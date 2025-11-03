La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un hombre se dispone a darle dinero a un gorrilla en Cartagena. Antonio Gil/ AGM

La satisfacción con la seguridad retrocede en la Región de Murcia y amplía la brecha entre el campo y la ciudad

Esta variable repite como el aspecto peor valorado por los ciudadanos en una encuesta sobre calidad de vida de la UMU, y preocupa de forma especial en los municipios más pequeños

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:25

Comenta

Los principales indicadores de calidad de vida de los ciudadanos de la Región de Murcia han experimentado un retroceso generalizado en el último año, con ... una disminución de la percepción del nivel de seguridad, la calidad del sistema educativo, la satisfacción con la cantidad de tiempo disponible y la atención hospitalaria, entre otros asuntos. Esa es una de las principales conclusiones que pueden extraerse de la última edición de la Encuesta de Calidad y Hábitos de Vida de la Región de Murcia, elaborada por la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia, que por segundo año consecutivo ofrece datos sobre el grado de satisfacción con la vida, los hábitos de ocio, la dieta informativa, los valores y la visión del entorno de la sociedad murciana.

