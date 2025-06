Estas son las calles que se quedarán sin luz en la Región en la semana del 2 al 6 de junio

M.I. Lunes, 2 de junio 2025, 10:30 Comenta Compartir

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes controlados en el suministro de red eléctrica de la Región de Murcia durante los próximos días, en los que precisamente se esperan máximas superiores a los 30 grados, por lo que es previsible que haya una demanda considerable por la necesidad de encender aires acondicionados y ventiladores. Entre este lunes 2 de junio y el próximo viernes 6 de junio, serán 18 las localidades en las que se verá afectado el fluido eléctrico. Algunos de los cortes llegarán incluso a las tres horas.

Estas interrupciones vienen motivadas por labores programadas de mantenimiento o reparación de los sistemas necesarios para ofrecer un óptimo servicio.

Águilas

En el municipio de Águilas, se interrumpirá el suministro eléctrico este martes 3 de junio de 9.00 a 12.00 horas en:

-Cl Actor Mateo Cerdan Sanchez-Fortun: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22

-Cl Cartagena: 42 A, 42, 46

-Cl Gines Antonio Romero: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 BI, 16, 18

-Cn Del Economato: 23

También se verán afectadas el viernes de 8.30 a 9.00 y de 14.30 a 15.00 las siguientes calles:

-Cl Actor Mateo Cerdan Sanchez-Fortun: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22

-Cl Cartagena: 42 A, 42, 46, 52 A

-Cl Gines Antonio Romero: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 BI, 16, 18

-Cn Del Economato: 23

-Cr De Cope: 1, 52 B

Archena

Este martes 3 de junio, en Archena, se verán afectadas las siguientes calles entre las 8.30 y las 9.00 y las 16.30 y las 17.00 horas:

-Av Daniel Ayala: 82, 84, 85, 86, 92, 140

-Cl Copenhague: 5, 45 PC

-Cr Villanueva: 1 KM, 1 SN, 160

Blanca

Este martes 3 de junio se producirán diversos cortes de luz entre las 8.00 y las 11.00 horas y entre las 17.30 y las 18.00 horas en:

-Av Puente: 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

-Cl Amargura: 2, 4, 6

-Cl Anguilara Sabazia: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22 2, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 76 1

-Cl Angustias: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

-Cl Barrio Runes: 65

-Cl Diseminados Tollos: 133

-Cl Federico Garcia Lorca: 1 1, 1

-Cl Frutas Del Levante: 6, 8

-Cl Gran Vía: 1, 2, 4, 6 BI, 6

-Cl Huerta Arriba: 1 SN 8, 2 1, 3 2, 7, 9, 13, 17 1, 33 3, 38 1, 314 PC

-Cl Huerta Runes: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 A, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 1, 93, 95, 97

-Cl Maestro Rodolfo: 1, 2, 4, 6, 10, 12

-Cl Magdalena: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19 T, 19, 25

-Cl Nueva De Blanca: 1, 5, 7, 9, 10, 11, 13

-Cl Pintor Pedro Cano: 2, 4, 6

-Cl Rafael Molina: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 31, 33

-Po Cinco: 308 PC, 309 PC, 312 PC, 313 PC

-Pz Calvo Sotelo: 1, 3

-Pz Iglesia: 5, 7

-Tr Castillo: 7, 8, 10 1

Ceutí

En Ceutí, este lunes 2 de junio, no habrá luz entre las 13.00 y las 14.30 horas en la calle Ramon Martinez García: 3, 8, 9, 10, 15 PR, 16 A, 16 B,16 C

Cieza

En la localidad de Cieza, se verán afectadas diversas calles este lunes 2 de junio. A partir de las 14.00 horas y hasta las 14.20 horas:

-Pj Lomas: 1 SN 4, 1 SN 7, 1 SN 8, 1 SN 9, 7 1, 18 BI, 19, 26, 27, 30, 370 PC, 371 PC 1, 371 PC 2

-Pj Lomas Perdiguera: 457

-Po Cuarenta Y Ocho: 446 PC

Más tarde, de 14.20 a 14.40 horas se quedarán sin luz en:

-Cl Ramblillas: 13

-Cr De Mula: 1, 2, 7

-Pj El Jinete: 40, 66 1

-Pj Ermitica: 31 PC, 570 PC

-Pj Lomas: 1 SN 2, 1 SN 5, 1 SN 6, 1, 2 3, 2, 3, 4, 5 2, 5 3, 5, 6 SN 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 1, 23, 25, 26 PC, 28, 32, 41, 44, 48, 50, 98, 100, 101, 102 BI, 102, 103, 104, 105 1, 105, 106, 107 BI, 107, 108, 109 BI, 109, 110 1, 110, 111, 112, 131, 375

Y entre las 14.40 y las 15.00 horas será en Pj Cabezo Blanco: 3, 78 PC y Po Dieciseis: 9 PC.

Jumilla

Este miércoles 4 de junio entre las 11.00 y las 14.30 horas no habrá luz en las siguientes calles de Jumilla:

-Di Encebras: 1

-Pj Casas De Los Cañas: 1, 4, 7, 10, 13 BI, 13, 15, 16, 146, 149

-Pj Casas Del Café: 2, 4, 7 BI, 7, 8

-Pj Las Casicas: 1, 3 BI, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 50, 117

-Pj Las Encebras: 2 1, 25, 56 PC, 57

-Po Sesenta Y Cinco: 199 PC

La Unión

El viernes 6 de junio en La Unión, no habrá luz en Cl Murcia: 127 entre las 8.00 y las 11.00 horas.

Las Torres de Cotillas

El jueves 5 de junio en Las Torres de Cotillas no habrá luz de 8.00 a 9.30 horas en Ac Pinos: 1 SN 3 y Cl Saturno: 3. Además, de 11.00 a 12.30 horas también se interrumpirá el suministro en Cl D Lentisco (Ur.Los Romeros): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 y Cl Teruel: 1 SN, 5, 7.

Lorca

En la diputación lorquina de Aguaderas, no habrá luz el miércoles 4 de junio entre las 8 y las 11 horas en:

-Cl Aguaderas 2: 6, 16, 18, 40 2, 40, 42, 147 1, 147, 148, 149 1, 149 2, 149 3, 149 4, 149, 153, 155, 184

-Cr Malvaloca: 2 B, 2, 4 PC, 109 PC, 142 PC

-Pj Los Conventos: 3

-Pj Mesillo: 142 PC

En la misma diputación, entre las 13.30 horas y las 14.00, también se interrumpirá el suministro en:

-Cl Aguaderas 2: 6, 16, 18, 40 2, 40, 42, 147 1, 147, 148, 149 1, 149 2, 149 3, 149 4, 149, 153, 155, 184

-Cr Malvaloca: 2 B, 2, 4 PC, 109 PC, 142 PC

-Pj Los Conventos: 3

En La Hoya de Lorca, este martes 3 de junio, de 8 a 8.30 y de 13.30 a 14.00 se verá afectado el suministro en Po Sesenta Y Cuatro: 20.

En la pedanía lorquina de La Paca, este martes 3 de junio también se verán afectadas varias calles entre las 8.30 horas y las 9.30:

-Cl Caín: 1, 2

-Cl Campos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22

-Cl Fulgencio Martinez: 1 2, 42, 44, 46 1, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 1, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 76, 78, 80

-Cl Nueva: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

-Cl Peligros: 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18

-Cl Pinares: 1, 2

-Tr Pinares: 25

Del mismo modo, en La Paca, el 3 de junio de 9.00 a 9.30 horas no habrá luz en:

-Cl Cayuela: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 29

-Cl Cementerio: 2, 4, 7, 8, 9, 10

-Cl Del Cura: 3, 5, 9

-Cl Dr. Julian Garcia: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 1, 9, 10, 11 1, 11, 12, 15

-Cl Enrique Padros Precioso: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 A, 11 B, 12, 13 1, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 27

-Cl Fulgencio Martinez: 15, 17, 20, 22 PR, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 PR, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45

-Cl Peligros: 1 C, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 30, 32

-Cl Pinares: 1 BI, 3, 4, 6

-Tr Cayuela: 10

-Tr Pinares: 3, 7

En la pedanía lorquina de Marchena, este martes 3 de junio, entre las 8.00 y las 8.30 horas y entre las 13.30 y las 14.00 horas en:

-Cn Los Garres: 1 SN 4, 1 SN 5, 4, 70

-Cn Los Tollos: 1 SN 3, 397, 399 1, 399, 403, 404 1, 404

-Cn Lozoya: 143

-Pj Condomina: 1 SN 2, 1 SN 3, 3 SN, 7, 63 SN

Mazarrón

En la población de Gañuelas, en Mazarrón, el próximo viernes 6 de junio, de 8 a 8.30 y de 14 a 14.30 horas no habrá suministro eléctrico en Po Uno ( Pj.Los Alférez ): 52 PC, 59 PC.

Además, en Mazarrón, el 5 de junio, entre las 11.30 y las 14.30 horas se interrumpirá el suministro en:

-Cl Aledo: 1, 3, 6, 7

-Cl Blasco Ibañez: 10

-Cl Escultor Salzillo: 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23

-Cl Felix Rodriguez De La Fuente: 1, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17

-Cl Galileo: 2, 3, 6

-Cl Lardines: 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 BI, 21, 23, 35

-Cl Marin Baldo: 7, 13, 17, 20, 22

-Cl Pablo Picasso: 3, 5, 6, 8

-Cl San Andres: 5, 7, 9, 11

-Cl San Nicolas: 1, 2, 4, 8

-Cl San Patricio: 3, 8

-Cl San Silvestre: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

-Cl Santa Lucia: 6, 7, 8, 9, 11, 13 1, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 35, 39 BI, 39

-Cl Serreta: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 29, 31, 33

-Cl Sorolla: 4, 8, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26

Molina de Segura

Este jueves 4 de junio en Molina de Segura, entre las 8.30 horas y las 10.00 no habrá luz en Cl Armonía De Los Olivos: 11 PC ni Cl Cielo (Ur.Los Olivos): 6 PR, 7, 11 PR, 13. No habrá tampoco entre las 11.00 y las 12.30 horas en la Cl Abarán (Polig. Ind. Polvorista): 3, 10, 13, 14.

Igualmente, se cortará el suministro el 4 de junio entre las 13.00 y las 14.30 horas en:

-Cl Aldebarán (Pg. Industrial La Estrella): 21, 29, 34, 53

-Cl Constancia (Ur.Los Olivos): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PR, 9, 10, 11, 13, 15 PR, 15

-Cl Plenitud: 2

Al día siguiente, el 5 de junio, se cortará la luz de 8.30 a 10.00 horas en:

-Av De Europa: 83, 95 A, 96, 98, 100, 108, 112, 140

-Av Norte: 36, 38, 40, 44, 46, 48 B

-Cl Arrieros: 1, 6, 9, 17

-Cl Esquiladores: 5, 11, 13, 15

-Rd Este: 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113

Murcia

En la pedanía murciana de El Esparragal, se interrumpirá el suministro el viernes 6 de junio de 8.30 a 9.30 horas en Av Castillo Monteagudo (Ur.Monte Pinar): 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 89.

En La Ñora, el fluido eléctrico se interrumpirá el miércoles 4 de junio de 8.30 a 10.00 horas en :

-Cl Antonio Abellan Gil: 3 PR, 6, 8 BI, 10, 12, 14, 16

-Cl Federico Garcia Lorca: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17

-Cl Felix Rodriguez De L

El jueves 5 de junio, de 8.00 a 10.00 horas, habrá cortes en el suministro en la Cl Cartagena: 25.

En la pedanía murciana de Puente Tocinos, el viernes 6 de junio de 10.30 a 12.00 horas también se verán afectadas las siguientes calles:

-Cl Brazal Del Molino: 12, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 36

-Cl Carmen Barba: 5, 7, 12 PR, 12, 14

-Cl Pintor Jose Coll Sotomayor: 7

-Pz Miguel Angel Blanco: 3 A, 3 B, 4, 5, 6, 7

San Javier

En la zona de La Manga del Mar Menor perteneciente a San Javier, este martes 3 de junio, no habrá suministro entre las 8.30 y las 10.30 horas en Cl Nueva Hacienda Dos Mares: 218 PR B, 218 PR, 219, 220, 223 A.

San Pedro del Pinatar

Este miércoles 4 de junio se producirán cortes de luz entre las 8.30 y las 12.30 horas, así como al siguiente día, 5 de junio, entre las 8.30 y las 9 y las 13.30 y las 14.00 horas en la Cl Berlín: 3, 9, 10, 11 A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34.

En la pedanía pinatarense de Lo Pagán tanto el miércoles 4 de junio de 8.30 a 12.30 horas como el jueves 5 de junio de 8.30 a 9.00 y entre las 13.30 y las 14.00 horas habrá cortes de luz en:

-Cl Agustin Escribano: 43, 45, 47, 49, 51

-Cl Aragon: 24, 28, 31, 35 A, 35 B, 37 A, 37, 41

-Cl Atenas: 2, 4

-Cl Crucero Baleares: 63, 69, 71, 73

-Cl Crucero Canarias: 42, 44, 46 A, 46 B, 46 C, 48 A, 48 B, 48 C, 50, 52, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

-Cl Escudero: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E

-Cl Lisboa: 12 A, 12 B, 14, 16 1, 16, 20 BI, 20, 22, 24

-Cl Londres: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13 .

-Cl Manila: 11

-Cl Parque Concejal Fernando Villena: 1

-Cl Viena: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

El miércoles 4 de junio de 8.30 a 12.30 horas, así como el jueves 5 de junio entre las 8.30 y las 9.00 y las 13.30 y las 14.00 horas se cortará la luz en Cl Aragón: 43.

Torre Pacheco

En la pedanía de Balsicas, en la localidad de Torre Pacheco, este martes 3 de junio la calle Pj Las Chicharronas: 1, 3 experimentará cortes de luz entre las 8.30 y las 9.00 y las 16.30 y las 17.00 horas.

Además, el jueves 5 de junio entre las 9.00 y las 9.30 y las 16.30 y las 17.00 horas habrá cortes de luz en la Cl Casas Motor: 14.

Totana

El 6 de junio, en Totana, no habrá luz de 8.00 a 8.30 horas así como de 14.00 a 14.30 horas en:

-Di Raiguero Ii: 31 1, 60 1, 60 2, 187 PC 1

-Pj Raiguero: 2, 7 PC, 8 PC, 13 PC

-Pj Raiguero Bajo: 2 PC, 4 PC, 12 PR, 13 PC, 14 PC, 39 BI C, 39 C, 41 C, 42 BI C, 42 C, 43 C, 45 C, 46 BI C, 46 C, 47 C, 48 BI C, 48 C, 50 BI C, 50 C, 52 C, 53 BI C, 53 C, 62, 63, 74, 90 BI, 90, 105, 107, 175, 204, 720

Villanueva del Segura

El martes 3 de junio, en Villanueva del Segura, habrá cortes de luz entre las 8.30 y las 9.00 horas y entre las 16.30 y las 17.00 horas en:

-Av De La Huerta (Ur. La Morra): 1 SN 1, 10, 12, 16

-Ci Del Ventorrillo: 2

-Cl Entrejardines: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

-Cl Miguel Angel Blanco (Bº Asunción): 1 BI, 1 A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

-Cl Morra ( Bº Asunción): 1 SN 14, 1 SN 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28

-Cn Juan Merced: 1 2, 10 BI

-Pj La Paira: 2

Yecla

Este lunes 2 de junio en Yecla, entre las 13.00 y las 15.00 horas no habrá suministro eléctrico en:

-Cn De Sax: 46

-Cr Pinoso: 78

-Pd Aljibe: 2, 4, 45

-Pj Balsillas: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 25, 26, 28 1, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 47, 48 2, 48

-Po Cuarenta Y Cinco (Baños): 1 PC, 358 PC

Desde Iberdrola informaron de que si los trabajos programados finalizan antes de la hora indicada se restablecerá el suministro de inmediato. Por ello solicitan que se evite realizar labores de mantenimiento en la instalación eléctrica de los domicilios afectados porque el servicio se podría restablecer antes y prococar accidentes graves.