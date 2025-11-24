Benito Úbeda Miñarro, fascinado por la tecnología y enganchado a la docencia

Gema Escobar Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:52 Compartir

Lorquino de nacimiento y corazón, le gusta más ir en el asiento de atrás del coche para casi pasar desapercibido, alejado de la primera línea del protagonismo en el que otros, con los mismos o menos méritos, se desenvuelven como pez en el agua. Trabajador de equipo y apasionado de la tecnología, su interés adolescente por la electrónica le llevó a la Politécnica de Madrid, a estudiar una ingeniería –primero la técnica y después la superior– poco implantada entonces en España: la de Telecomunicaciones. Recuerda cómo su padre le dijo, antes de mostrarle su apoyo en la aventura en la capital, aquel decisivo «solo tienes una oportunidad». Ayudado por una beca de estudios, a ella se lanzó atraído por el reto académico. Ya por amor volvió más de una década después, en 1997, a su tierra, de la mano de su compañera de vida, Pepi. «Fue el acicate para volver; si no, quizá sería un 'madrileñito' más de los que hicieron su vida allí», sopesa.

Benito Úbeda es, ante todo, un profesor universitario enamorado de las telecomunicaciones y de la docencia, que no se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión de 'teleco' de la que tan orgulloso se siente. De ahí su sorpresa y su agradecimiento al Colegio Oficial y a la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones (Coiterm y Aiterm, respectivamente), al ser reconocido en la Noche de las Telecomunicaciones de la Región de Murcia como Teleco del Año 2025.

Cuentan quienes le conocen que es humilde y de trato fácil, al tiempo que valoran su formación y la constancia como sellos personales. Profesor titular en el departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia (UMU), de la que también es vicedecano de Estudios, se doctoró 'cum laude' en Informática, concretamente en Inteligencia Artificial y Electrónica dentro del Programa de Tecnologías Avanzadas de la Información. Sus líneas de investigación están centradas en procesamiento sensorial y fusión de datos, sistemas embebidos, telecontrol y telemática aplicada al transporte y sistemas cooperativos inteligentes. Con 64 años cumplidos, ya cerca de su jubilación, le da «pena» dejarlo «cuando está tan interesante la tecnología». Y entre esos avances que le apasionan, y le preocupan, está la inteligencia artificial, en la que su departamento lleva trabajando años. «No hay sector donde la IA no encuentre su posicionamiento», asegura, y con cierta ironía relata que sus dos hijos ya no le preguntan a él sus dudas, sino que acuden al ChatGPT.

Firme defensor de la investigación práctica, forma parte de un grupo multidisciplinar liderado por Antonio Skarmeta

Confiesa el Teleco del Año que no es de los que desconectan mucho del trabajo en su tiempo libre, aunque disfruta de ir al cine, de pasear y, sobre todo, de ese huerto que mima a medias con su mujer. Sabe que a los cachivaches de su despacho poco provecho le sacarán sus hijos, una médica y un maestro de Primaria. Residente en Murcia, mantiene el lazo con Lorca, donde viven hermanos y sobrinos. Y, «como buen lorquino», también disfruta de su apartamento en Águilas y de «esos amigos que se cuentan con los dedos de una mano».

Forma parte de un grupo de investigación multidisciplinar liderado por Antonio Skarmeta, catedrático de Ingeniería Telemática. Junto a él y al también profesor Miguel Ángel Zamora, fundó en 2014 la 'spin-off' de la UMU Odin Solutions (OdinS), impulsora de la empresa Quantix Edge Security, que desarrollará el Centro de diseño y personalización de microchips ciberseguros en la Región. El rol de OdinS, relata, fue el de «agente murciano conseguidor de los socios inversores» necesarios, la suiza WISeKey y la francesa SEALQ. Gracias a esta iniciativa, la Región «va a estar en el mapa con brillo», sonríe de dentro afuera Úbeda, quien explica que el centro, que debe estar en producción a la vuelta de cinco años, diseñará chips a medida que requieren un nivel máximo de confianza y ser «resistentes a lo que nos viene en el futuro: la computación cuántica». Un futuro al que Úbeda está, y estará, siempre atento.

