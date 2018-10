Se busca 'padrino' para prometedor proyecto de investigación

Como si estuvieran predicando en el desierto. Así se sienten muchos investigadores que, convencidos de que tienen una idea con una importante potencialidad económica y social, no acaban de conseguir la financiación necesaria para sacarla adelante. «La calidad de la ciencia en España, en relación a los recursos que tenemos, es bastante buena, pero la parte de transferencia al mundo de la empresa, en particular, y a la sociedad, en general, falla». Así lo ve el catedrático de Biología Celular de la Universidad de Murcia Víctor Mulero, que dirige uno de los grupos de investigación de esta institución que andan en busca de fondos. El objetivo: concretar sus descubrimientos en aplicaciones prácticas y palpables que puedan mejorar la vida de la gente. Pero pasar del laboratorio a la calle con un fármaco, un producto o una manera de trabajar no es barato.

«Los fondos recuperables en I+D, salvo casos excepcionales, no son recuperables a corto plazo» Isabel Saura, Catedrática de Química Inorgánica

Sus años de experiencia, como los de otros compañeros en las trincheras científicas, le dicen que este salto de calidad solo es posible a través del mecenazgo y de la financiación procedente del sector privado, según plantean otros modelos como el estadounidense. Tal y como andan los presupuestos de la diferentes administraciones, lo público no basta. «La inversión en I+D en España no solo no ha crecido en los últimos años, sino que se ha visto reducida desde el comienzo de la última crisis», puntualiza Isabel Saura, Catedrática de Química Inorgánica de la UMU. Ella sabe, sin embargo, de la dificultad de vender el apoyo a un proyecto de investigación en el mundo empresarial. «Estamos deseando poner nuestro conocimiento al servicio de las empresas de la Región, pero los fondos invertidos en I+D, salvo casos excepcionales, no son recuperables a corto plazo», explica Saura.

Por ello, llegado el momento de llamar a la puerta de posibles inversores, estos investigadores saben de la importancia de contar con un apoyo especializado en ventas, capaz de convencer de que ese dinero está en buenas manos y puede tener un retorno. Un artista no negocia sus contratos ni sus bolos; necesita de un mánager que le permita dedicar todo su tiempo a crear. Que se lo digan si no a Los Beatles. «A nosotros siempre nos miran con buenos ojos, pero a la hora de la verdad no hay suficiente presupuesto para dotarnos de fondos y llevamos dos años peregrinando», relata el profesor titular de la Facultad de Ciencias del Deporte Alfonso Valero, que lidera un proyecto ajeno a lo tecnológico, pero con interesantes implicaciones sociales y pedagógicas.

La OTRI, la punta de lanza de esta búsqueda

Ahí es donde entra la labor de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), que tiene como objetivo «poner en valor el trabajo de I+D que hacen los investigadores de la UMU, llevarlo a las empresas, para que tenga su reflejo en el tejido industrial, y gestionar adecuadamente esa relación contractual», según explica su director, Félix J. García Clemente. Eso implica una labor en dos frentes: por un lado, profundizar en los resultados de investigación de los grupos, ayudar a protegerlos, si es necesario, con una patente o un registro de propiedad intelectual y presentarlos adecuadamente, con visión comercial. Incluso, ayudar a la constitución de empresas de base tecnológica o 'spin-off' de la Universidad para desarrollarlos. Por otro, se trata de contactar con las empresas, casi con una técnica de 'puerta fría', ganar su confianza y ver si hay un nexo entre sus necesidades y lo que se oferta.

Los equipos de investigación formalizan unos 450 contratos anuales con el sector privado, con una facturación de hasta 4 millones de euros

Para una plantilla de diez personas este trabajo puede ser ingente, ya que la UMU tiene más 300 grupos de investigación, que incluyen a 2.500 investigadores y más de 1.000 líneas de trabajo. De esta manera, se formalizan anualmente alrededor de 450 contratos, con una facturación de entre 3,5 y 4 millones de euros. No obstante, el nuevo equipo rectoral, puntualiza, tiene la intención aumentar significativamente estas cifras y convertir a la UMU en el primer socio tecnológico del sector productivo de la Región.

Algunos investigadores ya tienen una relación habitual con determinadas empresas e, incluso, «no pueden transferir más», puntualiza García Clemente. También hay áreas más fácilmente 'vendibles' por las particularidades del tejido industrial de la Región, como las que tienen que ver con veterinaria, tecnología agraria y transformación digital. Con otras hay que potenciar más que esta surja esta conexión. Las armas: llamadas y llamadas, desgranar y dar masticada la oferta tecnológica según las áreas productivas y darla a conocer en ferias y jornadas de transferencia especializadas.

El nuevo equipo rectoral quiere hacer de la UMU el principal socio tecnológico de las empresas de la Región

La historia, trayectoria y visicitudes de los proyectos que lideran Mulero, Saura y Valero reflejan bien las dificultades para despegar y crecer a las que se enfrentan, pese a todo, numerosos proyectos de investigación en el ámbito universitario. Ideas y trabajos a los más de uno sería partidario de dar una oportunidad tras una breve presentación, pero que aún se encuentran a la caza de un padrino.

'Inmunidad, inflamación y cáncer' Luchando contra una enfermedad crónica

Componentes del grupo de investigación 'Inmunidad, inflamación y cáncer' de la UMU. / Javier Carrión / AGM

«Nuestra política es ir del acuario a la cama del paciente». Con planteamientos como este se podría pensar que un proyecto se vende casi solo. Pero para el equipo de Víctor Mulero no está siendo nada fácil seducir a laboratorios y farmacéuticas, entre otras empresas, para que apoyen el suyo. Y eso que sus hallazgos son de aquellos que podrían considerarse especialmente llamativos, al tener un salto natural al campo de la farmacología. Es sencillo captar la atención de alguien cuando buscas tratamientos para algo tan cotidiano y molesto como es una enfermedad crónica.

El grupo de investigación 'Inmunidad, inflamación y cáncer', integrado por 15 personas, desarrolla desde hace un lustro dos líneas de trabajo con un paso lógico a su aplicación clínica. La primera se centra en el tratamiento de las anemias, particularmente en el de las generadas por causas genéticas inducidas por quimioterapia y en las que está asociadas a inflamaciones crónicas, como la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn y la psoriasis. Mulero no puede ofrecer más datos sobre su trabajo en este campo al encontrarse en proceso de formalizar una patente.

«Hemos identificado una enzima cuya inactivación podría eliminar la inflamación causada por la psoriasis» Víctor Mulero, catedrático de Biología Celular

La segunda línea se orienta, precisamente, a hacer más fácil la vida de los enfermos de psoriasis, una inflamación de crónica de la piel que alcanza casi al 3% de los habitantes de la Región. «Buscamos biomarcadores que puedan predecir la evolución del paciente y la respuesta a un posible tratamiento. Además, rastreamos dianas terapéuticas, lugares del organismo en los que podemos aplicar nuevos fármacos efectivos», explica el catedrático. Su trabajo les ha llevado a identificar una enzima, sin interés clínico hasta ahora, y cuya inactivación podría eliminar dicha inflamación. Así lo han comprobado en su trabajo con peces cebra -de ahí lo de la pecera-, ratones y en muestras celulares humanas que consiguen de pacientes hospitalarios.

El reto final es encontrar una molécula que inhiba dicha enzima y poner en marcha un ensayo clínico que se materialice en un medicamento seguro y comercializable. Un fármaco de estas características podría, además, ser mucho más barato y presentar menos efectos secundarios que los tratamientos actuales, explica Mulero. Pero esta última fase del proyecto exige una inyección de capital muy importante. «Recibimos subvenciones, fundamentalmente públicas, de entre 200.000 y 300.000 euros anuales, pero pasar al plano clínico exige millones de euros».

Los investigadores Ana Belén Pérez y Víctor Mulero, en un laboratorio de la Facultad de Biología. / J. Carrión / AGM

En el caso de las anemias, generar una patente les podría permitir en un futuro negociar directamente su venta a empresas farmacéuticas. Pero por lo que respecta a la psoriasis, se pecó de inocencia y la principales conclusiones alcanzadas ya han sido publicadas. Esto dificulta que grandes empresas se interesen por una investigación que pueden continuar por sus propios medios y que implicaría renunciar a medio plazo a los carísimos fármacos que se utilizan hoy en día, con los que ganan miles de millones. Y todo ello sin contar que la puesta en marcha de un nuevo medicamento exige un proceso de entre 10 y 15 años desde su descubrimiento, lo que excluye la posibilidad de una rentabilidad inmediata. Un 'vade retro' en toda regla para los inversores.

«Hemos llamado a muchas puertas sin éxito: a empresas potentes de la Región o a multinacionales farmacéuticas como GSK y Almirall, pero algunas no nos han dado ni la opción de entrevistarnos», lamenta Mulero, que reconoce haberse sentido bastante solo en esta tarea casi de carácter «comercial». «Algunos contactos y citas los he tenido que buscar y concertar yo mismo y creo que no es mi trabajo», apostilla. «Tenemos un colaborador en el Hospital Infantil de Boston, asociado a la Universidad de Harvard, que nos comenta que allí cuentan con oficinas que se dedican eficientemente a esto porque, al final, las universidades privadas están para ganar dinero», explica con cierta envidia. «Cada persona contratada solo para esta tarea por la UMU se amortiza sola», concluye.

'Química Organometálica' Mejoras en la fabricación de productos de uso cotidiano

Problemáticas similares pero con su propia idiosincrasia son las que encuentra el equipo de investigación de Química Organometálica, liderado por Isabel Saura. Su trabajo, que arrancó en los años 80, no presenta a priori la proyección mediática que tiene un tratamiento médico. Esto no le resta, sin embargo, un ápice de trascendencia a sus posibles beneficios industriales.

La catedrática Isabel Saura desarrolla su labor en las instalaciones de la Facultad de Química. / J. Carrión / AGM

«Muchos de los materiales y sustancias que utilizamos en nuestra vida diaria, como principios activos de fármacos o cosméticos, colorantes o materiales fotoactivos para pantallas, se sintetizan a través de reacciones químicas entre sustancias sencillas. Nuestro grupo de trabajo busca conseguir que estas reacciones sean eficientes y eficaces, se puedan realizar a través de materiales baratos y sencillos, no necesiten un excesivo gasto energético y generen pocos residuos», expone Saura. En resumen, posibilitar, abaratar y hacer más eficientes y menos contaminantes determinados procesos industriales en los que se ven implicados compuestos de carbono y metal.

Saura señala que en su equipo, integrado actualmente por doce personas entre catedráticos, profesores, personal contratado y doctorandos, ha logrado «un gran nivel de excelencia en este campo, reconocida a nivel internacional». «Hemos obtenido resultados sorprendentes que nos permiten aportar nuevas soluciones a la hora de sintetizar productos químicos de valor añadido y que pueden interesar a empresas de la Región», explica la catedrática, que considera que su equipo cuenta con un concepto «maduro», que necesita, sin embargo, «un pequeño impulso extra para implementar sus aplicaciones». El dinero obtenido en convocatorias públicas vuelve a no ser suficiente.

«Cuando trasladas un trabajo con pequeñas cantidades a procesos industriales, se disparan los problemas; optimizar estos procesos requiere una inversión enorme» Isabel Saura, Catedrática de Química Inorgánica

Y es que encontrar la solución a un problema químico a nivel de laboratorio puede ser sencillo, pero aplicarla en la industria implica el diseño de procesos a mayor escala y extremadamente eficientes. Cuando trasladas un trabajo con pequeñas cantidades, inferiores al gramo, a magnitudes de cientos de kilos se disparan problemas hasta ahora anecdóticos, como la generación de residuos o el consumo de energía. «Optimizar estos procesos requiere una inversión enorme: llevar a cabo la misma reacción cientos de veces, variando las condiciones, y emplear las materias primas e infraestructuras adecuadas», apostilla, recordando, además, como en el caso del equipo del doctor Mulero, el retorno económico de este tipo de inversiones nunca es inmediato.

«Ya tenemos alguna experiencia de consultoría con industrias químicas murcianas, que se ponen en contacto para la realización de tareas puntuales, según sus necesidades. No obstante, creo que sigue sin conocerse suficientemente nuestra labor», lamenta Saura, que apuesta por la celebración de 'minisimposiums' o ferias del conocimiento especializadas para ofrecer sus hallazgos a los sectores industriales, extremo por el que ha decidido apostar la OTRI.

'Salud, Actividad Física y Educación' Formando ciudadanos mediante el deporte

Un monitor, miembro del SAFE, pone en práctica la metodología estudiada con un grupo de alumnos de secundaria. / SAFE

«Nosotros no tenemos esos polvos mágicos o ese fármaco, pero nuestro resultados son tan satisfactorios hasta el momento que también necesitan atención». Así lo reclama Alfonso Valero, responsable del grupo de investigación 'Salud, Actividad Física y Educación' (SAFE), de la Facultad de Ciencias del Deporte. El profesor ensaya, junto a sus compañeros, nuevas formas de docencia que logren sacar del alumno lo que esperan de él. Actualmente, su proyecto se centra en emplear la actividad física como excusa para fomentar valores que los jóvenes trasladen a su vida diaria, dentro de su formación integral como ciudadanos.

«Hay una concepción errónea de que el deporte educa por sí mismo, pero todos hemos escuchado episodios de violencia asociados a esta práctica», explica Valero. El SAFE intentar así probar con alumnos de la Región el denominado 'Modelo de Responsabilidad Personal y Social'. Esta metodología pedagógica, surgida en EE UU en los años 80, busca asegurar a los padres que, además de habilidades técnicas y tácticas, sus hijos asumen valores positivos como el respeto a los compañeros, a las normas, a los oponentes y al juez, la autonomía, la solidaridad y el liderazgo.

«Hay una concepción errónea de que el deporte educa por sí mismo, pero todos hemos escuchado episodios de violencia asociados a esta práctica» Alfonso Valero, profesor titular de la Facultad de Ciencias del Deporte

El grupo de investigación ha recogido durante varios años datos de más de 400 alumnos gracias al esfuerzo de algunos de sus miembros, que trabajan como docentes en centro escolares y de Secundaria de la Región, tras conseguir que los diferentes claustros asumieran su proyecto. «Medimos una serie de variables al principio de curso, mediante cuestionarios y dispositivos físicos; hacemos un seguimiento a lo largo del año, hacemos correcciones y volvemos a repetir las pruebas a final del curso, para ver la progresión», explica. Valero señala con orgullo que el curso pasado se desarrolló la investigación en un centro «altamente conflictivo, con un buen número de alumnos con alto riesgo de exclusión social», y se consiguió rebajar, en gran medida, el nivel de percepción de violencia. También se percibe una mejora el nivel de motivación del profesorado, que se implica más al ver una mejora en los comportamientos.

Integrantes del grupo de investigación 'Salud, Actividad Física y Educación' de la UMU. / Luis Conte

No obstante, su objetivo prioritario es ampliar la muestra a clubes federados y escuelas deportivas. Para ello han peregrinado dos años en busca de financiación por diferentes ayuntamientos, que pese a las buenas palabras, han evitado concretar ayuda económica alguna. Por ello, han concebido un proyecto a tres bandas: por un lado, la UMU ofrece el servicio de formar a los monitores deportivos para que apliquen dicha metodología y se compromete a recoger y analizar los datos; por otro lado, ayuntamientos, clubes y escuelas abren sus puertas para trabajar con los niños; finalmente, obras sociales y empresas privadas pueden colaborar, bien por responsabilidad social corporativa, bien para asociar su marca a la iniciativa con una pequeña contribución.

El SAFE cuantifica en apenas 3.500 euros la ayuda necesaria para ampliar su proyecto

Como apunte, y en comparación con los proyectos anteriores, es necesario indicar que las necesidades del SAFE son irrisorias. «Cada año nuestro grupo funciona con los apenas 2.000 euros que obtenemos de ayudas de la UMU, que se van en cursos, materiales y sufragar publicaciones. Con 3.500 euros más podríamos formar hasta cinco monitores que llegarían a 80 niños. Con 7.500, prepararíamos a veinte», detalla.

Tras su experiencia de los dos últimos años en la búsqueda de un mecenas, Valero echa en falta por parte de la universidad un trabajo de preparación del terreno. «Es duro llegar a una primera reunión sin conocer a la persona con la que vas a hablar e ir a jugártela. Estaría bien haber roto el hielo previamente y saber que hay una predisposición», considera, al tiempo que pide la implantación de guías, plataformas o webs que den a conocer a los actores que quieren trabajar con la UMU qué oferta pueden esperar. La OTRI está tomado nota de todas estas peticiones y seguirá pidiendo propuestas, según asegura su director, en la búsqueda de la fórmula que evite que ideas que merecen la pena queden como un simple rumor en el aire polvoriento del desierto.