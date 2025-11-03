Estas son las calles que se quedarán sin luz del 3 al 7 de noviembre en la Región de Murcia En algunas pedanías los cortes llegarán hasta las 6 horas

Estación eléctrica de Iberdrola, en una foto de archivo.

Algunas calles de la Región de Murcia sufrirán cortes de luz para labores de mantenimiento y mejora, del lunes 3 al viernes 7 de noviembre. Iberdrola advierte que durante el periodo de corte no se realizce ninguna labor en la instalación debido a que el suministro se puede restablecer antes y podría conllevar graves accidentes. Además, si los trabajos finalizan antes de la hora indicada, se restablecerá sin aviso previo. Algunos de los cortes podrán llegar hasta las siete horas.

A continuación se detallan los municipios que sufrirán cortes en el suministro.

Murcia

En este caso, algunas pedanías de la capital no tendrán luz en sus calles. En primer lugar, en la pedanía de El Palmar se cortará el 6 de noviembre de 8.00 a 8.30 y de 13.30 a 14.00 en:

-Bo Las Casillas: 2, 6, 7 PC, 8, 9 PC, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 71, 78, 80, 83, 84, 85, 87, 94, 129, 135 PR, 135

-Cl Azahar: 22

-Cl La Esperanza: 10, 49, 50

-Cl Los Pinos: 27

-Cl Pino: 3, 9, 14, 17, 20, 25, 40, 42

-Cr Mazarrón: 15, 56, 65, 67, 68, 70, 71, 72 1, 72, 91, 109, 125

En La Alberca, el lunes 3 de noviembre el suministro de luz será cortado de 8h a 12h y de 12h a 15.30 en:

-Cl Buenos Aires: 1 A, 1 B, 2 PR, 2 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 A, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18

-Cl Canto: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

-Cl Fuensanta: 26, 28, 39, 41, 43

-Cl La Paz: 1, 2, 3 B, 4 B, 4, 5 A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

-Cl Malecón (Verdolay): 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

-Cl Maria Inmaculada: 1 SN 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24 1, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 48 B, 48 C, 48 D, 48, 50

-Cl Mariano Palarea: 1, 2 B, 2, 4

-Cl Miguel Lopez Guzmán: 1 SN 2

-Cl Olivos: 9, 12, 15, 17, 21

-Cl Pedro Garcia Villalba: 1 A, 1, 3, 4, 7, 8, 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9, 11

-Cl Pinos: 14, 16, 18, 20

-Cl Rosario: 3, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24

-Cl San Fernando: 3 PR, 4, 5, 7

-Cl San Jose De La Montaña: 2 A, 2, 3, 4, 5, 8

-Cl Santa Catalina Del Monte: 1 PR, 11, 13, 15

-Cl Santiago: 1, 2, 6, 7, 9, 11, 13, 15

-Cl Turbintos: 5, 7, 9, 13, 40, 46, 48, 50, 52, 54 A, 54 B, 56, 1, 56 2, 56 3, 56 4, 56 5, 56 6, 56 7, 56

-Cl Valle: 39

-Pz Canto (El Verdolay): 1, 2 1, 2, 3 1, 3, 4

En Los Dolores, el martes 4 de 8.30 a 13.00 se cortará solo en la calle Maestro Andres Azorín: 1 1, 1.

En Sangonera la Seca, también el martes 4 de noviembre de 8h a 9h no habrá luz en las siguientes calles:

-Cl Caridad Hernandez Baro: 2

-Cl Federico Garcia Lorca: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

-Cl La Paz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 B, 11 1, 11, 13, 15, 17

-Cl Maria Del Carmen: 1, 6, 10, 14

-Cl Miguel De Cervantes: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44

-Cl Miguel Hernandez: 6 A, 6 B, 8 A, 8 B, 9, 10 01, 11, 12, 01, 12, 13, 14 01, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

-Cl Murillo: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 PC, 14, 16, 18, 22

-Cl Pedáneo Jose Lopez Hernandez: 1, 3, 7

-Cl Salvador Dalí: 13, 15, 17, 19, 21, 27

-Cl San Jose De La Montaña: 54, 56, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103

-Cl San Juan: 82, 84, 86, 88 1, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 110

-Cn De La Silla: 1, 8

Y de 9h a 10h en:

-Av. Constitución: 100, 102, 104, 106, 108, 110 1, 110

-Av. Pablo Iglesias: 1 1

-Cl Caridad Hernandez Baro: 2

-Cl Federico Garcia Lorca: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

-Cl La Paz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 B, 11 1, 11, 13, 15, 17

-Cl Miguel De Cervantes: 4, 6, 7

-Cl Murillo: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 PC, 14, 16, 18, 22

-Cl Pedáneo Jose Lopez Hernandez: 1, 3, 7

-Cl San Jose De La Montaña: 54, 56, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103

-Cl San Juan: 82, 84, 86, 88 1, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 110

-Cn De La Silla: 13 ., 15

Cartagena

En cartagena también se interrumpirá el suministro en ciertas localidades.

En Canteras, el viernes 7 de 8.30 a 11.00 se cortará en Cl Loma De Canteras (Ur. La Loma): 19, 21, 23, 25, 27, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64 y Cl Loma Redonda (Ur. La Loma): 5 PR

En Los Urrutias, el miércoles 5 de noviembre se cortará de 8.30 a 13.30 en:

-Av. Mar Y Tierra: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 50

-Cl Alvaro De Bazán: 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13

-Cl Angel Rodenas: 1 1, 1, 2, 3 BI, 3, 8, 9, 10, 13

-Cl Antonio Reverte: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 8, 9, 10, 11, 13 1, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 A, 23 B, 24, 25, 27 BI, 27, 30, 31, 32 BI, 33 B, 34 BI, 35 BI, 35 B, 36 BI, 37 BI, 38 BI, 39 BI, 40 BI, 41 BI, 42 BI, 42 3, 43 B, 43, 45 BI, 46 BI, 47, 49, 52, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68 1, 68, 69, 70, 71A, 71 B, 71 C, 72 1, 73, 74, 75 BI, 79, 80, 82, 84 1, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 1, 92 2, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 106, 107 PR, 107, 110, 112, 114 1, 114 2, 114, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152 B, 152 C., 152

-Cl Artistas: 2

-Cl Fernandez Davia: 2

-Cl Fernando Dodero: 2 BI, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21

-Cl Francisco Pizarro: 2 1, 3, 4 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 130

-Cl Hermanos Segado: 3 3, 3 4, 3 5, 3, 4 1

-Cl Hernán Cortes: 1, 3, 5, 9, 11 1, 11, 13

-Cl La Sal: 2

-Cl Legazpi: 2

-Cl Magallanes: 3, 5, 47 3

-Cl Mayor: 138

-Cl Pedro De Valdivia: 2

-Cl Rodrigo Escobedo: 1, 3

-Cl Soler Bans: 5, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73

-Pe Hermanos Ripoll: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

-Pe Miguel Hernandez: 15, 27 A, 27 B, 29 BI, 30 BI, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76 1, 76, 79, 82, 87, 88, 91, 93, 95, 109

-Tr Rodo: 46

Lorca

En Apiche el 5 de noviembre de 8h a 13h se interrumpirá en Cn Viejo Del Puerto: 12.

En Lorca ciudad el martes 4 de 8h a 10.30 se cortará en Cr Granada (N-340a): 141, 276. De 8h a 12h en Pj Diputación Nogalte: 6 SN, 9 SN, 10, 144, 145, 148, 149, 169, 170, 172, 178, 180; y el miércoles 5 de 8h a 13h en Cn Viejo Del Puerto: 142.

En Torrecilla, el martes 4 de 8h a 11.30h se interrumpirá en

-Cl Juan Francisco Potous (Barrio San Antonio): 35, 36

-Cl Rodriguez Valdes (Barrio San Antonio): 64

-Cl Sierra De Tercia (Pol.Ind.Los Peñones): 6

-Cr Granada (N-340a): 121

En la misma pedanía el miércoles 5, de 8h a 13h se cortará la luz en:

-Cl Caicedo: 40, 87 1, 87, 89, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 119 1, 119, 122, 123, 124, 125, 127, 138 1, 138

-Cn Alberquilla: 1, 4, 5 A, 5, 7, 12 BI, 76, 78

-Cn Alberquilla II: 3, 4, 5, 6, 7, 8 B, 8, 10, 74, 76, 155

-Cn Rubio: 13, 93, 95, 107, 129

-Cn Viejo Del Puerto: 15, 16, 19 A, 20, 23, 24, 26, 27 B, 27, 30, 31, 77, 88, 96, 102 A, 102, 126, 130, 131, 133, 134, 136, 142, 145, 146, 147 1, 147, 148, 158, 159

-Cr Estación: 50 2

-Cr Granada: 189

-Cr Granada (N-340a): 8 1

-Po Ciento Cuarenta Y Siete: 120 PC

El jueves 6 de octubre será de 7.30 a 8h y de 13.30 a 14h en:

-Cl Abogado Jose Luis Aragón Villodre: 8

-Cl Sierra De Almenara: 3, 5, 7, 8, 13, 17

-Cl Sierra Del Gigante (Pol.Ind.Los Peñones): 2

-Cr Granada (N-340a): 131

-Po Los Peñones: 1 SN 1

Finalmente, en Apiche el miércoles 5 de noviembre de 8h a 10.30h se cortará en Cn Viejo Del Puerto: 12.

Cieza

Cieza sufrirá cortes de luz toda la semana. El lunes 3 de noviembre de 16.30 a 17.30 se cortará en:

-Cr Madrid-Cartagena (N-301): 355 KM, 3559 KM, 3561 KM

-Pj Albares: 25 SN, 27, 39 1, 40 BI, 56, 62 1, 67 PC 2, 68

-PR, 82 PC, 97 PC, 221, 222, 223 1, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236 1, 237 1, 237, 238, 240 1, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248 1, 248, 249 1, 250 1, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 321 BI 1, 321 A, 321 B, 327

-Po Catorce: 97 PC

El lunes de 17h a 17.30 será en:

-Al Treinta Y Uno - Junto Autovía Murcia-Madrid: 167 PC

-Cr Madrid-Cartagena (N-301): 3571 KM 4

-Cr N-301: 3659 KM

-Pj Albares: 24, 25 2, 25 8, 26, 98 PC, 102 PC, 151 PC, 155 PC, 157 PC, 165 PC, 171 PC, 178 PC, 263 PC, 280, 282

-Pj Los Albares: 286 BI

-Pj Serrana: 6 1, 6, 8, 9, 10, 88 PC, 101 PC, 102 PC A, 116 PC, 160 PC

El 4 de noviembre, martes, de 8h a 9h y de 17h a 17.30 se interumirá en:

-Pj Albares: 228 BI

-Pj Serrana: 1 SN 2, 2, 9 1, 12, 13, 14, 15 BI, 16, 17 BI, 17, 1, 17, 18 BI, 18, 19, 20, 21, 22, 23 1, 23, 24, 27 1, 27, 28, 29 2, 29, 30, 31 1, 31, 32 1, 32, 33 1, 33, 36, 37 1, 37 2, 37 3, 37, 38 1, 38 2, 38, 39, 40 A, 40, 42, 43, 49, 52, 53 1, 53 2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 1, 59 2, 59 3, 59, 60, 61, 62, 63, 64 A, 64, 65, 66, 67 1, 67, 68, 69, 70 1, 70, 71, 72, 76, 80 PC B, 80 1, 84 PC, 95, 97, 100, 101, 102, 105, 107, 1, 107, 120 1, 128, 129, 130, 140, 149 A, 170, 208, 234, 298 PC, 301, 304 BI, 304, 305, 306, 307, 311, 327

-Po Trece: 21 PC

El mismo martes de 8.30 a 9.55 y de 16.05 a 17.30 se cortará en:

-Al Treinta Y Uno - Junto Autovía Murcia-Madrid: 167 PC, 204 PC

-Cr Madrid-Cartagena (N-301): 355 KM, 3559 KM, 3561 KM, 3571 KM 4

-Cr N-301: 3659 KM

-Pj Albares: 2 SN, 3 SN, 4 SN, 5 SN, 6 SN, 8 SN, 11 SN, 12SN, 24, 25 SN, 25 2, 25 8, 26, 27, 39 1, 40 BI, 56, 62 1, 67PC 2, 68 PR, 82 PC, 97 PC, 98 PC, 102 PC, 142 PC, 143 PC, 151 PC, 155 PC, 157 PC, 165 PC, 171 PC, 178 PC, 180, 209PC, 221, 222, 223 1, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236 1, 237 1, 237, 238, 240 1, 240, 241, 242, 243, 245,246, 247, 248 1, 248, 249 1, 250 1, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263 PC, 263, 264, 265 PC 31, 265, 266, 280, 282, 321 BI 1, 321 A, 321 B, 327

-Pj Los Albares: 286 BI

-Pj Serrana: 6 1, 6, 8, 9, 10, 88 PC, 101 PC, 102 PC A, 116

-PC, 160 PC

-Po Catorce: 97 PC

El viernes 7 se cortará de 8 a 8.30 en Pj Almadenes: 8 PC, 21, 31, 33. De 8.30 a 9 en Pj Almadenes: 8 1, 8, 12, 17 1, 18, 19 1, 19, 30, 35, 100, 150 1. Pj Losares: 29. Po Cincuenta Y Uno: 129 PC

Abarán

Esta semana se cortará la luz en varias calles del municipio de Abarán. El miércoles 5 de noviembre de 8.30 a 9.30 y de 12 a 13h será en:

-Cr Nacional 344: 42 KM

-Di Tollo: 56 PC, 69 PC C, 117 PC, 120 PC, 131 PC, 132 PC, 144 PC, 154 PC, 162 PC, 163 PC, 177 PC, 180 PC, 203 PC, 242 PC

-Pj Camino De Los Palacios: 84 PC, 85 PC, 89 PC, 93 PC, 93C, 94 PC, 97 PC, 158 PC, 159 PC, 162 PC, 168 PC

-Pj Casa De Los Españas: 3, 5, 11, 12, 13 1, 13, 14, 136 B

-Pj Casa Del Coto Pacha: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 77

-Pj Casa Del Fraile: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13

-Pj Catorce Los Vergeles: 33 PC, 49 PC, 50 PC, 52 PC, 58PC, 66 PC, 67 PC, 77 PC, 82 PC, 98 PC, 103 PC, 106 PC, 107 C, 107 D, 120 PC, 121 PC, 122 PC, 136 PC, 146 PC, 150 PC, 177 PC, 179 PC, 183 PC, 184 PC, 188 PC, 189 PC, 190 PC, 192 PC, 194 PC, 195 A, 196 PC, 197 PC, 198 PC, 201 PC, 203 PC, 204 PC, 205 PC, 209 PC J, 209 PC, 210 PC, 211 PC, 212 PC, 245 PC, 248 PC

-Pj Los Vergeles Primera Fase: 22, 23, 99

-Pj Los Vergeles Segunda Fase: 147 PC

-Pj Quince Los Vergeles: 44 PC C, 45 PC, 51 PC, 60 PC, 65PC, 68 PC, 72 PC, 191 PC

-Pj Reguero: 6 PC, 7 PC, 9 PC, 10 PC, 16 B, 24 PC, 25 PC

-Pj Sierra De La Pila: 181 PC

-Po Dieciocho: 2 PC, 3 PC, 5 PC, 84 PC, 86 PC, 157 PC

-Po Quince: 37 PC, 170 PC

En Hoya del Campo el miércoles 5 se cortará de 8.30 a 9.30 y de 12 a 13h en:

-Cl Doce (El Chinarral): 58 PC

-Cl Venta De La Aurora (Crta Jumilla): 184, 186, 187

-Pj Casas De Marieto: 78 PC 1, 81 PC

-Pj El Boquerón: 24

-Pj Hoya Del Campo: 79 PC, 145 PC, 150 PC A, 150 PC B

-Po Dieciocho: 75 PC, 77 PC, 80 PC

Águilas

El jueves 6 de noviembre de 8h a 8.30 y de 14.30 a 15.00 se cortará en:

-Av. Puerto Deportivo: 2 PR, 2

-Cl Antonio Sanchez Cáceres: 2, 4, 6, 23, 24, 25

-Cl Cid Campeador: 2, 3, 4, 6

-Cl Doctora Angela Santamaria (Urb Casica Verde): 2, 4 PR, 5, 7, 8

-Cl Españoleto: 1

-Cl Hermanos Zarauz: 1 1, 1 2, 2 1

-Cl Iberia: 47, 49, 51, 53, 55, 61 99, 61, 63, 65, 67 PR, 67, 69, 71, 73, 75, 100 4

-Cl Menéndez Pidal: 2, 4, 5, 7

-Cl Pepito El Practicante (Ur.Casica Verde): 2, 18

-Cl Romero De Torres: 2, 5 BI

-Cl Velázquez: 1, 3, 5, 7, 11, 13

-Cr N-332: 2 KM

-Pe Constitución: 91

-Pj Matalentisco: 31, 32, 33

-Ur Casica Verde: 20, 100 PR 21

El 6 de noviembre también se cortará de 11.30 a 12.30 en:

-Cl Tebar Diseminado: 145

-Pj Majada Del Moro: 2, 3 BI, 3, 4, 5, 6, 7, 8 BI 2, 8 1, 8, 9

-PC 2, 9, 10, 11, 12, 13, 27 PC

-Po Veintiocho: 35 PC, 39 PR

-Po Veintisiete: 37 PC

En Tebar, el 6 jueves, de 11.30 a 12.30 será en: Pj Las Escalericas: 1, 2, 3 BI, 4, 5, 6, 7, 8 1, 8 2, 8, 9 BI, 9, 10 1, 10 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 218 PC. Po Veintisiete: 160 PC

Alcantarilla

En el municipio de Alcantarilla solo se cortará el jueves 6 de 8h a 9.30 en Cl Esperanza (Polg.Ind.Oeste): 3 B, 14 B1, 14 B2. Cl Nicaragua (Polg.Ind.Oeste): 14 BI 24, 14 PC 19 y Po Industrial Oeste: 14 7

Bullas

En Bullas, solo se cortará la luz el jueves 6 de noviembre de 8h a 10.30 en:

-Av. Cehegín: 57, 59, 61, 63, 65, 67 C, 67, 71, 73, 75, 77, 78A, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 BI, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 99, 100, 101 A, 101 B, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 118, 120 1, 120, 122, 124, 126, 128, 130

-Av. Cruz: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19

-Cl Cañada Calera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

-Cl Enfermera Juana Puerta: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

-Cl Igualdad: 2

-Cl Maravillas: 5, 9

-Cl Nicolas De Las Peñas: 64

-Cl Pliego: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37

-Cl San Blas: 1, 2, 3, 5, 6 PR, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46

-Cl San Francisco: 43, 49, 51

-Pj Los Molinicos: 29, 31

-Pj Peña Rubia: 12, 120

Fortuna

En Fortuna se interrumpirá el suministro eléctrico el 4 de noviembre de 8.30 a 9.00 y de 13.30 a 14.00 en:

-Cl De Los Baños: 1 PR

-Cn Baños: 1 SN

-Cn Del Molinico: 1, 14, 336 PC, 337 PC

-Cr Fortuna - Abanilla: 10 PR, 85

-Pj Huerta: 185 PC, 192 PC, 261 PC, 351, 352

-Po Doce: 138 PC, 207 PC, 261 PC 1, 261 PC 2, 261

En Los Baños el martes 4 de 8.30 a 9.00 y de 13.30 a 14.00 será en Cl Baños Huerta-Urb.Los Alemanes: 222, 227 PR.

Torre Pacheco

En Jimenado, el jueves 6 de noviembre de 8.30 a 9.00 y de 12 12.30 se cortará en:

-Av. Lorca: 2 ., 4, 6 BI, 6

-Av. Murcia: 1 PR, 2, 4 PR, 4, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

-Cl Abarán: 1, 5, 7, 9

-Cl Alberca: 1, 2 BI, 2, 3, 4, 5, 6, 7

-Cl Albudeite: 12, 15, 16, 17

-Cl Alguazas (Pj Pedreños): 1 A

-Cl Beniajan: 8, 9, 10, 12, 13 BI, 13, 14, 15

-Cl Buenos Aires: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

-Cl Caravaca Cruz: 1

-Cl Mayor: 3, 7, 9, 13

-Cl Molino: 5

-Cl Nuestra Señora De Monserrat: 2, 4, 6

-Cl Pliego: 23, 24, 25 BI, 25, 28

-Cl Puerto Lumbreras ( Pj Los Pedreños): 14, 15, 17, 18, 20, 22

-Cl Ricote (Pj Los Pedreños): 4, 5, 6 B, 6, 16 A, 17, 26 BI, 26, 27

-Cl Santa Cecilia: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15

-Cl Santa Florentina (Bº San Ramon): 2 X, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18

-Cl Santa Rita: 12, 14, 16, 18

-Cl Santomera (Los Pedreños): 7 PR, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16

-Cr F- Catorce ( Pj Pedreños): 1, 2 PR, 3, 32

-Pj Castillos: 1, 2, 3, 4, 5 BI

-Pj Rambleta: 1, 2

San Javier

En la Manga del Mar Menor-San Javier el martes 4 de noviembre de 8.30 a 10.30 se cortará la luz en.

-Cl Apartamentos Barón: 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3, 4

-Cl Conjunto Aluse: 1 1, 1

-Cl Villas Galan Menor: 0 BI

-Po V: 36

En Santiago de la Rivera el viernes 7 de 8.30 a 10.30 se cortará en:

-Cl Begonias: 1, 3, 5, 7, 9, 11

-Cl Las Rosas: 24, 26, 28, 30, 32, 34

-Cl Noria: 14

En Molina de Segura se cortará el 4 de noviembre de 8h a 10 h en Cl África (Pg. Industrial La Serreta): 24, 28.

En Puerto Lumbreras el martes 4 se interrumpirá de 8 a 12 en Ra Rio Nogalte: 194. El viernes 7 de 8h a 9.30 en:

-Cl Las Casicas: 57

-Pj Cabezo De La Jara: 1 SN 1, 1 SN 2, 1 SN 4, 5 SN, 34 PC, 44 PC, 45, 47, 48, 49, 53, 56, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 84, 88, 90, 103, 105

-Pj Cuesta Mellado: 305, 306 PC

-Pj Cutis: 51 15, 125

-Pj Peñas Blancas: 1 1, 1, 2 BI, 2, 3, 6 SN, 6, 7, 8, 9

-Pj Talancon: 46 PC, 112 PC 15

Yecla

En Yecla también se cortará el suministro el 4 de noviembre de 8 a 8.30 en Cl Doctor Grande Covián (Pg Ind Las Teresas): 1 SN, 122PC y Cl Doctor Pedro Pons (Pg Ind Las Teresas): 25 PC B. De 8.15 a 8.45 en:

-Cl Doctor Grande Covián (Pg Ind Las Teresas): 2

-Cl Doctor Pedro Pons (Pg Ind Las Teresas): 75 PC, 78 PC

-Cl Doctor Rio Ortega (Pg Ind Las Teresas): 69 PC, 70 PC, 71 PC, 73 PC

-Po Las Teresas: 14

En Cl Miguel Servet (Pg Ind Las Teresas): 78 PC, 80 PC, 81 PC, 82 PC, de 8.30 a 9.00

Y de 13.30 a 14.00 se cortará el mismo martes en:

-Cl Doctor Grande Covián (Pg Ind Las Teresas): 1 SN, 2, 122PC

-Cl Doctor Pedro Pons (Pg Ind Las Teresas): 25 PC B, 75 PC, 78 PC

-Cl Doctor Rio Ortega (Pg Ind Las Teresas): 69 PC, 70 PC, 71 PC, 73 PC

-Cl Miguel Servet (Pg Ind Las Teresas): 78 PC, 80 PC, 81PC, 82 PC

-Po Las Teresas: 14