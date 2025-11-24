La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Curso de defensa personal, este lunes en el Caivax. Guillermo Carrión/ AGM

El Caivax inicia un curso de defensa personal para víctimas de violencia sexual y de género

Las instalaciones acogen el nuevo taller dos días a la semana para grupos de 30 y ofrecen un servicio de ludoteca para las participantes con hijos

LA VERDAD

Murcia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:36

El Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (Caivax) 'La Jacaranda', en El Palmar, inauguró este lunes un curso de defensa personal dirigido víctimas de este tipo de agresiones, así como de violencia de género. Se trata de una iniciativa dirigida a ofrecer a las participantes técnicas de autodefensa física y verbal para que sean capaces de reconocer y evitar situaciones de riesgo.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, destacó que la iniciativa «es más que un taller para que las mujeres sepan cómo defenderse. Los profesionales que lo imparten conforman un equipo multidisciplinar de expertos en seguridad, psicología y criminología. Les enseñan cómo responder ante una agresión, pero también a transformar su inseguridad, dejando atrás pensamientos que les puedan paralizar y ayudándoles a recuperar la confianza».

Curso de defensa personal, este lunes en el Caivax.
Imagen principal - Curso de defensa personal, este lunes en el Caivax.
Imagen secundaria 1 - Curso de defensa personal, este lunes en el Caivax.
Imagen secundaria 2 - Curso de defensa personal, este lunes en el Caivax.

Las instalaciones del Caivax acogerán este taller dos días por semana, para grupos de 30 mujeres como máximo, con sesiones que durarán cerca de tres horas que se desarrollarán en horario de mañana, para permitir que las mujeres que tengan hijos a cargo puedan dejarles y recogerles en sus respectivos centros educativos. Para aquellas que no puedan hacerlo, podrán contar con la ludoteca del centro.

