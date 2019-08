La baja oferta y los altos alquileres en la Región de Murcia dificultan el alojamiento de miles de universitarios

«Este va a ser mi tercer piso en toda la carrera, los dos primeros viví al lado de la plaza Circular, en Murcia, por 150 euros, me quisieron subir 25 euros y me mudé a otro en la zona de las tascas por el mismo precio, pero fue una mala elección. Ahora me he ido a Santa María de Gracia por 165 euros. Hay una tendencia clara a subir los alquileres».