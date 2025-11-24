La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Virtudes Ruiz, presidenta de la Asociación de Medicina Estética, atiende a una paciente en su clínica de Murcia, la pasada semana. Andrés Molina / AGM

El 'boom' del ácido hialurónico enfrenta a médicos y enfermeros de la Región de Murcia

El Colegio de Enfermería rechaza el nuevo decreto de Medicina Estética, que limita a los facultativos la competencia para aplicar estos tratamientos

Javier Pérez Parra

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:09

La Medicina Estética vive un auténtico 'boom'. Entre 2022 y 2025, el número de clínicas acreditadas se ha disparado un 59% en la Región ... de Murcia. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, 396 centros ofrecen a día de hoy estos tratamientos, cuando hace tres años eran 249. Al calor de este millonario mercado, cada vez más médicos piden la compatibilidad en la sanidad pública para administrar bótox o ácido hialurónico en sus consultas privadas, tras realizar un máster habilitante. Otros optan directamente por dedicarse al completo a estas clínicas, como ocurre con un creciente número de dermatólogos.

