Cauce de la rambla del Albujón, cerca del Mar Menor. J. M. RODRÍGUEZ

Buscan un proyecto que filtre los nitratos del caudal del Albujón

Ministerio y Consejería comienzan a recabar ideas para descontaminar las aguas que llegan por la rambla al Mar Menor

LV / EP

Murcia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:34

Comenta

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, ha sacado a licitación la compra pública precomercial del proyecto 'Recupera', que realiza en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional, para buscar tecnologías que permitan limpiar de nitratos el caudal de la rambla del Albujón que desemboca en el Mar Menor.

La convocatoria permitirá seleccionar cuatro propuestas que tendrán que diseñar un sistema de desnitrificación, pero solo dos avanzarán a una fase final, donde se contempla la construcción de una planta piloto a escala industrial. Esta se instalará en el entorno del cauce, donde estaba previsto desarrollar el proyecto de las balsas de biorreactores de la Comunidad, que nunca se llevó a cabo.

El desarrollo del proyecto 'Recupera' cuenta con una inversión total de cinco millones de euros, aportados por el Gobierno regional (1,25 millones), los Fondos Feder (3 millones) y el CDTI (750.000 euros). El organismo estatal liderará el proceso técnico de selección y supervisión, mientras que la Dirección General del Mar Menor coordina su ejecución en el ámbito regional.

El proceso de compra pública de ideas que pueden resultar comerciales financiará el diseño, desarrollo y validación de un prototipo capaz de reducir «significativamente» la concentración de nitratos en las aguas salobres que llegan hasta el Albujón vía superficie, pero sobre todo por el freático del acuífero del Campo de Cartagena. Además, incorporará sistemas de monitorización en tiempo real para controlar la calidad del agua y la eficiencia del proceso.

El procedimiento se publicó el pasado 7 de noviembre y permanecerá abierto hasta el próximo 9 de enero, fecha límite para la presentación de propuestas. Una vez concluido el proceso de evaluación, la adjudicación se realizará en marzo.

