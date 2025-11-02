La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alfonso Vilaseca, director comercial del Balneario de Archena, observa la nueva zona de piscina en construcción.

Alfonso Vilaseca, director comercial del Balneario de Archena, observa la nueva zona de piscina en construcción. NACHO GARCÍA

El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados

La empresa invierte 1,5 millones para ampliar un tercio su oferta; la gran novedad es una lámina de agua, en construcción

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:34

La dirección del Balneario de Archena redobla su apuesta por la innovación y el bienestar con un impulso todavía mayor en favor del turismo de ... salud. Para ello, está actualmente en fase avanzada la construcción de las nuevas instalaciones de 520 metros cuadrados que albergarán una moderna piscina concebida para ofrecer una experiencia de relax integral. Su apertura está prevista para el próximo mes de marzo. Dicho espacio contará con 350 m² de zona cubierta de piscina, integrándose armónicamente con la arquitectura y el entorno natural del Valle de Ricote. También dispondrá de nuevos vestuarios, duchas y aseos, en una superficie de 170 metros.

