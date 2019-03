«Me basé en la cultura de Islandia para escribir mi último libro» Alberto Sánchez, con su libro. / Javier Carrión / AGM Alberto Sánchez Navarro, autor de 'Una noche de luz' MINERVA PIÑERO Sábado, 30 marzo 2019, 11:23

Un pequeño pueblo pesquero asentado en Islandia, donde cada sesenta y cuatro años ocurre un instante único. Así es como describe Alberto Sánchez Navarro (Murcia, 1989) el escenario de 'Una noche de luz', su último libro. «Nadie tiene fe en el acontecimiento del que todos hablan», adelanta el autor, licenciado en Filología Inglesa en la UMU, quien añade que, «para escribirlo, me inspiré en mi propio sueño y en la necesidad de cumplirlo».

-¿Qué conoce de la cultura escandinava, donde ambienta 'Una noche de luz'?

-Sabía muy poco sobre ella, pero me llamaba la atención. Pensé que era un ambiente ideal en el que podía situar una leyenda como la que aparece en la obra; un lugar frío y aislado, pero con magia. Por suerte, una amiga me puso en contacto con una chica islandesa que reside en Murcia. Gracias a ella, aprendí sobre esta cultura, a veces tan desconocida para los más mediterráneos. Para escribir el libro, me basé en ella.

-¿Qué espera despertar en sus lectores?

-Calidez, simplemente. Espero que encuentren personajes muy humanos, que se vean reflejados en ellos todo lo que puedan. Como han dicho en algunas críticas, también quiero transmitir valores como el de la amistad y la familia.

-¿En qué consiste la leyenda que relata en su obra?

-Habla de una noche que ocurre cada 64 años, momento en el que surge una magia que puede cumplir un deseo. Algunos ancianos dicen que han visto cómo ocurre esta magia y otros que no, mientras que los más jóvenes no se lo creen. Como la zona escandinava es tan rica en mitos y leyendas, me pareció un ambiente muy adecuado para poder hablar sobre lo que quería.

-¿Cómo son los personajes principales de su historia?

-En la novela hay dos personajes principales, ya que cuento dos historias paralelas. Por una parte, encontramos a Arís, una chica de 16 años que está empezando un blog en You Tube. A través de ella misma y de su abuela, conocemos la leyenda. El otro personaje es Karel, un mecánico de 34 años que vuelve al pueblo, donde se encuentra una chica con la que no consiguió estar. El regreso al pueblo le dolerá mucho, pero también lo percibe como una oportunidad para el reencuentro. Se pregunta si él mismo puede conseguir estar con ella o debe pedir un deseo.

-¿Qué es real en su libro 'Una noche de luz'?

-La leyenda es inventada y el pueblo también, aunque esté inspirado en una localidad de Islandia. Pero describo historias que se desarrollan en escenas costumbristas; relatos de personas normales. Además, está ambientada en el año 2016, una época bastante cercana a nosotros y que podemos reconocer fácilmente.

-¿Dónde desarrolla 'Iris', el primer libro que publicó?

-En Estados Unidos. Empieza en la Costa Este y pasa al Oeste, donde ocurre la mayor parte de la trama, para después moverse hasta Canadá. Es una historia sobre una guerra, en la que hay amistad y libertad. Trata sobre una niña a la que los soldados le arrebatan a su padre. Todo lo cuento desde el punto de vista de esa niña, algo con lo que pretendía ser original.

-¿Qué lectura recomendaría?

-No me gusta recomendar. Pero a mí me gusta Alan Moore, autor de novelas gráficas como 'V de Vendetta' y de 'Watchmen'. Él tiene otro par de novelas que destacaría: 'La voz del juego' y 'Jerusalem', que es de fantasía, cómica, paródica y muy ácida.