«Me baso en el único caso de abusos de la Iglesia que fue documentado» José Antonio Muñoz Grau. / lv José Antonio Muñoz Grau es autor de 'Amores Sotánicos' MINERVA PIÑERO Miércoles, 6 marzo 2019, 07:49

En 'Amores Sotánicos', José Antonio Muñoz Grau (Orihuela, 1953) descubre una historia en la que participan la Justicia, los políticos y la prensa; «un caso único sobre los abusos de la Iglesia católica en el que por primera vez un juez condena a un sacerdote». El autor de este libro, quien ejerció como portavoz de la plataforma Pro-Río y asegura que siempre ha luchado por el estado del Segura, espera presentar en los próximos meses su obra en la Región. Su publicación es, además, «una historia de amor y de mujeres que ya llevan una mochila nada más nacer; una radiografía social».

-¿Cuándo ocurrieron los abusos que cuenta en 'Amores Sotánicos'?

-La trama parte de un hecho que sucede entre 1930 y 1932, cuando ocurren una serie de abusos por parte de un sacerdote de Orihuela a unas niñas.

-¿Dónde suceden esos abusos?

-La mayoría ocurren en un orfanato que dependía económicamente del Ayuntamiento y que en cierto modo estaba dirigido por monjas, donde vivían niños desamparados que se encontraban en una situación bastante problemática. Cuando llegó la República, las autoridades deciden que entren a trabajar al orfanato dos funcionarios, un director y un administrador, con el objetivo de gestionar el dinero de otra manera. Y justo cuando este director asume su puesto, a él le empiezan a llegar rumores sobre unos actos inmorales que podrían estar ocurriendo en el centro. Así es como le transmite al Ayuntamiento esta información y así es, de hecho, como figura en la documentación oficial.

-¿Qué medidas tomó el Ayuntamiento frente a estos rumores?

-En primer lugar, convocó un pleno. El alcalde de Orihuela, por aquel entonces, era Alberto Escudero, quien presidía el Partido Radical Socialista. Encargó una investigación sobre este hecho a un grupo ultracatólico de extrema derecha, curiosamente. El concejal que presidía ese grupo era Masón Torrecillas.

-¿Cuál es el resultado de esa investigación?

-El 7 de diciembre de 1932, el Ayuntamiento de Orihuela convocó un segundo pleno para conocer el resultado. En aquel momento, consideraron que la investigación de Masón Torrecillas no era profundamente detallada, así que encargan otra investigación a otro grupo de la oposición, al socialista. Ahí es cuando, al parecer, se incluyen las declaraciones de las niñas. A ese pleno, de hecho, hasta acudió el gobernador civil de Alicante, ya que el tema había saltado a la prensa de Crevillente, de Madrid... El escándalo se agrandó cuando comenzó a filtrarse información, cuando algunas niñas ya hablaban abiertamente sobre dónde se producían los abusos.

-¿Qué condena es impuesta al sacerdote?

-Tres años de cárcel. Unos meses antes de que estalle la Guerra Civil, el sacerdote sale de la prisión, logra esconderse y desaparecer. El libro está basado en el único caso documentado del siglo XX en el que las administraciones públicas investigan un posible acoso por parte de la Iglesia a menores.

-¿Ha incluido las documentos que ha encontrado sobre este caso en el libro?

-No. Prácticamente lo que hago es reproducir los escenarios, los recreo tal y como figuran en las actas, con las palabras exactas que dice cada uno; no me salgo demasiado de la documentación. Lo que pretendía al publicar el libro es resaltar un caso histórico que actualmente nos sirve de lección. Las condenas de este tipo aún siguen sucediendo, pero ahora lamentablemente hay que esperar muchos años para que las víctimas los denuncien. No es solo una novela de abusos sexuales, sino una radiografía social profunda.

-¿Qué otros libros ha publicado?

-'Un republicano en Orihuela del Señor', que trata sobre la historia de don Paco Ros, un señor que salvó la vida a un montón de gente durante la Guerra Civil, ya que escondió a cientos de personas de Murcia y Alicante. También he publicado 'Pincelito', quien fue uno de los mayores criminales que hubo en tiempos de la Guerra Civil en toda la comarca del Bajo Segura. La gente aún recuerda con muchísimo dolor sus horribles crímenes.