En busca de la científica vocacional

Fomentar vocaciones científicas en edades tempranas y, especialmente entre las chicas, y hacer la ciencia más inclusiva son los principales objetivos de la Semana de la Ciencia y la Tecnología (SeCyT) que se ha inaugurado este viernes.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras ha recorrido las casetas instaladas en el jardín del Malecón de Murcia en las que 57 organismos e instituciones de la región ofrecen desde hoy hasta el domingo un total de 415 actividades, talleres, exposiciones y demostraciones para acercar la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a la sociedad.

En esta décimo séptima edición del evento, se calcula que solo en la mañana de hoy pasarán unos 10.000 estudiantes, por ser la más «inclusiva» de las que se han celebrado, ya que habrá diversos talleres adaptados a jóvenes con discapacidad y necesidades educativas especiales.

También ha subrayado el objetivo de fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre los más jóvenes, pues hay una falta de ellas a pesar de ser las profesiones más demandadas en el mercado laboral.

Para ello, las universidades públicas han reducido este año un 15 por ciento el precio de los másteres de disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por su siglas en inglés).

Además, solo un 21 por ciento de los estudiantes de carreras STEM son chicas, y para revertir esa situación, el Gobierno murciano beca a las cien estudiantes con mejores notas que se matriculen en ingenierías.

Coincidiendo con la visita del presidente a la feria, trabajadores del Instituto Murciano de Investigación y desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) se han concentrado en la zona para reivindicar un aumento de las plazas de trabajo fijas en ese organismo, que consideran que sufre una importante situación de precariedad.

Una de las portavoces de los trabajadores, Fuensanta González, ha recordado que la Asamblea Regional aprobó, con la abstención del PP,

que exigía aumentar la plantilla de la institución en 48 puestos de investigación y apoyo a la investigación durante los próximos tres años, con las partidas presupuestarias necesarias para ello, así como nombrar un gerente del instituto y aumentar las inversiones en investigación.

López Miras ha recordado que la Consejería de Agricultura ha aprobado hoy una partida de 9 millones de euros procedentes de fondos europeos Feder para la contratación de 57 trabajadores para el organismo.

Sin embargo, González ha considerado que esos nuevos empleados no solucionarán la situación del IMIDA, ya que, por un lado, no son empleos estables, sino para un periodo de tres años y, por otro, estos investigadores están ligados a proyectos concretos y no pueden salirse de esas investigaciones, por lo que el anuncio de estas plazas no es más que un «engaño» que seguirá generando «inestabilidad».

De los 180 trabajadores actuales del IMIDA, ha lamentado, apenas entre el 30 y el 40 por ciento ocupan puestos estables, mientras que el resto son eventuales o tienen contratos, como máximo, de tres años y ligados a proyectos de investigación concretos financiados por fondos europeos.