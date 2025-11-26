La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Intervención en vídeo de Josep Borrell. CEO Congress

Borrell aboga por incrementar el gasto en defensa para que España deje de ser un «protectorado militar» de Estados Unidos

El exministro advierte que Europa está perdiendo la carrera económica y tecnológica en favor de China y Norteamérica

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

Josep Borrell, quien fuera ministro socialista del Gobierno de España y alto representante de la Unión Europea en materia de Asuntos Exteriores y Política de ... Seguridad, compartió unos «apuntes» sobre la geopolítica global existente en la actualidad en el mundo en el CEO Congress. En su opinión, es pertinente que España incremente el gasto en defensa para que deje de ser un «protectorado militar de Estados Unidos».

