Fotografía del desaparecido. SOS Desaparecidos

Buscan a un vecino de Molina que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes

Tiene 30 años de edad, pelo rizado de color oscuro y barba

LA VERDAD

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:33

La Policía Local de Molina de Segura ha alertado, a través de sus redes sociales, de la desaparición de un joven, de 30 años de edad y que responde al nombre de Jonnattan, al que se le vio por última vez el pasado martes en Murcia.

La alerta de SOS Desaparecidos, que ha difundido su foto, informa de que el joven mide 1.81 de altura, es de complexión gruesa, con el pelo oscuro y rizado, y lleva barba. Además, tiene dos tatuajes, una serpiente en el brazo y un león en el gemelo derecho. La última vez que se le vio llevaba pantalón corto.

