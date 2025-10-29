La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos visitantes en la oficina de Información Turística en Murcia, en una imagen de archivo. Ros Caval / AGM

El bono turístico de la Región de Murcia genera en tres semanas 500 pernoctaciones

LA VERDAD

Murcia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:41

El bono turístico de la Comunidad ha generado en las tres primeras semanas de su nueva edición más de medio millar de pernoctaciones en alojamientos reglados de la Región de Murcia y un impacto económico directo superior a los 90.000 euros, sin contabilizar el gasto adicional en restauración, comercio, transporte o actividades turísticas complementarias. Desde que se activó esta nueva edición el pasado 8 de octubre, se han adjudicado 250 bonos turísticos, con descuentos del 50% en estancias de al menos dos noches consecutivas en hoteles, alojamientos rurales, apartamentos y campings. Los usuarios se decantaron mayoritariamente por escapadas de fin de semana, que concentraron el 92% de las reservas (dos noches), mientras que las estancias de tres y cuatro noches representaron un 4% y 2%, respectivamente.

En cuanto a los destinos más demandados, Moratalla encabezó la lista con el 35% de los bonos, seguido de San Pedro del Pinatar (18%), Murcia (10 %) y Lorca (9%). Los hoteles fueron los más solicitados (54%), junto a alojamientos rurales (32%).

