Brigadas forestales protestando por las calles de Murcia. CC OO

Las brigadas forestales vuelven a manifestarse en Murcia para denunciar precariedad laboral

Comisiones se queja de falta de avances por parte de Medio Ambiente y reivindica mejoras en salarios y conciliación

Murcia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:17

Las brigadas forestales volvieron a protagonizar este viernes una nueva concentración frente a la Consejería de Medio Ambiente en Murcia. Convocada por Comisiones Obreras, esta nueva marcha buscaba denunciar la precariedad laboral que, según este sindicato, afecta al colectivo en la Región.

«Las personas trabajadoras de este sector están sometidas a un fuerte estrés físico y psicológico, con unas retribuciones irrisorias, rozando el salario mínimo interprofesional (SMI) y con imposibilidad de conciliar vida laboral y familiar por falta de efectivos», remarcaron fuentes del sindicato.

El delegado de Prevención de Comisiones en las Brigadas Forestales, Juan Pedro Cornejo, sostuvo que, desde la última reunión mantenida, hace ya más de dos meses, con el consejero de Medio Ambiente, siguen sin obtener respuesta. En ella, dijo, Juan María Vázquez se comprometió a ofrecer soluciones al sector. Entre las principales reivindicaciones de este colectivo figuran la mejora de las condiciones laborales y retributivas, el desarrollo de la Ley de Bombero Forestal en la Comunidad y la necesidad de reforzar los equipos para facilitar la conciliación familiar. También la gestión a través de un servicio público.

