Estas son las calles que se quedarán sin luz del 26 al 29 de agosto en la Región de Murcia Iberdrola suspenderá el suministro eléctrico por unas horas, para realizar tareas de mantenimiento y mejoras

Operario realiza labores de mantenimiento en cuadro de luces.

L. Guillén Lunes, 25 de agosto 2025, 13:03 Comenta Compartir

Iberdrola, como cada semana, tiene previstos diversos cortes de luz en varias calles de la Región, para realizar labores de mantenimiento y mejoras de las instalaciones. Algunos de los cortes podrán llegar a durar más de dos horas.

Los municipios y calles que se quedarán sin luz son los siguientes:

Murcia

En Algezares, durante una hora, de 12.00 a 13.00, el 26 de agosto se cortará la luz en:

-Cl Pintor Antonio Roca Martinez: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

-Cl Pintor Jose Garcia Espinos: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BI, 19

-Cl Saavedra Fajardo: 2

-Pz Miguel Angel Clares: 1 PR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 BI, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 BI, 30, 31, 32, 33 BI, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 1, 48, 49, 50, 51, 52.

En Alhama de Murcia el miércoles 27, de 8h a 10h se interrumpirá el suministro eléctrico en las siguientes calles:

-Cl Eras: 3 1, 3 2, 4 1, 4 2

-Cr Autovía A-7: 6275 KM

-Pj El Prado: 298 PC

-Pj Prado Nuevo: 3, 8, 26, 146 PC

-Po Catorce: 186 PC

En la pedanía del Cabezo de Torres, el jueves 28 de agsoto de 7h a 7.45h, se cortará en: Av. Alto De Las Atalayas: 1 SN 13. También ese mismo día de 8.00 a 8.30 se interrumpirá en las calles:

-Av. Murcia: 59, 60 1, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 82, 83, 86, 87, 88, 110, 116, 118

-Ci Migalona: 1 A, 2, 3, 7

-Cl Victoria: 23, 25, 27, 28 1, 28, 29, 31 1, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41 PR, 41, 44, 46, 48, 54

También en Cabezo de Torres, el 28 de agosto de 14.30 a 15.00 ocurrirá en:

-Av. Alto De Las Atalayas: 1 SN 13

-Av. Murcia: 59, 60 1, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 82, 83, 86, 87, 88, 110, 116, 118

-Ci Migalona: 1 A, 2, 3, 7

-Cl Victoria: 23, 25, 27, 28 1, 28, 29, 31 1, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41 PR, 41, 44, 46, 48, 54

En Churra, jueves 28 de agosto de 7.00 a 7.30 la luz será cortada en diferentes calles de la pedanía murciana:

-Av. Doctor Fleming: 1, 4

-Av. Vicente Aleixandre: 1

-Ci Arandas: 19, 21, 23

-Ci Sanchez: 2

-Cl Aurora: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 PR

-Cl Azorín: 3, 4, 6

-Cl La Tejera: 1, 2, 3, 5

-Cl León Felipe: 2, 3, 5, 7

-Cl Manuel De Falla: 2, 4, 7, 8, 9

-Cl Marie Curie: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 3 A, 4

-Cl Mayor: 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42 A, 42

-Cl Miguel De Unamuno: 10

-Cl Perez Galdós: 16, 17, 20, 21, 23, 25, 29

-Cl Purísima: 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 B, 22

-Cl Rosario: 13, 15, 17, 19 B, 19, 21

-Cl San Mateo: 2 A, 4, 8, 10, 12, 14, 20

-Cl Vicente Aleixandre: 1 SN

-Pe Patitos: 2, 4, 6

Este mismo día, se cortará la luz en direntes calles y horas:

De 7.00 a 7.45 en:

-Av. Alicante: 41, 46 B, 46

-Av. Doctor Fleming: 3 1, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 17

-Av. Vicente Aleixandre: 3, 5, 6

-Cl Cura Muñoz Alemán: 11

-Cl Doctor Fleming: 13

-Cl Goya: 1, 2, 4, 6, 8, 10

-Cl Huerta: 1, 6

-Cl Juan Perez Albaladejo: 1, 2 A, 5

-Cl Los Pájaros: 6

-Cl Menéndez Pidal: 1, 2 PR, 2, 5, 6, 7, 9, 11 A, 11 B, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

-Cl Miguel De Unamuno: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 1, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23

-Cl Miguel Unamuno: 13

-Cl Perez Urruti: 1

-Cl Rincon De Coco: 1, 3, 7, 10

-Cl Rincon Del Tito: 1 A, 19

-Cl Vereda Fortuna: 2, 4

-Pe Acacias: 1, 9

De 8h a 8.30 en Cl Acequia Churra La Vieja: 3 PR.

De 14.30 a 15.00 se interrumpirá en:

-Av. Alicante: 41, 46 B, 46

-Av. Doctor Fleming: 1, 3 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 17

-Av. Vicente Aleixandre: 1, 3, 5, 6

-Ci Arandas: 19, 21, 23

-Ci Sanchez: 2

-Cl Acequia Churra La Vieja: 3 PR

-Cl Aurora: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 PR

-Cl Azorín: 3, 4, 6

-Cl Cura Muñoz Alemán: 11

-Cl Doctor Fleming: 13

-Cl Goya: 1, 2, 4, 6, 8, 10

-Cl Huerta: 1, 6

-Cl Juan Perez Albaladejo: 1, 2 A, 5

-Cl La Tejera: 1, 2, 3, 5

-Cl León Felipe: 2, 3, 5, 7

-Cl Los Pájaros: 6

-Cl Manuel De Falla: 2, 4, 7, 8, 9

-Cl Marie Curie: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 3 A, 4

-Cl Mayor: 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42 A, 42

-Cl Menéndez Pidal: 1, 2 PR, 2, 5, 6, 7, 9, 11 A, 11 B, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

-Cl Miguel De Unamuno: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 1, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23

-Cl Miguel Unamuno: 13

-Cl Perez Galdós: 16, 17, 20, 21, 23, 25, 29

-Cl Perez Urruti: 1

-Cl Purísima: 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 B, 22

-Cl Rincon De Coco: 1, 3, 7, 10

-Cl Rincon Del Tito: 1 A, 19

-Cl Rosario: 13, 15, 17, 19 B, 19, 21

-Cl San Mateo: 2 A, 4, 8, 10, 12, 14, 20

-Cl Vereda Fortuna: 2, 4

-Cl Vicente Aleixandre: 1 SN

-Pe Acacias: 1, 9

-Pe Patitos: 2, 4, 6

En el Esparragal, también se interrumpirá el suministro por unas horas, el miércoles 27 de agosto de 8.00 a 8.30 y de 13.30 a 14.00, ocurrirá en:

-Av. Castillo Monteagudo (Ur.Monte Pinar): 93

-Av. Picos De Europa: 15, 17, 19 PC, 23 1, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

-Cl Sierra De Orihuela (Ur.Monte Pinar): 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33

-Cl Sierra Del Carche (Monte Pinar): 0 PR, 12 PR, 13 PR, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 PR, 31, 33, 35

-Cl Sierra Del Segura (Ur.Monte Pinar): 8, 10 PR, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 PR, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42

-Cl Sierra Del Taibilla: 4, 6, 8, 10, 12

En Jerónimos y Avileses de Murcia, también se cortará la luz el 28 de agosto de 8.00 a 9.30 en Pj Lo Montanaro De Arriba: 1, 3, 73.

La Alberca también sufrirá cortes el 27 de agosto de 8.00 a 8.30 y de 13.30 a 14.00 en Cl Rosario: 6.

En la capital, el martes 26 se interrumpirá el suministro de 8.15 a 9.45 en Pz Universidad: 2 PR 1.

En la Puebla de Soto también habrá cortes de luz el 27 de agosto, miércoles, de 8.00 a 8.30 y de 13.30 a 14.00 en las calles:

-Av. La Raya: 1 C, 1, 2 A, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 B, 12

-Av. Rio Segura: 4, 5, 10, 14, 16

-Ci Beltrana: 1, 2 A, 2, 3, 4, 7, 8 1, 8, 10, 12

-Ci Escudera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A, 7 B, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 PR, 33, 43, 133 PC

-Cl Adolfo Suarez: 1 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25 1, 25

-Cl Amargura: 4, 5 PR, 6, 8, 9, 11, 22, 24, 26, 28, 30

-Cl Bando De La Huerta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21

-Cl Constitución: 15, 21

-Cl Cura Barqueros: 1, 3, 6

-Cl Federico Garcia Lorca: 2, 4, 6

-Cl Francisco Galera Del Cerro: 4 1, 4, 5

-Cl Mayor: 1, 2, 3, 4, 5, 7 A, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32 PR, 128 PC

-Cl Miguel Caballero: 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

-Cl Milagros: 33

-Cl Nueva: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

-Cl Sacristía: 1, 3 1

-Cl Santa Teresa: 9, 11, 13, 15, 17

-Po Noventa Y Dos: 41 PR

En esta misma pedanía, de 8.30 a 9.00 y de 14.00 a 14.30 se cportará en:

-Cl Cura Barqueros: 2, 7, 9, 10, 11 BI, 11, 13, 14, 15 A, 15B, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 50

-Cl Los Arocas: 1, 2, 3, 5

-Cl Mariano Pagan Clares: 1

-Cl Miguel De Cervantes: 1, 2, 3, 4 A, 5, 6, 7 B, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 23

-Cl Miguel Hernandez: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

-Cl Rio Benamor: 2, 4, 6, 8

-Cl Rio Sangonera: 3

-Cn De Caballero: 3 1, 3 12, 3 13, 3 15, 3 21, 3 22, 3 6, 3, 8, 5, 6, 8 A, 8, 10 A, 14, 17, 19 1, 19, 21, 22, 23

En Santo Ángel, también se cortará la luz el martes 26, de 8.00 a 10.00 en:

-Av. Costera Sur: 6 PR A

-Av. Santa Catalina: 0 SN, 177 PR, 177

-Ci De La Cierva: 59

Cartagena

En Cartagena también serán varias las calles que estarán sin luz durante unas horas. En concreto el martes 26 de 8.20 a 10.00 se cortará en Cl Duque: 1, 3, 5, 7, 9 PR 1, 11.

En La Manga del Mar Menor también se procederá a cortar el suministro el miércoles 27 de 8.00 a 10.00 en:

-Cl El Vivero: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 PR, 58, 59, 61, 62, 100, 116, 117 1, 117, 118, 119

-Cl Punta Isleta: 1, 2, 3, 5, 6

-Po Playa Alemanes: 20, 55 PR 1, 55 1, 55, 57, 126 RS

En Santa Lucía, el martes 26 de 8.00 a 10.00 se cortará en varias calles:

-Av. Francisco Montiel: 2, 3

-Av. Pedro Sanchez Meca: 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105, 107, 109, 113, 115, 123, 125, 131 PR

-Cl Alfonso De Alburquerque: 2, 30

-Cl Conde De Ricla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

-Cl Jacinto Martinez: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21

-Cl Jose Cadierno: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

-Cl Luis Angosto: 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23

-Cl Mezquita: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17

-Cl Minarete: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

-Cl San Basilio: 7

-Cl San Jose De Calasanz: 2

-Cl Virgen Del Rosario: 1, 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Águilas

En este municipio, también deberá Iberdrola cortar la luz durante unas horas. El jueves 28 de 8.30 a 9.30 y de 13.30 a 14.30 se realizará en: Ur Geranio: 62 PC AP, 62 PC A1, 62 PC A2, 62 PC A3, 62 PC A4, 62 PC B1, 62 PC B2, 62 PC B3, 62 PC C1, 62 PC C2, 62 PC D1, 62 PC, 62, 85 1

Alcantarilla

El 27 de agosto de 8.30 a 9.00 y de 14.00 a 14.30 se interrrumpirá luz en:

-Cl Mariano Pagan Clares: 7, 9

-Cl Molino Miñano: 1 ., 3, 5

-Cl Rio Benamor: 12

-Cn De Caballero: 10

-Fi Corr. Mediterráneo Afeccion-Bt-Lel-08 Alacant: 5, 7, 9, 13

Ceutí

En este municipio también se procederá a cortar la luz durantes unas horas. El viernes 29 de agosto se realizará de 7.45 a 9.15 en:

-Cl Almagro: 5, 7, 9, 11

-Cl Antonio Fernandez Bo: 10 PC

-Cl Archena: 100, 106, 108, 110

-Cl Hernán Cortes: 1, 2, 3, 4 BI, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 28, 32, 34, 36, 38

-Cl Josefa Baño: 2

-Cl Simón Bolívar: 3, 5, 6 1, 6, 7, 9, 11

-Cl Vasco De Gama: 2, 8, 10, 12

Este mismo día pero de 9.30 a 11.00 se cortará en:

-Cl Alonso De Ercilla: 26, 28, 32, 33, 35, 37, 41

-Cl Alvarado: 6, 8, 10, 12

-Cl Archena: 18, 20, 22, 24, 26, 27, 42

-Cl Azorín: 3

-Cl Baleares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

-Cl Canarias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

-Cl Doctor Marañón: 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 BI

-Cl Hermanos Pinzón: 1, 3, 4, 6, 8, 10

-Cl Legazpi: 2, 8

-Cl Nuñez De Balboa: 1, 3 A, 3 B, 8, 14

-Cl Ponce De León: 9, 13, 19

-Cl Viñas: 43, 47

-Cr Archena: 17, 25, 29, 30, 31, 32, 34 A, 34 B, 36 A, 36B, 38 A, 38 B, 38 C, 40 A, 40 B, 40 C

Torre Pacheco

En Torre Pacheco el jueves 28 se interrumpirá el suministro eléctrico de 7.00 a 7.30 y de 14.30 a 15.00 en:

-Pj El Pasico: 2, 3, 13, 15, 17, 18, 23, 40, 41, 42

-Pj Los Sotos Nuevos: 14, 16, 19 BI, 20, 21, 22 BI, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 50, 564 PC, 597 PC, 604 PC, 610 PC

-Pj Los Sotos Viejos: 609 PC, 2019 PC

-Pj Vela: 34, 38, 42

También de 8.00 a 8.45 y de 16.00 a 16.45 será en:

-Cl Rocas (Hortichuela): 2

-Pj Vela: 5, 8 1, 8, 10, 17, 19 1, 19, 32, 40, 43, 283, 484, 660

-PC, 2004, 2006, 6617 PC, 6618 PC

-Po Treinta Y Dos (Varios): 2007 PC

En el municipio de Torre Pacheco, Hortichuela también sufrirá cortes de luz el jueves 28 de agostode 8.00 a 8.45 y de 16.00 a 16.45 en:

-Cl Hortichuela: 51, 53, 54

-Lg Vela: 482

-Pj Carrionas: 1, 294, 295, 300 A, 301 PR, 301, 302 B, 302, 303, 305, 307, 308, 434 PC, 437 PC, 438, 474, 476, 497 PC

Molina de Segura

El martes 26 de 11.00 a 13.00 se interrumpirá en:

-Cl Aldebarán (Pg. Industrial La Estrella): 23, 55

-Cl Andrómeda (Pg. Industrial La Estrella): 18

-Cl Orión (Pg. Industrial La Estrella): 22, 26

Mula

En el municipio de Mula del jueves 28 de agosto la luz se cortará de 8.00 a 8.30 y de 13.00 a 13.30 en:

-Cl Castillo Puebla: 1, 2, 4, 6

-Cl Cerro Almagra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

-Cl Colegio Anita Arnao: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

-Cl Villaricos: 2, 3 PR, 3

-Sd Morera: 16, 24 PR

San Pedro del Pinatar

En este municipio se cortará la luz varios días en Pj Pacheca De Arriba: 5 PC B, 5 PC C. El miércoles 27 de 8.00 a 8.30 y de 18.00 a 18.30. También se interrumpirá al día siguiente, 28 de agosto, en la misma fraja horaria.