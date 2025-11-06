La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Ballesta junto a la concejal Rebeca Pérez y Lucas Jiménez, presidente del Scrats, rodeados por miembros de la junta directiva. Ballesta_Murcia

Ballesta recibe la insignia de oro de los regantes del Trasvase

El alcalde de Murcia recuerda con emoción la tenacidad y esfuerzo de miles de agricultores

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:52

«Es un gran honor, por venir de donde viene». El alcalde de Murcia, José Ballesta, recibió con emoción la insignia de oro del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), un reconocimiento que distingue su apoyo y compromiso con la defensa del acueducto Tajo-Segura, así como por el 1200 aniversario de la Ciudad de Murcia.

El acto tuvo lugar este miércoles en la sede del Scrats, donde su presidente, Lucas Jiménez, y miembros de la Junta Directiva, junto a representantes del sector agrario, destacaron la implicación del alcalde en la protección de esta infraestructura que se considera esencial para el desarrollo económico, social y medioambiental de la Región de Murcia y del Levante.

Durante su intervención, el alcalde destacó que el Trasvase es una infraestructura que vertebra el Sureste y España, y que representa un elemento de cohesión territorial, en referencia a la polémica y la confrontación que se genera en torno al acueducto. Como se sabe, los volúmenes trasvasables se reducirán con el Plan del Tajo y la subida de los caudales ecológicos, que en enero pasarán a un flujo mínimo de 7 a 8 metros cúbicos por segundo. Asimismo, está pendiente la revisión de las reglas de explotación.

José Ballesta resaltó los «principios y valores» que representa el Sindicato de Regantes del Trasvase. «Este no es un reconocimiento cualquiera para mí. Me encuentro sobrepasado y emocionado, porque sé lo que hay detrás de esta insignia. El valor de un reconocimiento no estriba en la calidad del material, sino en quién te lo concede. Detrás de esta distinción hay miles de regantes que cultivan 200.000 hectáreas, que aportan 2.300 millones de euros al PIB y generan 320.000 empleos. Pero más allá de las cifras, representan los valores del trabajo, el esfuerzo y la tenacidad. Ellos son los que, día a día, mantienen viva la cohesión territorial y humana de todo el sureste español».

Destacó la labor «de miles de regantes que haga frío o calor, llueva o truene, se levantan cada día del año para que nunca falte el agua que da vida a nuestro futuro. Qué sería de nuestra tierra sin la defensa incansable del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura».

