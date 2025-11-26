Borrell aboga por incrementar el gasto en defensa para que España deje de ser un «protectorado militar» de Estados Unidos

Josep Borrell, quien fuera ministro socialista del Gobierno de España y alto representante de la Unión Europea en materia de Asuntos Exteriores y Política de ... Seguridad, compartió unos «apuntes» sobre la geopolítica global existente en la actualidad en el mundo en el CEO Congress. En su opinión, es pertinente que España incremente el gasto en defensa para que deje de ser un «protectorado militar de Estados Unidos».

Pese a defender esta postura, el político considera «excesivo» que ese incremento tenga que ser del 5%, como plantea el presidente estadounidense, Donald Trump, ya que esa subida, en opinión de Borrell, es «discrecional» y no se ajusta a una justificación lógica y objetiva. En el contexto económico, advirtió que Europa está perdiendo terreno y quedando rezagada en la carrera económica y tecnológica en favor de China y Estados Unidos. Al respecto, puntualizó que China ya aglutina un tercio de la producción industrial mundial, mientras que Estados Unidos concentra el 60% del mercado financiero global. Ante este escenario, Borrell emplaza a Europa a que actúe en consecuencia e incentive su crecimiento y desarrollo productivo.

El exministro también aludió a la guerra de Ucrania. Al respecto, reflexionó sobre el papel que va a jugar ahora España y la Unión Europea si Trump decide dejar de ayudar a Kiev. Según su criterio, el apoyo a Ucrania no se debe poner en tela de juicio porque «si pierde Ucrania, las consecuencias para España y Europa van a ser muy graves». Para Borrell, en el conflicto entre Ucrania y Rusia «hay un empate. Nadie ha ganado porque Ucrania no ha recuperado los territorios anexionados por Rusia y Putin no se ha hecho con el pleno control de Ucrania». Por ello, aventuró que «la guerra va a continuar», una contienda que «ya ha costado a Europa 170.000 millones de euros». Además, expuso que China ya ha advertido que «no permitirá que Rusia pierda la guerra».

También se refirió Borrell a la situación existente en Oriente Medio tras el conflicto mantenido entre Israel y Palestina. Según afirmó, «un horror no se puede justificar con otro horror que ha costado 70.000 vidas humanas». Consideró que la paz no existirá hasta que no se reconozca que Palestina puede controlar parte de los terrenos que están en disputa.