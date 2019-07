La bandera roja ondea este martes en 11 playas de Cartagena y San Javier La bandera roja ondeando en na playa de la Región, en una foto de archivo. / Antonio Gil / AGM La bandera amarilla se izó en otras 12 puntos de la Región EP Murcia Martes, 23 julio 2019, 12:33

Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla abrieron este martes ondeando la bandera roja, que prohíbe el baño, en 11 playas de Cartagena y San Javier. Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias concretan que, en Cartagena, se izó en las playas del Monteblanco, Galúa, Las Sirenas, Entremares, Zeus y la playa de Levante de Cabo de Palos, así como en un tramo de la playa de Calblanque. En San Javier, ondea en las playas del Banco del Tabal (sur y norte), Pedrucho (sur y norte) y del Arenal sur.

Además, la bandera amarilla, que pide precaución en el baño, ondea en 12 playas de la Región. En el término municipal de Águilas, en las playas de Poniente II, Matalentisco, Calarreona y La Carolina. En Lorca, solo en la playa de Puntas de Calnegre, mientras que en Cartagena, en Calblanque. San Javier es de los municipios que más banderas amarillas suma, pues está izada en las playas del Arenal norte, del Estacio sur, del Estacio norte y Ensenada del Esperto sur. Por último, en San Pedro del Pinatar ondea en las playas de la Torre Derribada y del Mojón.

El 112 recuerda que el color de la bandera de la playa puede cambiar en cualquier momento, por lo que «es preciso estar pendiente de cual es el color de la bandera que ondea en el puesto de vigilancia antes de entrar al agua». Para un baño seguro, el Centro de Coordinación de Emergencias recuerda acudir siempre a playas con servicio de vigilancia para poder ser atendido de inmediato en caso de urgencia, no perder de vista a los niños, ser prudente con las comidas y no bañarse hasta dos o tres horas después de comer y beber agua con frecuencia para evitar la deshidratación. Además, recomienda protegerse del sol, no tomarlo en las horas centrales del día y cubrir la cabeza y usar crema protectora para la piel.