Cabify desembarca por sorpresa en la Región con una flota de quince vehículos Gráfico LV La empresa pretende aumentar su presencia «a medida que los usuarios conozcan y utilicen esta nueva solución de movilidad» DANIEL VIDAL Murcia Miércoles, 6 marzo 2019, 03:56

La sorpresa que Cabify tenía guardada para los ciudadanos de la Región de Murcia cayó como una bomba en la mañana de ayer en redes sociales y en los correos electrónicos de los medios de comunicación. «¡Hola, Murcia! Ya estamos aquí. Muévete por una ciudad tan bonica a partir de 3,50 euros», rezaba el tuit que publicó Cabify sobre las diez de la mañana, exactamente la hora a la que comenzaba a desarrollar su actividad en la ciudad. También habrá posibilidad de reservar un chófer de Cabify desde Cartagena y desde Orihuela, aunque con una reserva por adelantado que no puede ser inferior a las dos horas. La aplicación también permite reservar un vehículo desde pedanías y municipios de la periferia de la capital, como Alcantarilla y Molina de Segura. Ayer, desde el hospital Virgen de la Arrixaca, Cabify no permitía pedir un coche que tardara menos de una hora. Desde el Aeropuerto de Corvera a la capital, el trayecto en Cabify superaba los 40 euros. En taxi, 29. Quien más quien menos se lanzó a la pantalla de su móvil a comparar precios.

Murcia se convirtió ayer de esta manera en la séptima provincia de España en contar con «esta nueva solución de movilidad urbana», según definió ayer Mariano Silveyra, presidente de Cabify para Europa: «Llegar a Murcia era un paso natural para nosotros y esperamos dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos y visitantes de más opciones de movilidad. Venimos a aportar soluciones a los murcianos y, a medida que logremos dar a conocer el servicio, esperamos aumentar nuestra cobertura en la Región. Queremos dar la oportunidad de elegir entre varias alternativas de movilidad urbana y que moverse en Murcia sin vehículo propio sea realmente práctico y accesible para todos». La empresa anunció el desembarco inicial de una «flota» de quince vehículos «aproximadamente».

Sin avisar

Una opción tan reclamada por muchos ciudadanos como repudiada por muchos taxistas murcianos, que hace poco más de un mes mostraban su preocupación por la expansión de Uber y Cabify en el Sureste español y que ayer recibieron con sorpresa la llegada de la primera empresa 'Maas' -Movilidad en Servicios, según su significado en inglés- a la Región. Aunque no sea la primera firma que se nutre de licencias VTC en la Comunidad, donde ya existen 111 autorizaciones de este tipo distribuidas en varias empresas, por 774 para taxis. El alegre tuit de Cabify también cogió con el pie cambiado a la propia Consejería de Fomento e Infraestructuras, competente en la materia. Hace poco más de un mes que el propio director general de Transportes, José Ramón Díez de Revenga, aseguró que Cabify no tenía previsto asentarse en la Región, al menos a medio plazo. También dijo Díez de Revenga que, por regla general, estas compañías avisan con antelación a las autoridades autonómicas y locales de los territorios donde se piensan instalar. Volvió a equivocarse. «No hemos recibido ninguna notificación de la empresa», aseguró ayer a 'La Verdad' el consejero Patricio Valverde, quien añadió que la llegada de Cabify «ha sido una sorpresa también para nosotros». Valverde, que dijo que la Comunidad recibió la noticia «con tranquilidad, porque estamos haciendo las cosas muy bien», quiso dejar claro que los taxis y los vehículos con conductor «pueden coexistir perfectamente». Eso sí, subrayó que los vehículos VTC están obligados a cumplir la normativa». Por ejemplo, exhibiendo en la carrocería los distintivos que la Comunidad creó en su día para distinguirlos de los taxis. De lo contrario, los trajeados conductores de Cabify se enfrentan a sanciones que pueden superar los 300 euros. «Lo que no podemos hacer es negarnos a la digitalización y a la modernización», añadió el consejero, que anunció una nueva reunión con el sector este jueves: «Hay muchos temas por regular». Según Valverde, a la reunión no serán invitados los representantes de Cabify «porque no tenemos contactos con la empresa».

«Los taxis y las VTC pueden coexistir perfectamente en la Comunidad», asegura el consejero Valverde

Cabify, por su parte, destacó ayer que la firma «no es una VTC, sino una plataforma que «pone en contacto a conductores y usuarios mediante una 'app' en el móvil o la web». Fuentes de la compañía añadieron que la llegada de la plataforma a la Región de Murcia «ha generado de manera indirecta en torno a 30 empleos en el sector VTC; la mayoría son puestos como conductor profesional». Cabify no aportó más información sobre la procedencia de las licencias VTC con las que opera (ya que la Consejería no autoriza nuevas VTC desde el año 2013) ni sobre la localización en la que están ubicados los vehículos (cuyos conductores no pueden buscar pasajeros en la calle). Lo que está claro es que Cabify viene a aportar una nueva opción de transporte para los ciudadanos. El tiempo y las experiencias dirán si más o menos acertada.

Nueve euros más barato

Lo que no está tan claro es que los trayectos en Cabify sean más baratos, como norma general, que los que se realizan en los taxis de Murcia, con especial fama de careros. Un mantra que repiten hasta la saciedad quienes defienden la presencia de este tipo de plataformas en las ciudades. La realidad que ayer pudo constatar 'La Verdad' a pie de asfalto es bien distinta. Según las tarifas que Cabify ofrecía ayer a través de su aplicación móvil, y que pueden consultarse en su web, un periplo por la capital por Espinardo, la estación de trenes, el hospital Virgen de la Arrixaca y el centro comercial Nueva Condomina salió por 53,29 euros. En taxi, el coste por realizar los mismos trayectos no pasó de los 44,30. Nueve euros más barato. Alejandro, padre de dos hijas y taxista desde hace años, tiene claro que en la Región no hay mercado para todos, aunque solo pide que los conductores VTC «respeten las leyes igual que lo hago yo». Coincide Paco, hijo de taxista, que se muestra cauto al volante de su Renault Laguna ante el desembarco de Cabify: «No creo que una decena de coches se noten demasiado, pero tienen que cumplir las leyes. Aunque mi mujer me dice que tiene claro que de esto no me voy a jubilar».