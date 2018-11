Se buscan filósofos y analistas de datos Los participantes en el último desayuno LV-Sabadell, celebrado esta semana en la Redacción del periódico. / M. Bueso Los participantes en el Foro 'La Verdad'-Sabadell analizan los perfiles profesionales más demandados en el futuro, que conjugarán la tecnología con las humanidades y las artes. «Desaparecerán todas las tareas con un componente repetitivo y ganarán peso las que impliquen habilidades emocionales», coinciden los expertos reunidos DANIEL VIDAL Domingo, 18 noviembre 2018, 08:40

«Es posible que, dentro de veinte años, los protagonistas de este debate sean robots cuyas intervenciones serán validadas a distancia por personas». No es tan descabellado el escenario futuro que imaginó el director del Instituto de Fomento (Info), Joaquín Gómez, durante el desayuno LV-Sabadell celebrado esta semana en relación a las profesiones del futuro. Fue solo uno de los muchos ejemplos que se pusieron encima de la mesa acerca de las posibles consecuencias, en este caso laborales, de la revolución tecnológica a la que tratamos de adaptarnos a marchas forzadas desde hace años.

Consecuencias que, en muchos casos, ya se están dejando notar en el mercado laboral. Otras están por venir. Según cifró Gómez, «el 70% de los bebés que nacen ahora mismo trabajarán en empleos que ahora mismo ni siquiera existen». La clave, para Gómez, está en «la inteligencia artificial, que lo va a revolucionar absolutamente todo». Aunque, según el director del Info, la verdadera revolución será «la del aprendizaje».

En este punto coincidió Gómez con el ingeniero industrial y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE), Ginés García, quien se autodefinió como «'millennial'» y se mostró muy crítico con el sistema educativo de nuestro país, que calificó como «desfasado, del siglo pasado, que hay que cambiar». En opinión de García, «da igual cómo se orienten las titulaciones, porque probablemente al día siguiente estarán obsoletas. Lo verdaderamente importante es aprender a aprender. Es muy importante también enseñar valores, más allá de lo técnico, que probablemente también estará desfasado en unos años. Hay que enseñar empatía, trabajo en equipo, a hablar en público, a olfatear las macrotendencias... Solo podremos llegar a las profesiones del futuro si enseñamos a aprender». Si, en definitiva, adaptamos el sistema educativo a las demandas de este nuevo mercado laboral».

En este sentido, tal y como reconoció el director de Adecco para Valencia, Albacete y la Región de Murcia, Víctor Tatay, no es que estemos llegando tarde, «es que estamos en el descuento». Y eso que Tatay es «tecno-optimista», de los que piensan que «la tecnología no viene para comerse nuestros bocadillos», sino para ofrecer un buen puñado de «oportunidades», para «ayudar a las personas a hacer mejor las cosas. Es decir, pensamos que serán las personas las que seguirán marcando la diferencia». La tecnología, según Tatay, es el sector «que más puestos de trabajo va a generar en el futuro» y, de hecho, «creemos que se crearán tantos empleos como los que se van a destruir».

Muchos de esos puestos de trabajo abocados a la desaparición, tal y como coincidieron la mayoría de los participantes en el desayuno LV-Sabadell, tienen que ver con los destinados a las tareas repetitivas, mecánicas. Y ganarán peso los relacionados con la creatividad, con las habilidades sociales y cognitivas, con el aprendizaje. «Las habilidades emocionales serán un factor diferencial», según Joaquín Gómez. En este sentido, el director regional de Murcia centro de Banco Sabadell, Carmelo Vera, reveló que la entidad ya está «buscando trabajadores con una mayor capacidad analítica, mayor capacidad de adaptación a nuevos puestos de trabajo dentro de la propia empresa. Nos estamos enfocando sobre todo en dos perfiles: los que tengan que ver con la transformación tecnológica y con el acceso y la relación con las personas».

Médicos y enfermeros

La directora del Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) de la Universidad de Murcia (UMU), Antonia Martínez, reveló que, en la actualidad, hay problemas para cubrir la demanda que tienen las empresas de informáticos, médicos y enfermeros, por ejemplo. Y aseguró que, en unos años, «sufrirán más cambios las profesiones intermedias; aquellas que puedan ser cubiertas por sistemas informáticos».

Pero, ¿cómo saber exactamente qué profesiones serán las más buscadas en un futuro inmediato? En este sentido, el secretario general de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, e inspector de Trabajo en excedencia, José Daniel Martín, aseguró que, para desvelar la ecuación, hay que tener en cuenta factores como «la opinión de los consumidores, la economía relacionada con el medio ambiente y el envejecimiento de la población, además de la flexibilidad en el trabajo». Sin embargo, también dijo que «tenemos que trabajar con datos y con cifras, con estudios, porque no podemos estar pegando tiros sin saber cuál es el objetivo». Por ello, abogó por la «creación de un observatorio o entidad que nos pudiera indicar hacia dónde va el futuro inmediato, y que sirviera para orientar las políticas precisamente hacia qué profesiones pueden ser las más demandadas». A la idea de Martín se sumaron prácticamente todos los participantes.

En este sentido, José Daniel Martín criticó que «ha faltado una estrategia de adaptación al cambio, que debería ser pilotada por quien gobierna», y Antonia Martínez aseguró que «no hay un trabajo conjunto que nos lleve a poner en marcha actuaciones en el sistema educativo partiendo de la demanda del sector productivo. El trasvase de información entre la empresa, las instituciones y los centros educativos tiene que ser permanente».

Pero, a falta de un observatorio específico e incluso una política definida que arroje luz en esta línea, Antonia Martínez desgranó qué perfiles profesionales se están convirtiendo en tendencia en las empresas. Sobre todo, los llamados 'Steam' (por sus siglas en inglés). Es decir, los relacionados con las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. «También hemos detectado, en los grupos de trabajo con las empresas, otro tipo de perfiles que no son nuevos pero que, de alguna manera, sí evolucionan. Por ejemplo, técnicos con habilidades comerciales; sanitarios con competencias de gestión; educadores con gestión de conflictos o profesionales de humanidades con formación en innovación y empresa».

A la palestra salieron otros perfiles profesionales cada vez más cotizados por las empresas, como «sociólogos y filósofos (precisamente por el componente ético frente a la era de las máquinas); analista de datos; marketing digital y todos los relacionados con el medio ambiente». También los vinculados con la ciberseguridad y con la gestión de riesgos. Sin embargo, Víctor Tatay dejó claro que la Región de Murcia «no es Silicon Valley», y aquí están teniendo mucho tirón las profesiones relacionadas «con el sector sanitario, con el cuidado de las personas». Lo que Tatay tiene claro es que, en la Región, «hay talento para aburrir». Otra cosa es que haya «mucha más oferta que demanda» de este tipo de perfiles.

El jefe será 'gefe'

También subrayó Martínez que «el Derecho Laboral tiene que jugar un papel fundamental en estas nuevas relaciones laborales que van a ir surgiendo, algunas de las cuales ni siquiera conocemos». Incluidas las relaciones entre los empleados y sus jefes. Que ya no serán jefes, sino «'gefes'», según Ginés García. Es decir, «gestores de felicidad». Víctor Tatay también cree que habrá cambios importantes en lo que será «el futuro líder» de una empresa, que «no será un jefe» al uso. Según el responsable de Adecco en el levante español, será «una persona con competencias distintas; una persona inspiradora, cariñosa, cercana, humilde y generosa. Una persona que sepa valorar la diversidad, tanto de género, como de cultura, como de religión y de edad. A esto lo llamamos 'talento sin etiquetas'».

Sin embargo, Tatay también aseguró que en la Región «siguen predominando los empleos del sector primario». De hecho, el 50% de los clientes de esta empresa de trabajo temporal en la Región de Murcia son firmas del sector agroalimentario, que «poco a poco también está cambiando». Pero no hay sector que se escape, ni profesión afectada por esta revolución. Así lo dejó entrever Joaquín Gómez, quien hizo referencia al programa de IBM que «ayuda a los médicos a realizar diagnósticos con una altísima precisión», y aseguró que «los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no sean capaces de aprender, desaprender y reaprender».

Carmelo Vera, como Víctor Tatay y Joaquín Gómez, es de los que piensan que «vamos a sufrir» en esta etapa de adaptación, en la que «no sabemos ni qué empleos vamos a necesitar». Joaquín Gómez dijo que «tenemos que estar preparados para transformar ciertas masas laborales de ciertos sectores», y puso el ejemplo de los taxistas, «cuya competencia no es Uber, sino los vehículos autónomos».

¿Más precariedad?

El desayuno LV-Sabadell continuó con el debate en torno a los salarios que percibirán los trabajadores del futuro. ¿Estarán bien pagados? «El debate es si esos trabajos estarán precarizados», matizó José Daniel Martín. «No», se mostró rotundo Tatay. «Necesariamente, habrá que adaptar la realidad laboral a la realidad social. Este es un reto para los próximos años», añadió Martín. Mientras Ginés García apostó por «una mejora de la calidad de vida», pero también por una «polarización de los puestos de trabajo», Joaquín Gómez aseguró que «el nivel salarial lo seguirá marcando el mercado de trabajo en función de la oferta y la demanda», y también sugirió que, como ya ocurre en algunos países, las empresas con cierto porcentaje de robótica en sus cadenas de producción asuman «cierto nivel de impuestos» para que los países puedan mantener el nivel de bienestar. Algo así como el impuesto sobre la renta de los entes robóticos. Sí, el futuro del mercado laboral ya está aquí.

Las frases

«Será clave la opinión de los consumidores, la economía 'verde', el envejecimiento de la población y la flexibilidad en el trabajo; habrá que adaptar la realidad laboral a la realidad social» José Daniel Martín | Secretario general de la Cámara de Comercio de Murcia

«Las habilidades 'Steam' están incluidas en la agenda del Gobierno regional; en un futuro desaparecerán las tareas repetitivas y tendrán un carácter diferenciador las habilidades emocionales» Joaquín Gómez | Director del Instituto de Fomento (Info) de la Región de Murcia

«Nos enfocamos en dos perfiles: los relacionados con la transformación tecnológica y el acceso y la relación con las personas; pero ni siquiera sabemos qué empleos vamos a necesitar en el futuro» Carmelo Vera | Director regional de Murcia centro de Banco Sabadell

«Estamos en el descuento a la hora de adaptar los planes de estudio a las exigencias del mercado laboral derivadas de la revolución tecnológica; la Región de Murcia no es Silicon Valley» Víctor Tatay | Director de Adecco para Valencia, Albacete y la Región de Murcia

«En este país tenemos un sistema educativo desfasado, del siglo pasado; es muy importante enseñar valores como la empatía y, sobre todo, enseñar a aprender» Ginés García | Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)