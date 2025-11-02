El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados

La dirección del Balneario de Archena redobla su apuesta por la innovación y el bienestar con un impulso todavía mayor en favor del turismo de ... salud. Para ello, está actualmente en fase avanzada la construcción de las nuevas instalaciones de 520 metros cuadrados que albergarán una moderna piscina concebida para ofrecer una experiencia de relax integral. Su apertura está prevista para el próximo mes de marzo. Dicho espacio contará con 350 m² de zona cubierta de piscina, integrándose armónicamente con la arquitectura y el entorno natural del Valle de Ricote. También dispondrá de nuevos vestuarios, duchas y aseos, en una superficie de 170 metros.

Exactamente, la nueva lámina de agua contará con una superficie total de 435 metros cuadrados, distribuidos en una piscina principal de 385 metros, un jacuzzi interior de 45 m² y un nacimiento de agua fría de 5 m². La piscina principal será exterior, aunque las escaleras de acceso permanecerán cubiertas para garantizar de esa manera el confort en cualquier época del año. De esa manera, la nueva piscina ampliará en un tercio la oferta disponible tanto para los huéspedes alojados en sus hoteles como para el público en general.

En torno a la piscina se habilitará una amplia zona de playa de 1.020 metros cuadrados, con una terraza porcelánica de 380 y una zona ajardinada de césped artificial de 640. Bajo esta última se encuentra una planta sótano de uso pendiente de definir que permitirá futuras ampliaciones o nuevos servicios. Igualmente, incluye un chiringuito de 80 metros, destinados al servicio directo a los visitantes.

El dato 520 metros cuadrados de superficie alcanzan las nuevas instalaciones del complejo termal del Balneario de Archena, a las que se suma una amplia zona de playa de otros 1.000 metros, con terraza y zona de jardín, para la piscina.

La nueva instalación tendrá capacidad para unos 120 clientes de forma simultánea, una cifra alejada de toda masificación, con la que se refuerza de forma significativa el posicionamiento del balneario como destino termal de referencia a nivel nacional.

La inversión económica para estas obras de ampliación ronda el millón y medio de euros. Hay que tener en cuenta que la estructura base del nuevo edificio se construyó antes de la crisis económica, lo que ha permitido reducir costes y ejecutar el proyecto en fases, optimizando así la propia inversión. Por otra parte, hubo que hacer modificaciones con el parking ante la aparición de retos arqueológicos.

Nacho García

Se trata de un circuito termal de nueva generación. La piscina integrará distintos elementos terapéuticos y de relax inspirados en los beneficios tradicionales. Así, dispondrá de tres cañones de agua y una cascada principal; jacuzzi interior y otro en la zona cubierta, al igual que habrá una zona de cinco camas de hidromasaje interiores; chorros lumbares de pie y con asiento; dos áreas de calderas interiores con burbujas de fondo; y cortina de agua con cascadas en línea. Una mención especial merece asimismo el área de nacimiento frío en la zona cubierta.

Referente en turismo de salud

Desde la empresa propietaria destacan que el nuevo espacio reforzará el posicionamiento líder del balneario como referente nacional en turismo de salud y bienestar «ofreciendo a sus visitantes una experiencia aún más completa, sostenible y adaptada a las nuevas tendencias del relax contemporáneo».

El director comercial de Balneario de Archena, Alfonso Vilaseca, destaca que «permitirá diferenciar mejor las zonas del complejo, ofreciendo por un lado un entorno tranquilo y sensorial para adultos, y por otro un área más dinámica y familiar, adaptada a las distintas motivaciones de nuestros visitantes», aunque diseñado especialmente para clientes que buscan calma y privacidad.

58.000 huéspedes, 119.000 visitantes y 21 millones de negocio

Ampliar Los clientes disfrutan de las actuales instalaciones. Nacho García

El turismo termal sigue en crecimiento constante. Y eso se refleja claramente en las cifras del Balneario de Archena, que hablan por sí solas. En el plano económico, prevé cerrar el ejercicio de 2025 con una facturación cercana a los 21 millones de euros, manteniendo asimismo una cantidad estable de clientes alojados y no alojados respecto al ejercicio anterior. En concreto, el volumen de negocio que se contempla supone un incremento estimado de entre el 5-6% frente al año anterior, consolidando así el crecimiento sostenido en las ventas.

Porque las estimaciones de la empresa para este año apuntan a que se alcanzarán unos 58.000 clientes hospedados en sus alojamientos, a los que se suman otros 119.000 usuarios de sus servicios que no están hospedados. Mientras que en cuanto a la ocupación media alcanza una espectacular tasa anual del 84%.

La plantilla de personal para atender todos los servicios en el balneario alcanza las 320 personas, según los datos facilitados por el director comercial de la empresa. «Podemos decir que 2025 está siendo un año muy positivo, con un crecimiento sostenido en el turismo de bienestar y un notable interés por las escapadas de salud y relax. Las expectativas para los próximos meses son optimistas, ya que percibimos una mayor demanda nacional y un creciente interés internacional por experiencias vinculadas al termalismo y bienestar», indica Alfonso Vilaseca.

Archena fue reconocida este año con el Premio en la Categoría Turismo de Salud y Bienestar en la II Edición de los premios otorgados por la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) en un acto en Mallorca.