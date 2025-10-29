El bono turístico de la Región de Murcia genera en tres semanas 500 pernoctaciones

LA VERDAD Murcia Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:41 Comenta Compartir

El bono turístico de la Comunidad ha generado en las tres primeras semanas de su nueva edición más de medio millar de pernoctaciones en alojamientos reglados de la Región de Murcia y un impacto económico directo superior a los 90.000 euros, sin contabilizar el gasto adicional en restauración, comercio, transporte o actividades turísticas complementarias. Desde que se activó esta nueva edición el pasado 8 de octubre, se han adjudicado 250 bonos turísticos, con descuentos del 50% en estancias de al menos dos noches consecutivas en hoteles, alojamientos rurales, apartamentos y campings. Los usuarios se decantaron mayoritariamente por escapadas de fin de semana, que concentraron el 92% de las reservas (dos noches), mientras que las estancias de tres y cuatro noches representaron un 4% y 2%, respectivamente.

En cuanto a los destinos más demandados, Moratalla encabezó la lista con el 35% de los bonos, seguido de San Pedro del Pinatar (18%), Murcia (10 %) y Lorca (9%). Los hoteles fueron los más solicitados (54%), junto a alojamientos rurales (32%).