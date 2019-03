Basterrechea: «Los analgésicos opioides son el paso previo a la adicción a la heroína»

«En una escala del 1 al 6 en poder de adicción, la heroína se sitúa en un 6. Está considera la droga más adictiva que se conoce». José María García Basterrechea es uno de los mayores expertos en atención y tratamiento de adicciones y drogodependencias de Murcia. Por su consulta han pasado decenas de personas para liberarse de la droga, y en concreto en este momento está tratando a dos personas enganchadas a la heroína. «No se puede decir que su consumo haya aumentado de manera preocupante porque ningún informe respalda esa afirmación, pero tampoco es tan residual ni tan marginal como parece», indica el experto.

El perfil del consumidor de esta sustancia ha cambiado en los últimos años. El heroinómano ya no pertenece unicamente a la clase social marginada. «En mi clínica he tratado a personas que nunca me esperaría que fueran adictas a la heroína. Son gente de clase media, trabajadora y, alguno de ellos, muy joven», explica Basterrechea. Existen otras señales que se deben tener en cuenta para evitar catástrofes como la que padeció España hace cuatro décadas. «En Estados Unidos hubo una fiebre por el consumo de analgésicos muy potentes que los médicos recetaban a discreción. Esto provocó dependencia y derivó a la heroína, mucho más barata. Allí, el perfil del consumidor ha cambiado drásticamente. Antes eran hispanos y afroamericanos, pero ahora los toxicómanos son los hijos de los padres con un nivel de vida alto. Esto no ha llegado aquí, pero lo que sí advertimos es que el consumo de medicamentos opiáceos está alcanzando niveles muy altos y esa fue la puerta de entrada de la heroína a las casas de los americanos», avisa el doctor.

Efectivamente, los datos oficiales no respaldan los indicios de la calle de que existe un repunte en el consumo de heroína. Según la encuesta Edades de 2017, el 0,4% de adultos consultados en la Región declaró que había consumido heroína alguna vez en su vida.

Sin embargo, el porcentaje se eleva hasta el 1% si quien contesta a esa cuestión es un adolescente de entre 14 y 18 años, según otro informe, el Estudes.

La última gran operación

Fuentes policiales afirman que sí han detectado un leve incremento del uso del caballo pero «no es preocupante». Las cantidades de droga que se aprehenden son menores que otras drogas porque la cantidad de heroína que se consume de una vez también es menor. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han aprehendido 65 kilos de esta sustancia en los últimos ocho años en la Región. El año 2015 fue el periodo en el que más droga se aprehendió con 20 kilos, 18 de ellos intervenidos por la Policía Nacional en Murcia a una banda de narcos búlgaros en una de las mayores operaciones contra la distribución de esta droga en la Región.