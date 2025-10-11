Bocana de Palos, embajador del mejor caldero

El afamado restaurante de Cabo de Palos es reconocido por la excelencia de sus platos, elaborados con productos locales y frescos, entre ellos su célebre caldero

Muchos reconocerán en el 12 de octubre el Día de la Hispanidad y el Día del Pilar, pero existe una triada que hace inconfundible esta jornada y es la celebración del Día del Caldero, que tiene entre sus máximos exponentes y embajadores al restaurante Bocana de Palos. Ubicado en Cabo de Palos, con unas vistas impresionantes a la bocana del puerto de este pueblo pintoresco y de clara tradición marinera, se encuentra este popular restaurante, reconocido entre los lugareños y los visitantes por sus excelencias gastronómicas, entre ellas su célebre caldero.

Hablamos del que es sin duda uno de sus platos estrella, uno de los más demandados por los comensales que acuden día a día al restaurante, algunos desde muy lejos y exclusivamente, para apreciar ese sabor tan característico del que tanto han oído hablar.

Bocana de Palos cuenta con una receta maestra para la elaboración del caldero, que comienza con la elaboración del caldo, en el que utiliza pescado de roca, pero también doradas, gallinetas, rascasas, mujos y cintas, todas ellas especies de la zona y por tanto pescado de proximidad y muy fresco. Todo ello para cocinar un caldo más potente y con un sabor que lo hace inconfundible. El otro ingrediente fundamental es el arroz, para el que se utiliza el arroz bomba de la Denominación de Origen Protegido de Calasparra de la Cooperativa Virgen de la Esperanza; por tanto, otro producto de cercanía.

El resultado es un caldero exquisito, que llama la atención por la singularidad de su sabor y concentrar todas las virtudes de este afamado plato marinero, con la particularidad, además, de que el consumidor puede estar degustándolo con vistas al Mar Mediterráneo, lo que ayuda a realzar la experiencia gastronómica.

Pero Bocana de Palos no se queda exclusivamente en el caldero. El restaurante cuenta con una importante carta de arroces muy solicitados: arroz a banda, arroz con pluma ibérica y foie o arroz negro con ajos tiernos y piñones, por poner algunos ejemplos.

Otros platos igualmente reconocibles en su carta y que cumplen con la máxima de estar elaborados con productos de la tierra son el pulpo a la cartagenera, la parpatana de atún rojo o el chanquete de la huerta (un trampantojo de verdura rebozada con una salsa de trufa y huevo frito). Y entre los postres, más platos populares como la tartaleta de manzana con helado de turrón o la tarta de queso.

Bocana de Palos se distingue, además de por la bondad de sus platos, por la calidad de sus instalaciones, con la naturalidad que aportan sus vistas al mar tanto en el salón como en la singular terraza. En su interior, la decoración revestida de madera y microcemento hace que su salón sea muy acogedor y confortable, elevando a cotas sobresalientes la experiencia gastronómica.

Más información:

Dirección: C. los Palangres, 1, 30370 Cabo de Palos (Cartagena-Región de Murcia)

Teléfono: 968 56 36 21

Horario: Abierto de lunes a domingo desde las 12.00 horas

