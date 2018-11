Premios 25 de Noviembre para una cabo de la Guardia Civil y una inspectora de la Policía Fotolia La Comunidad reconoce a las dos agentes por su labor en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y en la formación sobre violencia de género EP Murcia Miércoles, 14 noviembre 2018, 14:29

La Comunidad Autónoma premiará este 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Machista, a una cabo de la Guardia Civil y una inspectora de la Policía Nacional por su labor en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y en la formación sobre violencia de género.

La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, dio este miércoles a conocer, tras la reunión del Consejo de Gobierno, a las distinguidas con estos premios institucionales, que entregará el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, en la gala que se celebrará el próximo 26 de noviembre.

La cabo de la Guardia Civil, que prefiere que se la conozca solo como cabo Lola, desarrolla desde hace 23 años labores específicas contra la violencia contra las personas, especialmente las mujeres, y ha participado de manera directa en los casos más graves de violencia machista acaecidos en la región. Además está al frente de la formación de agentes de la Guardia Civil en materia violencia género.

Por su parte, la inspectora de Policía Paloma Cascales dirige el grupo de la Unidad de familia y mujer de investigación de Murcia y es la responsable del cuerpo en temas de violencia contra la mujer y libertad sexual.

Durante la gala se premiará también a la asociación Cazalla Intercultural de Lorca, que se dedica al trabajo con jóvenes para la inclusión y el aprendizaje intercultural, y a los institutos Diego Tortosa de Cieza y Villa de Alguazas por sus proyectos sobre violencia machista.

Asimismo, se concederán dos menciones especiales a la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de la Región de Murcia por su defensa de las mujeres en ese ámbito y por propiciar su participación en actividades contra la violencia de género, y a la abogada Yasmin Duque por su labor en la asociación Cepaim de Murcia en defensa de las mujeres extranjeras víctimas de violencia machista.

Arroyo recordó que la Comunidad Autónoma mantiene este año su campaña institucional 'No seas emoticono', que pretende ser una llamada de atención a los familiares y amigos de las víctimas para que denuncien cuando conozcan un posible caso de malos tratos.

Preguntada sobre si el Ejecutivo participará en la manifestación contra la violencia machista que tendrá lugar el 25 de noviembre, la portavoz se ha limitado a señalar que el trabajo de la administración en este campo se centra ahora en sacar adelante el pacto contra la violencia de género para seguir apoyando a las víctimas con recursos económicos, centros de atención, servicios de emergencias, puntos de encuentro familiar y políticas de inserción laboral.

No obstante, PSOE y Podemos han manifestado su intención de no suscribir ese pacto regional si no se modifica la propuesta de la ley regional de Familia, en la que se define el aborto como un «fracaso».

Para Arroyo, esa petición se trata de una «excusa», ya que la ley es «buena» y contempla numerosas ayudas para que una mujer que «tiene derecho a ser madre» pero se ve abocada a interrumpir su embarazo por motivos económicos sin desear hacerlo, pueda finalmente evitar el aborto y recibir ayudas.

La portavoz reconoció que legalmente «el aborto es un derecho» pero, en su opinión, es también un «fracaso de la sociedad, en tanto que hay mujeres que no quieren abortar pero se ven abocadas a hacerlo porque no tienen recursos a su alcance para continuar adelante con su embarazo».

«Creemos que el término es el adecuado», insistió, por lo que no se plantean su eliminación del texto de la ley, y recordó que «quien quiera abortar por otros motivos, podrá hacerlo, es un derecho, pero es un fracaso de la sociedad si no hay apoyo para quienes no quieren hacerlo».