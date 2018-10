Baraza: «¿Qué sentido tiene llenar las piscinas con agua del Taibilla?» Francisca Baraza, ayer en la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con el Ayuntamiento y el Puerto de Cartagena al fondo. / PABLO SÁNCHEZ / AGM La nueva delegada de la Mancomunidad no habla de prohibir nada, sino de «cambiar el chip» a nivel urbanístico, para que haya redes separadas que optimicen el consumo MANUEL BUITRAGO Sábado, 27 octubre 2018, 12:05

Francisca Baraza, nueva delegada del Gobierno en la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), asegura que se ha encontrado con un «organismo modélico», único en España y saneado financieramente, con una plantilla de 320 profesionales que garantizan el abastecimiento a la población. Baraza, destacada militante socialista, fue jefa de Costas y procede de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad. Su objetivo es avanzar en la gobernanza y gestión del agua, para lo cual solicitará la colaboración de los 80 ayuntamientos a los que abastece. Quiere que se impliquen en un plan estratégico que optimice el consumo en las ciudades, favoreciendo la instalación de redes separadas en viviendas y locales, o captando agua de lluvia.

Sostiene que queda mucho por hacer a nivel urbanístico. «¿Qué sentido tiene llenar las piscinas con agua del Taibilla?», se pregunta. «Lo lógico sería diseñar una separación, porque el agua de piscinas no tiene por qué poseer las mismas condiciones que la que se usa para beber». Baraza no habla de prohibir estos usos, sino de reflexionar y ganar en eficiencia. «Estas cosas hay que trabajarlas y meterlas en el 'chip' de la gestión municipal si queremos abordar con decisión los escenarios del cambio climático».

Ciclo urbano del agua

Apunta que ya se hace en otros países y que la Región de Murcia debe entrar en la «filosofía del círculo urbano del agua». «Vamos a hacer una propuesta con un marco de trabajo, para que se impliquen los ayuntamientos. Me gustaría superar la idea de que los ayuntamientos son clientes de la Mancomunidad. Que no sea solo una relación de yo te doy el agua y tú me la compras. Quiero que participen en una gobernanza colaborativa, junto a los demás usuarios», declara.

«Somos modélicos en los regadíos, y también debemos serlo en el abastecimiento. Nos falta esa asignatura», recalca. Más allá de las campañas de ahorro, insiste en la importancia del diseño urbano para que no se pierda ni una gota, fomentando la instalación paulatina de redes separadas. Otra medida sería que los edificios o instalaciones puedan captar caudales de la lluvia y destinarlos a determinados usos, liberando así agua del grifo y ahorrar recursos.

Asegura que no subirá la tarifa aunque aumente la desalación, pero que es preciso el 'mix' de recursos

Francisca Baraza, por otra parte, indica que no aumentará la tarifa de agua. «Nuestra intención es mantener el precio actual, aunque crezca la producción de agua desalada». Asegura que el organismo puede mantener su equilibrio financiero a medio plazo sin tocar la tarifa, pero para eso debe seguir disponiendo de diversas fuentes y combinarlas. No solo la desalación, sino también el trasvase del Tajo, el río Taibilla y los pozos en caso de emergencia. Esta mezcla, recalca, debe mantenerse.

De la misma manera, es partidaria de seguir con la misma tarifa para todos los municipios. «Estamos en un sistema único y no podemos discriminar a esos niveles, entre otras cosas porque llegará un momento el que todos bebamos agua mezclada». Sobre el hecho de que en la Región de Murcia se pague el agua más cara de España, comentó que hay que tener en cuenta otros factores. «Un economista dirá que pagamos menos de lo que nos cuesta obtenerla si hacemos el análisis de coste-beneficio», manifestó.

Llevará agua desalada hasta Cieza y construirá dos nuevos depósitos gigantes

Uno de los proyectos de la MCT es bombear agua desalada a Cieza, desde donde se distribuirá a otros puntos. Primero necesitan llegar a la Sierra de la Espada, en el centro de la Región. «Murcia ya dispone de agua desalada y queremos impulsarla hasta Cieza. El objetivo final es lograr un sistema flexible y versátil para jugar con la distribución de esa mezcla de caudales. Para eso también son claves las seis potabilizadoras y los depósitos».

Baraza apuntó que construirán dos depósitos de gran capacidad, uno en la Vega Baja, en Vistabella, que ya está en marcha, y otro en la zona sur. Ambos conectados a la desaladora de Torrevieja. Darán mayor seguridad al suministro en caso de averías en las redes o episodios de turbidez, como los que se produjeron hace dos años con las lluvias.

Resorts: «Cosa del pasado»

Otro objetivo de la Mancomunidad es reducir la huella de carbono en sus instalaciones, incorporando progresivamente energías renovables para el mantenimiento, las impulsiones y sobre todo las desaladoras. «El consumo de energía es bestial y tenemos el reto de 'ambientalizar' la Mancomunidad. Debemos dar ejemplo».

Baraza indicó que la mayoría de ayuntamientos deudores se han puesto al día en el pago del agua. «Los números y las cuentas de la Mancomunidad están saneados», dijo. El suministro llega a más de tres millones de personas en el verano y el consumo se va reduciendo desde el año 2008. Ahora no supera los 200 hectómetros anuales. Baraza considera que ha pasado la época de los grandes desarrollos urbanísticos. «Ahora se habla de otro modelo; no del urbanismo disperso, sino concentrado. Es más coherente y consume menos energía. La época pasada de los resorts era un disparate».