1 SN, 26, 34, 36 y Cl Los Rosales: 30 y Cl Pino De La Murta: 35 y Cl Tirso De Molina: 3, 6 1, 8, 15, 17, 19, 21 1, 21, 23 BI.

Cartagena

Casas de Tallante no tendrá suministro eléctrico este miércoles 3 de diciembre de 8.30 a 11.30 horas en Pj Valdelentisco: 7 1, 22 PR, 24, 26 1, 27 PR, 27, 28, 30 1, 30, 31, 32 PR, 32, 33, 34, 36 1, 36, 37, 38, 39 1, 40 1, 45 1.

La diputación de La Palma sufrirá cortes de luz este miércoles de 7.45 a 8.15 horas y de 17.30 a 18.00 horas en Pj Casas De Valero: 1 PR, 1, 2 1, 2, 3, 27, 30, 31, 32, 39 A, 39, 41, 42, 131 PC y Pj Los Francos: 28, 29, 30, 31 D y Pj Los Martinez: 34, 36, 164 PC y Po Ciento Veintisiete (La Flora): 151 PC y Po Ciento Veintisiete (Venta Velero): 47 PC.

La diputación de La Puebla también los sufrirá este martes de 8.30 a 9.30 horas en Cl Hacienda Zapaterín: 17. Y este miércoles de 8.30 a 9.30 horas en Pj Casa Valero: 2080 PC 9 y Pj El Barracón: 23 PC y Pj Los Miralles: 7 PC.

La Vereda de San Félix no tendrá luz este miércoles de 7.45 a 8.15 horas y de 17.30 a 18.00 horas en Cr De La Palma: 31.

Los Dolores sufrirá cortes de luz este lunes de 16.45 a 17.15 horas en Pj Las Cañadas: 4 B, 5, 6, 7 1, 7, 8 1, 8, 9, 11 1, 13 1, 13, 15, 18.

El barrio de Molino Derribado estará sin suministro eléctrico este lunes de 16.45 a 17.15 horas en Cl Concepcion: 8, 10, 13, 14 y Cl Faura: 15, 28, 30 1, 30, 41, 43 y Cl Polideportivo: 2, 6, 7, 9, 22 y Cl Santa Florentina: 1, 2 1, 2, 4, 5 1, 6, 7, 389 PC y Cl Soledad (Santa Ana): 1, 2, 5 PC, 7 y Pj Los Cojos: 1, 3, 4, 5, 7, 8 y Pj Molino Derribado: 1, 2, 3 1, 4, 5 BI, 5, 6 B, 6, 7, 8, 20, 21, 23, 25, 26, 28 PR, 28, 30 1, 30, 33, 37, 39 BI, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 64.

La diputación de Santa Ana no tendrá electricidad este lunes de 16.45 a 17.15 horas en Pz Faura: 16, 19.

Fuente Álamo

El municipio de Fuente Álamo sufrirá cortes de luz este miércoles de 8.30 a 9.00 horas y de 14.00 a 14.30 horas en Cl B2a: 7 PR y Pe Alameda (Hacienda El Álamo): 19 1, 19 2.

Las Torres de Cotillas

El municipio de Las Torres de Cotillas no tendrá suministro eléctrico este jueves 4 de diciembre de 8.00 a 12.00 horas en:

-Av Juan Carlos I: 20 PR, 30

-Cl Andres Segovia: 1 SN, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65

-Cl Enrique Granados: 17, 23, 24 1, 24 2, 24, 26, 28 1, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 PR OB, 54, 56, 58, 60, 62, 64

-Cl Goya: 19, 21

-Cl Narciso Yepes: 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

-Cl Rio Argos: 10, 12, 14, 16, 18, 20

-Cl Rio Ebro: 11 1, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34 1, 34

-Cl Rio Mundo: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

-Cl Rio Sil: 6, 7, 8, 10 A, 10, 15 1, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35

-Cl Velázquez: 12, 14 A, 14 B, 14

-Pr Andres Segovia: 53

Lorca

La pedanía de Torrecilla no tendrá suministro eléctrico este lunes de 13.00 a 13.30 horas en Cl Chalet Zamora: 444, 445 y Cl Tienda Nueva: 12, 31 BI, 31, 49 y Cr Granada (N-340a): 76, 77 1, 78 BI, 79 BI, 79, 443, 5890 KM.

Mazarrón

La diputación de Balsicas sufrirá cortes de luz este miércoles 3 de diciembre de 8.30 a 11.30 horas en Pj Valdelentisco: 7.

El Puerto de Mazarrón no tendrá luz este miércoles de 8.30 a 11.30 horas en Po Doce: 176.

Molina de Segura

El municipio de Molina de Segura no tendrá suministro eléctrico este jueves 4 de diciembre de 13.00 a 15.00 horas en Cl Buenos Aires (Pg. Industrial La Serreta): 2 B2, 2 4, 70, 78 y Cl Gabriel Campillo (Pg. Serreta): 13 PC, 26 B y Cl Gerona (Pg. Industrial La Serreta): 1 SN 2, 3, 6, 10, 11, 12 y Cl Jamaica (Pg. Industrial La Serreta): 26 y Cl Valparaíso (Pg. Industrial La Serreta): 3, 4, 6.

Murcia

La pedanía de Alquerías no tendrá electricidad este viernes 5 de diciembre de 8.30 a 12.00 horas en Cl Bando De La Huerta: 37, 39, 41 y Cl Cinco Alquerías: 1, 2, 3, 4, 5, 6 BI, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 y Cl Cipreses: 2, 3, 4, 5, 7 B, 7 C, 9, 11, 13, 17, 19, 21 y Cl Cura Jimenez: 29 y Cl Francisco Jose Vicente Ortega: 6, 8, 10 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 60 PC y Cl Jose Martinez Garre: 11, 13, 14, 15 y Cl Juventud: 12 y Cl San Jose De Calasanz: 2 1, 2, 6, 7, 9, 11, 15, 21, 23 y Cr Desvío Alquerías: 12, 16 1, 16, 18, 28, 34 Po Ciento Treinta Y Seis: 405 PC.

La pedanía de Baños y Mendigo sufrirá cortes de luz este lunes 1 de diciembre de 15.30 a 16.30 en Cr Madrid-Cartagena: 4070 KM y Cl Puerto De La Cadena: 0 SN 2, 0 SN 3.

La pedanía de Casillas no tendrá suministro eléctrico este miércoles de 13.00 a 15.00 horas en Av Alejandro Valverde: 26 PR, 32, 100 PR, 102, 106, 110, 114, 116, 118, 120 PR, 120, 124, 126, 128, 130, 152, 156, 158 y Ci Poceros: 8, 12 y Cl Los Huertos: 6, 10, 12 y Cn Viejo De Casillas: 43, 45, 47.

La pedanía de La Alberca no tendrá luz este lunes de 8.00 a 12.00 horas en:

-Ci Zapatas: 5

-Cl Abelardo Valero: 2

-Cl Alberca De Salamanca: 1

-Cl Avenida: 3

-Cl Estación: 11, 13, 15 A, 15, 17

-Cl La Luz: 1, 3, 5, 7

-Cl Malasaña: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 PR, 24, 26, 28 1, 34, 36, 38

-Cl Mayor: 2 1, 7, 9, 11, 13, 17 B, 18, 19

-Cl Olivos: 1, 7 A, 7 1, 7 2, 7 3, 7, 9 1, 10 A, 10, 11 A, 11 B, 12 B, 12 1, 16

-Cl Olmo: 8

-Cl Paredes Velasco: 3, 5

-Cl Rento: 5, 6, 8, 9, 10

-Cl Sacristía: 1, 2

-Cl Salzillo: 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18

-Cl San Antonio: 1, 2, 3, 4 ., 4 A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

-Cl San Roque: 3 PR, 4, 6

-Cl Turbintos: 4, 8 PR, 8, 28

-Pz Fuente: 2, 3, 12

-Pz Rento: 2, 3

Además, en La Alberca tampoco habrá este martes de 8.00 a 12.00 horas en:

-Cl Aire: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

-Cl Jose Maria Pemán: 3 AC, 3, 4, 5, 7

-Cl Malasaña: 62

-Cl Mayor: 15, 17, 21, 23, 25

-Cl Olmo: 3, 4, 5, 6

-Cl Paredes Velasco: 6

-Cl Rento: 1 A, 1, 2, 4, 11

-Cl Sacristía: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17

-Cl San Antonio: 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27 B, 27, 28, 29, 30 PR, 30, 31, 33, 41

-Pz Casino: 4, 5 BI, 5

-Pz De La Iglesia: 8

-Pz Federico Garcia Lorca: 14, 16, 18, 20

-Pz Fuente: 4, 6 1, 13

-Pz Iglesia: 1

La pedanía de La Raya no tendrá suministro eléctrico este lunes de 15.30 a 16.00 horas en Av De Alcantarilla: 320, 324, 328, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 350 1 y Ci Escudera: 65 1, 65 y Ci Generala: 30 A y Ci La Generala: 13, 24, 30, 34, 41, 43, 406, 410 PC, 411 PC, 415 PC, 425 PC y Ci Relenco: 1 C, 1, 2, 3 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y Cn Del Palomar: 16 y Po Noventa Y Dos: 474 PC.

La pedanía de Los Ramos sufrirá cortes de luz este martes de 9.00 a 11.00 horas en:

-Av Murcia: 2 A, 2 B, 2 C, 2, 4, 6, 8, 10, 245 PR

-Ci El Frances: 20

-Cl Gran Vía: 40, 42, 44, 59, 69, 71

-Cl Luna: 1, 2 A, 2, 5

-Cl San Jose: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13

-Cl Vereda Palmeras: 3 ., 3, 4, 12 A, 12 C, 15, 17, 18, 24, 26

-Tr Murcia: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

-Tr Saladares: 4

La ciudad de Murcia no tendrá suministro eléctrico este martes de 13.00 a 15.30 horas en Av Fama: 13, 15 A y Cl Melilla: 1, 2, 3 PR, 4, 6, 8, 10, 12 BI, 12, 14, 16 y Cl Puerta Orihuela: 8 A, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18 y Cl Santa Rita: 2 PR, 2, 4. Tampoco este martes de 13.00 a 15.00 horas en Av Alicante: 1 KM 5, 195 BI.

La pedanía de Nonduermas estará sin luz este martes de 15.30 a 16.00 horas en Cn Barreras: 73 y Cn Hondo: 22.

La pedanía de Puebla de Soto sufrirá cortes de luz este martes de 15.30 a 16.00 horas en:

-Av Murcia: 38 A, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70 1, 70, 72, 74, 78, 80, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 103, 104, 105, 106

-Ci Chispeao: 1 A, 1 B, 1, 2, 3, 4 BI, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 PR, 20

-Ci Escudera: 14, 16 A, 16 B, 18

-Ci Galicia: 4

-Cl Boquera: 1 SN

-Cn De Menjalaco: 33, 35

-Cn Galicia: 7

-Cn Hondo: 7, 9, 11, 12, 19

-Po Noventa Y Dos: 446 PC

-Po Trece: 91 PC

-Pz San Anton: 1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10

La pedanía de Puente Tocinos no tendrá suministro eléctrico este miércoles 3 de diciembre de 13.00 a 15.00 horas en Ci Canos: 148, 152, 156 y Cn Viejo De Casillas: 4, 12, 14, 18.

La pedanía de Torreagüera estará sin electricidad este martes 2 de diciembre de 9.00 a 11.00 horas en Cl Colmenar: 5 y Cl Libertad: 9, 10, 16, 18, 32, 42, 44 y Cl Mayor: 75 PR, 200, 202, 206, 214, 216, 218, 220, 222 y Cl Pintor Velázquez: 90, 92, 100, 104, 108, 110, 112 y Cl Sur: 1, 2. También estará este jueves 4 de diciembre de 7.45 a 8.45 horas y de 15.30 a 16.30 horas en:

-Av San Javier: 45 PR, 132, 134

-Cl Alfonso XIII: 3, 4, 6, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23

-Cl Almendros: 5, 6 BI, 9, 15

-Cl Bando De La Huerta: 1, 6

-Cl Callejón Del Peseta: 3, 5, 7

-Cl Canteras: 1, 3

-Cl Cementerio: 1 SN 1, 2, 3, 5, 8 1, 17, 19, 21, 31, 35

-Cl Cubanos: 1, 2, 5, 7, 9, 11

-Cl Escuelas: 26, 30, 33, 35

-Cl Fabrica: 1 1

-Cl Jara Carrillo: 15

-Cl Joni: 2 1, 2 2, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15

-Cl La Fuensanta: 1, 3, 5, 8, 10 PR, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 29

-Cl La Tenoria: 3, 4

-Cl Lanza: 9, 11, 13, 18, 19, 23 1, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41

-Cl Mayor: 12, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40 1, 40, 42 BI

-Cl Monje: 1, 2, 4, 5, 6, 7 BI, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 22

-Cl Murcia: 11, 15, 17, 19, 30, 37, 39 2, 39

-Cl Nueva: 24, 30, 32, 33, 34, 35 1

-Cl Peña: 11

-Cl Peñas Negras: 1, 2, 4, 10 B, 12, 13, 14

-Cl Poeta Miguel Hernandez: 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

-Cl Rafael Alberti: 6, 8

-Cl Santiago: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17 1, 17, 19, 23

-Cl Santo Cristo Del Valle: 26

-Cl Tejera: 1, 3 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 29

-Cn Canteras: 5, 17 b

-Tr Peñas Negras: 13

La pedanía de Zarandona no tendrá suministro eléctrico este miércoles de 13.00 a 15.00 horas en Cl Industria: 1 PC, 1, 2 KM, 3, 4, 7, 8, 9 y Cr Alicante: 2 KM, 53, 137 1, 147, 149, 155, 161 BI, 161, 163 BI, 163, 165, 181, 185, 191, 193, 195, 197, 199 1, 201.

Ricote

El municipio de Ricote sufrirá cortes de luz este miércoles de 11.00 a 13.00 horas en:

-Av Juan Carlos I: 1, 2, 3, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5, 7 1, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 A, 23, 27, 29, 31, 33, 35

-Av Valle De Ricote: 1, 2, 3, 4 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 BI, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 1, 28, 29, 30, 34 PR, 34, 36, 37, 38 1, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74

-Cl Algarrobo: 1, 2 1, 3, 4, 5

-Cl Algezar: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 1, 12, 13, 14, 20

-Cl Alharbona: 1, 3, 8 ., 11, 13 1, 13, 15, 21, 22, 25 A, 25 B, 29 B, 29, 33, 35, 37 BI, 39 BI, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 895 PC

-Cl Alto: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48

-Cl Balsa De Paco: 1, 3

-Cl Banegas: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13

-Cl Callejón Del Cojo: 1 2, 1, 2 BI, 2, 3, 4

-Cl Calvario: 1 1, 1, 2, 3, 5, 7

-Cl Cañadas: 27, 31 1

-Cl Constitución: 1, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 31, 33

-Cl D: 15

-Cl De La Fuente Romera: 3, 4

-Cl De La Plaza: 2, 3, 6, 7, 10

-Cl De Las Cañadas: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41 1

-Cl De Los Pasos: 3 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 1, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 75

-Cl Del Paul: 1, 2, 3

-Cl Diego Candel Rubio: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 23

-Cl Doctores Abenza: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14

-Cl Encomienda: 1, 2, 3

-Cl Federico Garcia Lorca: 2, 4, 6

-Cl Federico Servet: 1, 2, 3, 4, 6

-Cl Francisco Carrion: 4

-Cl Francisco Gonzalez Javaloyas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21

-Cl Hermanos Gil Villar: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13

-Cl Huerta: 1 SN

-Cl Iglesia: 4, 6, 7, 10, 30

-Cl Inhb Sabin: 3, 5, 7, 9

-Cl Jardín Escritor Sanchez Moreno: 1, 2

-Cl Jose Antonio: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13

-Cl La Ceña: 1, 3

-Cl La Ermita: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19

-Cl Manahor: 6 PC, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 32

-Cl Manuel De Falla: 1, 2, 5, 32

-Cl Miguel De Cervantes: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 1, 47, 49

-Cl Moisés Guillamón: 1, 2 BI, 2, 3, 4, 5, 8

-Cl Peñón: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 1, 29, 31, 33, 35, 41, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 63

-Cl Pico De Almeces: 1 SN 1, 1 SN, 1 1, 2, 4, 5 BI, 5, 25 PR

-Cl Pilar: 2, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21

-Cl Príncipe: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 49

-Cl Profesor Tierno Galvan: 2, 4, 6, 8, 10

-Cl Rambla: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 44, 52

-Cl Rosa: 1, 2

-Cl Sacerdote Manuel Jimenez Sanchez Morales: 17, 23

-Cl San Agustin: 2, 6

-Cl San Antonio: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 20

-Cl San Francisco: 1 PR, 1 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 8, 9, 10, 12 BI, 12 1, 12, 13, 14, 15, 16

-Cl San Jose: 2, 8, 10, 11, 13, 15

-Cl San Pedro: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 17, 19, 21

-Cl San Sebastián: 1, 2 BI, 2, 4, 5, 6 1, 7, 8, 9, 10 PR, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49 BI, 49, 53, 55

-Cl Santiago: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26

-Cl Serafín Salmerón Moreno: 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 20

-Cl Teresa De Calcuta: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

-Cl Yesones: 2, 4, 6, 8, 18

-Cn De La Fuente: 1, 2, 6, 7, 9 1, 13, 15, 84, 883

-Pj El Molino: 1 SN, 1, 2 SN, 3 SN, 3, 7 SN, 13 SN, 468 PC

-Pj Las Piedras: 238 PC, 437 PC

-Pj Los Corrales: 116 PC 5, 140 PC 5, 240 PC 2, 294 PR 2, 315 PC 2, 943 PC

-Pj Los Pies De Cristo: 107 PC

-Po Dos: 451 PC

-Po Tres: 203 PC

-Pz De Santiago: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

-Pz El Resbalón: 1, 2, 3, 4, 5, 6

-Pz España: 1 BI, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

-Pz Huerto Del Celestino Y Las Pastoras: 1, 2, 4

-Pz San Pedro: 3, 4 BI, 4, 5, 6, 7 1, 7, 9

-Tr Cañadas: 5 0

-Tr Juan Carlos I: 1, 3

-Tr Miguel Cervantes: 7, 37

-Tr Peñón: 5

-Tr Plaza Santiago: 11, 13

-Tr Santiago: 1, 3, 4, 5, 7, 13 1

-Tr Valle Del Ricote: 1, 3

San Javier

La Manga del Mar Menor sufrirá cortes de luz este martes de 8.30 a 9.00 horas y de 12.00 a 12.30 horas en Po G: 1 PC G y Ur Miradores Del Puerto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 PR, 17, 18. También este jueves de 8.30 a 11.30 horas en Po Y: 17, 19, 53, 54, 55, 56.

La ciudad de San Javier no tendrá suministro eléctrico este martes de 8.30 a 9.00 horas y de 12.00 a 12.30 horas en Po G-1: 18. Tampoco este viernes de 8.00 a 9.30 horas en Av Balsicas: 54.

La pedanía de Santiago de la Ribera sufrirá cortes de luz este jueves 4 de diciembre de 11.00 a 13.00 horas en Av Academia General Aire: 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200 y Cl Emilio Prados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 34 y Cl Gerardo Diego: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20 1 y Cl Luis Cernuda: 1, 2, 3, 4, 5 ., 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30.

San Pedro del Pinatar

La pedanía de Lo Pagan no tendrá luz este martes de 8.30 a 11.30 horas en Av Romería Virgen Del Carmen: 58, 60, 62, 64, 68 y Cl Agustin Escribano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 y Cl Extremadura: 15, 17 y Cl Galicia: 1 2, 1 3, 1 4, 1, 2, 4, 6 y Cl Rosendo Alcázar: 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63 y Cl San Lorenzo: 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31 y Cl San Sebastián: 4 y Cl Trafalgar: 5 A, 5 B, 5 C, 5, 7 A, 7 B.

Torre Pacheco

La localidad de Balsicas no tendrá electricidad este viernes 5 de diciembre de 8.30 a 11.00 horas en Cl Emilio Rubio: 2 A, 2 B, 2 C y Pz Párroco Andres Canovas: 0 SN.

