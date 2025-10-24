Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España La operación de la Policía Nacional permite intervenir más de 34 kilos de cocaína, 100.000 pastillas de éxtasis y desmantelar un laboratorio de drogas de síntesis en Cartagena

La Policía Nacional desmanteló en la Región de Murcia una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, considerada una de las más activas del Levante español, en una operación que se saldó con 83 detenidos, 13 registros domiciliarios y la desmantelación de un laboratorio de drogas, la incautación de grandes cantidades de cocaína, éxtasis y otras sustancias estupefacientes, además del primer cultivo ilícito de opio localizado en España.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, y el jefe superior de Policía Nacional, Ignacio del Olmo, presentaron este viernes los resultados de la investigación en la sede de la Delegación del Gobierno. Lucas destacó que el éxito de esta macrooperación «acredita el compromiso, la profesionalidad y el sacrificio de la Policía Nacional en la protección de la ciudadanía y la preservación del Estado de Derecho».

Un robo violento que destapó la red

La investigación, dirigida por la Udyco y coordinada por la Comisaría General de Policía Judicial, se inició en mayo de 2024, tras la denuncia por robo con violencia e intimidación sufrida por una anciana y su hijo, una persona con discapacidad, en la localidad albaceteña de Isso, en Hellín. El asalto permitió a los agentes identificar a un ciudadano de origen checo con antecedentes por tráfico de drogas y vuelcos —robos entre narcotraficantes—, vinculado también a otro robo en Los Alcázares.

El hilo de esa primera detención condujo hasta la barriada de Lo Campano, en Cartagena, donde la Policía localizó un clan familiar asociado a un conocido narcotraficante. En un primer operativo fueron arrestadas cinco personas y se intervinieron 10 kilos de cocaína. A partir de ahí, los investigadores descubrieron conexiones con un traficante de origen checo que trataba de mover más de 100.000 pastillas de éxtasis hacia la comarca de Cartagena.

Primer cultivo de opio detectado en España

En una segunda fase, los agentes desmantelaron una plantación de amapolas adormideras destinada a la extracción de opio en una finca aislada de El Beal (Cartagena). «Es la primera vez que se localiza un cultivo de este tipo en territorio español», subrayó Ignacio del Olmo, quien explicó que esta sustancia «normalmente se produce en Afganistán o el sudeste asiático, pero nunca se había detectado en España hasta ahora».

Durante las siguientes fases, desarrolladas entre junio y julio, la Policía intervino 24 kilos más de cocaína, 8 kilos de cocaína rosa (tusí), hachís, marihuana, una pistola, cinco armas simuladas y una tabletadora de pastillas, además de una impresora 3D para fabricar componentes de laboratorio clandestino. En total, se efectuaron trece registros en viviendas de Murcia, Cartagena, La Unión y otras localidades.

Estructura criminal compleja

Según explicó el jefe superior, la red estaba compuesta por varios grupos especializados: unos se dedicaban a los «vuelcos» (robos entre traficantes), otros al cultivo y transformación de opio, y un tercero a la producción de drogas de síntesis. Los escalones inferiores eran responsables de la distribución local en los puntos negros de venta de droga de Cartagena y La Unión.

Del Olmo subrayó que, aunque la organización tenía ramificaciones internacionales, su actividad se centraba principalmente en el mercado nacional, con especial presencia en el Levante español.

La operación, en la que también ha participado el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Murcia, se ha desarrollado en cuatro fases principales a lo largo de un año de trabajo, con el apoyo de la Comisaría General de Policía Judicial.