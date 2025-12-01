La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El nacimiento de Griñán ya está instalado en la planta tercera del Parlamento Europeo. PPE

Un belén con sello de la Región de Murcia vuelve a llevar la Navidad al Parlamento Europeo

Un nacimiento elaborado por los maestros del taller de Jesús Griñán se podrá visitar desde este miércoles, por iniciativa del PP, en la tercera planta de la Eurocámara

LA VERDAD

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:40

Un belén con sello de la Región de Murcia vuelve a llevar el sentimiento de la Navidad al Parlamento Europeo. El Nacimiento ya ha sido cuidadosamente instalado en la Planta 3 de la Eurocámara y está listo para su inauguración, este miércoles 3 de diciembre.

Elaborado por los maestros del taller Jesús Griñán de Murcia, refleja la riqueza de la tradición belenista española y transmite un mensaje de esperanza y raíces culturales compartidas.

La eurodiputada del PP Isabel Benjumea, promotora de la iniciativa, subraya que este belén «recuerda el nacimiento de Jesús y la misión moral de Europa: proteger la libertad religiosa, amparar a quienes viven perseguidos por su fe y preservar la identidad cultural que ha dado forma a nuestra historia común».

Benjumea señala además que «frente a quienes se esconden a la hora de defender a los cristianos, el Partido Popular da un paso al frente», recordando que, mientras Europa celebra la Navidad en paz, millones de cristianos continúan sufriendo violencia y persecución en países como Nigeria, Sudán o Pakistán.

«Reafirmar nuestras raíces cristianas»

Para la eurodiputada, el nacimiento en el Parlamento Europeo es «una manera de reafirmar nuestras raíces y un gesto de solidaridad hacia quienes viven su fe en condiciones de peligro».

El acto de inauguración contará con una actuación de villancicos tradicionales de la Región de Murcia. Desde la Delegación del PP Eurocámara, en la que se incluyen los eurodiputados murcianos Maravillas Abadía y Nicolás Pascual de la Parte, se ha invitado a todo el personal del Parlamento y visitantes a asistir a este acto de inauguración, «para que recuerden la importancia de la fe cristiana en la historia de Europa y valoren su papel en la defensa de la libertad religiosa en el mundo».

