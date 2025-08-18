Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia Iberdrola interrumpirá el suministro para realizar labores de mantenimiento y reparar averías, por lo que muchos hogares podrían quedarse sin servicio en plena ola de calor

M. I. Lunes, 18 de agosto 2025, 10:43

Iberdrola, como cada semana, tiene previstas diversas reparaciones, así como labores de mantenimiento en varios puntos de la Región de Murcia que conllevarán cortes de luz controlados. Sin embargo, las interrupciones en el suministro de los próximos días llegarán en plena ola de calor, con avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología debido a las temperaturas extremas previstas durante estos días.

Con temperaturas que superarán los 40 grados durante el día, el aire acondicionado y los ventiladores se convertirán en los mejores aliados. Por ello es de especial importancia conocer si los cortes pueden afectar a nuestro hogar y a qué horas.

Águilas

En Águilas, habrá cortes de luz este martes 19 de agosto de 8.30 a 12.30 horas en:

-Cl Francisco De Quevedo: 2

-Cl Hernán Cortes: 1, 3, 4

-Cl Iberia: 66, 68, 70, 72, 73

-Cl Jacinto Benavente: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 BI, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 23 1, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32

-Cl Juan Ramon Jimenez: 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19 B, 19, 21, 23, 25, 27, 29

-Cl Muñoz Seca: 2, 4, 8

-Cl Ortega Y Gasset: 1 B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 17, 19, 21, 23, 24

-Pr Muñoz Calero: 42

Albudeite

En la localidad de Albudeite, también se experimentarán cortes de luz. Serán este miércoles 20 de agosto de 8.15 a 11.15 horas en:

-Av. De La Paz: 33, 37, 40 ., 40, 44, 46, 51, 53, 54 1, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 81 1, 81

-Cl Barracas: 30

-Cl Carmen Conde: 2, 4, 5, 8

-Cl Cristóbal Colon: 1, 2, 4, 5 BI, 5, 6, 7, 9 2, 11, 13

-Cl Doña Obdulia: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

-Cl Francisco Salcillo: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11

-Cl Goya: 1, 3, 5

-Cl Isaac Peral: 1, 2, 7, 9, 15, 21, 23

-Cl La Barraca: 2

-Cl León Felipe: 1 SN, 1, 2, 4, 6, 8, 12

-Cl Miguel De Cervantes: 1, 2, 4, 5, 11

-Cl Miguel Hernandez: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

-Cl Molino: 4, 6, 12, 14

-Cl Pintor Murillo: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14

-Cl Primero De Mayo: 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

-Cl Tierno Galvan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 9, 12, 13, 14 1, 16

-Pe Estación: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 1, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28

Alhama de Murcia

También el próximo miércoles 20 de agosto, de 8.30 a 13.00 horas, se interrumpirá el suministro en:

-Cl Isla Cebú: 9, 11, 15, 19, 25, 27

-Cl Isla Luzón: 12, 17

-Pj Barracas: 1 73, 3 2, 3 4, 6 2, 6

Cartagena

El viernes 22 de agosto, de 8.00 a 10.00 horas, en Cartagena, sufrirán cortes de luz en:

-Cl Donantes De Sangre: 2, 4

-Cl Grecia: 13

-Cl Ingeniero De La Cierva: 22, 24

-Cl Soller: 2, 3, 5

En Isla Plana, el servicio se interrumpirá el jueves 21 de 9.00 a 11.30 horas en la Plaza Isla del Sujeto: 45, 46.

Ceutí

En Ceutí los cortes de luz se experimentarán este lunes 18 de agosto entre las 11.00 y las 12.30 horas en la calle Carmelo García García: 10, 29 y 41.

Lorquí

En la localidad de Lorquí, el corte del suministro esta semana se producirá el lunes 18 de agosto de 13.00 a 14.30 horas en la calle Archena (polígono industrial): 15,17.

Los Alcázares

En Los Alcázares no habrá servicio eléctrico entre las 8.30 y las 10.30 horas de este martes 19 de agosto en la avenida de los Narejos: 169 I.

Además, en la zona de Punta Calera, este martes 19 también se producirán cortes de 8.30 a 10.30 horas en Cl Pintor Inocencio Medina Vera: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,

17, 19

Mazarrón

En Puerto de Mazarrón este martes 19 de agosto, de 8.30 a 11.00 horas no habrá luz en :

-Cl Isla De Hierro (Ur. Castellar): 1, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 98 C

-Cl Isla De La Palma (Ur. Castellar): 1, 5

-Cl Isla De Lanzarote (Ur. Castellar): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 110 C

-Cl Isla De Lobos (Ur. Castellar): 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

-Cl Isla Fuerteventura: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 PR, 28, 40, 44, 117

-Cl Isla Graciosa (Ur. Castellar): 2

-Ur Castellar: 93 C, 95 C, 96 C, 97 C, 101 C, 102 C, 107

Molina de Segura

El jueves 21 de agosto, de 11.00 a 13.00 horas no habrá luz en la avenida Gutiérrez Mellado: 10, 40 de Molina de Segura.

Murcia

En el Barrio del Progreso, en Murcia, habrá cortes de luz este martes 19 de agosto de 8.00 a 8.30 y de 12.30 a 13.00 horas en:

-Av. Juan Pablo II: 11

-Av. Virgen Del Rosario: 16, 18, 20

-Ci Caramillos: 1

-Ci Caverneras: 1, 3 PC A, 3 PC B, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 27, 31, 33, 35 1, 35, 37, 39, 41

-Ci De Los Campesinos: 1, 2, 3, 4, 6 B, 6, 8

-Ci Los Frutos: 1, 6, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 23 A, 25, 31, 33, 35, 36 1, 36, 37

-Ci Tomateros(Los): 21

-Ci Torre Caradoc: 61, 64, 65, 66, 71 PR, 71, 75 1, 75, 78, 80, 81 1, 83, 84, 86 D, 87, 89 1, 89, 90, 91, 92, 93, 95 1, 95, 98, 100, 102, 104, 106 1, 106, 108, 110, 116, 118, 120, 360 PC, 391

-Cl Mayor: 57, 60, 61, 62, 63 1, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78

-Cl Rio Nilo: 8

-Po Ciento Noventa Y Dos: 33 PC

-Po Ciento Noventa Y Uno: 271 PR, 355 PC, 393 PC, 394 PC, 395 PC

En la pedanía de Los Garres, este martes de 8.00 a 8.30 y de 12.30 a 13.00 no habrá luez en Ci Los Frutos: 16.

Además, en San Ginés tampoco habrá luz el jueves 21 de agosto de 8.00 a 9.30 en:

-Cl Buen Hacer (Pg.Ind.Oeste): 1 SN A8, 1 SN B5, 1 SN B6, 1 SN B7, 24 PC A5

-Cl Jubilo (Pg.Ind.Oeste): 1 SN C6, 1 SN C7, 1 SN D6, 1 SN D8, 1 D5

-Cl Libertad (Pg.Ind.Oeste): 1 SN C5, 1 SN C6, 1 SN C7, 1 SN D6, 1 SN D7, 24 C3, 24 16

También en San Ginés, pero el viernes 22 de agosto, se cortará la luz de 8.00 a 8.30 y de 13.30 a 14.00 horas en: Cl Alcalde Clemente Garcia: 24 24, 28 4 y Cl Cardenal Belluga (Pg.Ind.Oeste): 24 21, 24 23, 28 2, 28 3

En Sangonera la Seca tampoco habrá suministro eléctrico este lunes 18 de agosto de 10.30 a 13.30 horas en:

-Av. Puntarron: 186, 210

-Bo Los Pepitos: 1, 37 2, 47

-Cn Torre De Celdrán: 2

En Sangonera la Verde ocurrirá lo mismo el miércoles 20 de agosto de 8.30 a 10.30 horas en:

-Av. Majal Blanco (Urb. Torre Guil): 127, 133, 135, 139

-Av. Principal (Ur.Torre Guil): 6 PC 19, 6 PC 22, 6 PC 23, 6 PC 25, 6 PC 27, 6 PC 30, 8 C, 9 B, 10 B, 11 A, 12 A, 13B

-Cl Cuevas Del Buitre: 3, 13, 17, 19 PC, 20 PC, 22 PC, 23, 24

-PC, 26 PC, 27, 28 PC, 33, 34 PC, 36 PC

-Cl M (Urb. Torre Guil): 1 SN, 2 A, 3 A, 4 A, 5 B, 6 PR B, 7 C

San Javier

Este jueves 21 de agosto, en la zona de La Manga del Mar Menor perteneciente a San Javier habrá cortes de luz de 8.30 a 10.30 horas en Cl Castillo Mar-Ciales.: 3 2 y Ur Castillo Mar II: 0 SN, 1 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17.

En Santiago de la Ribera, el corte se producirá este lunes 18 de a gosto de 8.30 a 17.00 horas en la avenida Academia General Aire: 355 A, 355 B, 355 C, 355.

Es importante recordar que si los trabajos de los operarios de Iberdrola acaban antes de la hora indicada, el suministro se restablecerá de inmediato y sin aviso. Es por ello que durante ese periodo no se deben realizar labores de mantenimiento puesto que podría dar lugar a accidentes graves.