Barro hasta en el ánimo El exalcalde Anastasio Bastida, este sábado, en su panadería en plena operación limpieza. Hicieron pan de madrugada, pero el lodo les impidió repartirlo. :: vicente vicéns/ agm / Vicente Vicéns / AGM En el día después de la gota fría, no hay puerta en Los Alcázares de la que no salga una escoba con lodo ALEXIA SALAS Los Alcázares Domingo, 15 septiembre 2019, 10:47

Un limón sucio, una zapatilla mojada o los planes de futuro. De todo esto se puede encontrar estos días por los suelos de Los Alcázares. El agua arrastró hasta el Mar Menor incluso dos coches, que este sábado se convirtieron en el souvenir más fotografiado de la jornada del día después de la tormenta, junto al balneario San Antonio casi superado por el nivel del mar y los chiringuitos hundidos en medio de una playa que ya no existe. Esta vez fue tan copiosa la ola de barro que la 'zona cero' abarcaba todo el municipio de punta a punta, y al centro urbano, que volvió a llevarse la peor parte, con un paisaje similar al de un campo de guerra, le llamaban la 'zona cero cero'.

Junto al hotel La Encarnación estaba este sábado Lola, la propietaria de la tienda La Hiedra, expulsando el lodazal que se le había colado en su casa y en el local. «No creo que pudiéramos afrontar otro desastre así», miraba ayer la mitad de sus muebles y ropas en la acera. «Estamos preparados para la tercera», quería bromear este sábado Carlos Méndez, propietario del restaurante La Tropical, en pleno ojo del desastre. Ya se levantaron una vez, después de las riadas de la Navidad de 2016 gracias a la ayuda de amigos y a una cuantiosa inversión, pero esta vez está dispuesto a ganarle la partida al agua de nuevo: «Esta vez ha llegado el agua a las lámparas. Golpeaba contra las paredes. Todo perdido, pero ya tengo muchísimos mensajes de amigos y empresas ofreciendo su ayuda».

En la avenida de la Libertad, Miguel Ángel Marín, dueño de Urban Hogar, no le quitaba ojo a su mercancía apilada en la calle. «Viene la gente y se la lleva, aunque esté manchada, y la necesitamos para el seguro», contaba con la escoba en la mano y un cuarto de barro sobre los pies. «La otra vez llegó el agua al rodapié pero esta vez ha subido medio metro. No sé si seguiremos aquí para la tercera inundación, además de que el pueblo dio un bajón la vez anterior y ahora se va a notar de nuevo», contaba con desánimo.

Su vecino del restaurante La Casa de Papel no sabía si atender primero la capa de lodo que subía hacia las cámaras de frío o el medio techo desprendido por el agua. No había este sábado una puerta en Los Alcázares de la que no saliera un chorro constante de fango con una escoba detrás. En la calle San Eugenio de Los Narejos, José sacaba a paladas parte de la ola marrón que se le había colado en su casa. Desde tres calles más arriba le había pasado por la puerta la noche anterior un depósito de agua de varias toneladas que se quedó este sábado varado entre una casa y una farola. Ya nadie se asustaba de ver bajar objetos calle abajo. Una silla, un melón, un trozo de asfalto con las rayas amarillas aún pintadas, cables, un cartel, una sandalia o un libro borroso que ya nadie leerá.

La familia que regenta la tienda de comestibles india en la avenida de la Libertad desechaba este sánado toda la mercancia embarrada. / Vicente Vicéns / AGM

Solidaridad inesperada

En medio de la desolación, este sábado brillaban destellos de solidaridad por las calles. Julia Ramírez dejó todos sus quehaceres para ir a llevarle leche a una amiga con un bebé que no podía salir de casa. Toda la familia de Gete Ran, la propietaria de la tienda de comestibles indios del centro, se unió para sacar a la calle mercancía embarrada, muebles y maquinaria para echar de su comercio esa capa pegajosa que ayer impregnaba hasta las almas.

El sargento Aznar, de la unidad Zaragoza de Javalí Nuevo, fue una de esa luces que se encienden en el abatimiento. «Señora, ¿está usted bien? ¿necesita agua o pan?», le preguntaba a una anciana que vive sola en su domicilio de la calle Cartagena. «Esta mañana la noté un poco desorientada y me preocupaba», contaba el sargento junto al camión de avituallamiento de agua, fruta y pan. «¡Señora, por la noche volveré a ver si necesita algo!», le gritó ayer desde el ventanuco de la puerta. Era uno de los 536 militares que el Gobierno movilizó este sábado en las zonas críticas de la Región, sobre todo en Los Alcázares y Beniel. «¿Le falta comida, señor?», le preguntaba a un hombre que buscaba en vano una tienda abierta para cubrir la cena. La colombiana Eliseida agradeció que le entregaran una caja de emergencia, que contenía distintos alimentos enlatados y hasta un cepillo de dientes. «Contiene lo fundamental para sobrevivir un día, porque es la caja que utilizamos los militares», explicaba el sargento Aznar. Como ayer permanecía cortada el agua potable, numerosos vecinos bajaban de los pisos para llevarse alguna botella.

Lola, propietaria de la rienda La Hiedra, no veía el fin del agua sucia que había entrado a su casa y a su negocio. / Vicente Vicéns / AGM

Ayer el cieno enterró hasta las estadísticas. No había tiempo para cifras. ¿Afectados? «Miles», contestaban en Protección Civil. ¿Viviendas inundadas? «Todas las plantas bajas y comercios». Era el momento de los primeros auxilios, del agua potable, del traslado de personas con baja movilidad, del voluntariado. Si la madrugada de la lluvia fueron evacuados al CAR de Los Narejos 150 personas, ayer eran más de 200, sumadas a otras tantas en el centro Las Claras y a unos apartamentos turísticos que ofreció un empresario local. En total 470 refugiados del agua. Unos trasladados por los vehículos de Protección Civil o de la Unidad Militar de Emergencias, pero otros fueron llegando a medida que notaron que el fango les echaba de su casa.

A media mañana, el susto se disparó de nuevo en el centro por un nuevo desbordamiento de la rambla de La Maraña. En pocos minutos volvió a llenar las calles de agua sucia. Muchos comerciantes volvieron a meter los muebles sacados para que se aireasen. «Los hemos sacado ya tres veces», contaban los dueños de la cafetería El Gato.

El sargento Aznar, de Javalí Nuevo, entrega pan y agua a una vecina. / Vicente Vicéns / AGM

El tiempo de los voluntarios

Las redes de voluntarios no tardaron ayer en organizarse. Entre las baldosas rotas que acababan de instalar en la plaza, el Consistorio se convirtió en centro de operaciones, donde se apilaban por la tarde cientos de palos de fregona con sus cubos y rollos de papel. Poco después desembarcaron en el municipio costero los batallones de jóvenes solidarios: autobuses con alumnos de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena, 120 personas de la iglesia mormona de San Javier, de las Juventudes Socialistas de la Región, de asociaciones juveniles de varios municipios, del Consejo de la Juventud, cuyo secretario Miguel Ortega, se encontraba a primera hora repartiendo escobas, y cuantos espontáneos anónimos se prestaron a arrimar el hombro para que Los Alcázares levante cabeza.

Algunas empresas ya han enviado camiones con mercancía útil para la recuperación urbana, pero ayer el Ayuntamiento hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para disponer de fregonas, recogedores, productos de limpieza o cepillos. Piden donaciones de productos de higiene personal y menaje del hogar para entregar a las familias que lo han perdido todo.