La 'boina' contaminante de Murcia se vio agravada por el anticiclón

El delegado territorial señala que la Aemet no es responsable del control de la calidad del aire en las ciudades -en referencia a la 'boina' que cubre a veces Murcia-, aunque colabora dando información sobre la evolución meteorológica y las previsiones de calidad del aire a gran escala. También mide la contaminación de fondo, en zonas alejadas de fuentes emisoras. «Hay que remarcar que la concentración de contaminantes en los niveles bajos de la atmósfera se ve favorecida por determinadas situaciones anticiclónicas como las que han dominado este invierno, que no permiten la ventilación en esas capas bajas atmosféricas, imposibilitando la dispersión de los contaminantes», indica Juan Esteban Palenzuela. «Evidentemente el anticiclón no es el responsable de la contaminación que procede de las emisiones realizadas en los grandes núcleos urbanos, aunque su presencia puede agravar el problema».

Concienciar a la población

«Es un grave problema para la humanidad»

Hay que concienciar a la población de que el cambio climático no es solo un problema medioambiental, sino un grave problema para la humanidad. El Foro Económico Mundial lo señala año tras año como el principal riesgo a escala planetaria. «Hay que transmitir que no se trata de un problema con una solución meramente técnica, sino que se requieren estrategias y medidas que promuevan cambios en el comportamiento humano, tanto individual como colectivo. Muchas personas comparten la idea de que los efectos del cambio climático son un reto científico que con el tiempo será resuelto, sin que requiera cambios importantes hacia un estilo de vida compatible con la sostenibilidad», advierte. «Resulta esencial comunicar de forma sencilla los efectos del cambio climático y los acuerdos complejos. Si no se comprenden, las personas pueden caer en la creencia de que 'si ellos, los responsables, no hacen nada; nada puedo hacer yo'».

Estilos de vida sostenibles

«Cualquier actividad lleva una huella de carbono»

Aconseja estilos de vida compatibles con la sostenibilidad. «Debemos ser conscientes de que cualquier actividad cotidiana que realizamos lleva una huella de carbono. Actualmente son imprescindibles políticas públicas y actitudes personales innovadoras que se comprometan con la mitigación y adaptación al cambio climático».

La 'gota' de casi todos los años

«Hay una gran variabilidad con las lluvias en esta zona»

A menudo se producen episodios de fuertes lluvias que provocan daños, principalmente en la comarca del Mar Menor, el Valle del Guadalentín y Murcia. «Eso forma parte de nuestro clima. Se pasa en muy poco tiempo de un periodo prolongado de ausencia de lluvias a unas precipitaciones torrenciales; hay una variabilidad enorme».

Efectos sobre los cultivos

«Es imprescindible que la agricultura se adapte»

Considera que en la agricultura y en otros sectores «es fundamental e imprescindible la adaptación al cambio climático». En la Región se está investigando en este sentido, y un ejemplo son las jornadas en Ifepa, en la Feria de Tecnología Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo. El día 4 habrá una sesión monográfica sobre la adaptación del sector hortofrutícola al cambio climático.