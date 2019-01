Los ayuntamientos claman contra la ley de protección de animales de compañía Una cuidadora atiende a varios perros en el centro de zoonosis de Murcia, en una imagen de archivo. / nacho garcía / AGM Lamentan la falta de un estudio de impacto económico y piden a la Consejería dos años más para lograr el 'sacrificio cero', obligatorio desde el pasado 1 de enero DANIEL VIDAL Lunes, 28 enero 2019, 08:25

La Ley de Defensa y Protección de Animales de Compañía, que entró en vigor el pasado 1 de enero con el objetivo de prohibir el sacrifico de mascotas, promover la tenencia responsable y la lucha contra el abandono, entre otras medidas, ha puesto de uñas a todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. «No queremos una ley bonita, queremos una ley funcional. Y esta no lo es. Es una ley que se ha hecho deprisa y corriendo, y en la que no se ha tenido la sensibilidad de entender que el problema de la recogida y cuidado de los animales es de los ayuntamientos», resumen fuentes de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM).

El malestar de los gobiernos locales con el contenido y el desarrollo de la ley se expresa con claridad en las conclusiones que la Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales, Igualdad, Familia y Cooperación al Desarrollo de la Federación, reunida el pasado 6 de noviembre ante la obligación de adaptar las ordenanzas municipales a la normativa regional antes del 23 de diciembre, hizo llegar a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. En el documento, al que ha tenido acceso en exclusiva 'La Verdad', los representantes locales en la comisión reflejaron «por unanimidad» una serie de problemas que acarrea la implantación de la norma en pueblos y ciudades: «Dificultades económicas y materiales para lograr el 'sacrificio cero'; problemas para el control de las colonias de gatos ferales; inconvenientes para la habilitación de espacios idóneos para el paseo, esparcimiento y emisión de excretas de los animales de compañía, especialmente en las zonas de playa; la necesidad de financiación autonómica suficiente para la puesta en práctica de la nueva ley, así como la exigencia de que el desarrollo reglamentario de la normativa -aún pendiente, a pesar de la entrada en vigor- sea consensuado con la Federación».

El Ayuntamiento de Murcia, el mayor de la Región y el que más problemas puede tener a la hora de poner en práctica el 'sacrificio cero' por el volumen de animales que recoge al cabo del año, pide «legislar con cabeza» en esta materia. A pesar de las obras de ampliación del centro de zoonosis y del refuerzo de los programas de adopción, fuentes de la Concejalía de Salud del Consistorio murciano temen un «colapso» de las instalaciones al no poder dar salida a todos los animales que se recogen en las calles, «como ocurrió en su día en Madrid». Las mismas fuentes critican que la ley ni siquiera haga referencia a un «protocolo de sacrificio para los animales terminales». La retahíla de quejas de los municipios en relación a la normativa es larga, y tiene que ver principalmente con la falta de financiación y la «improvisación» en su elaboración.

La Federación lamenta que la aplicación de la nueva ley «eleva sustancialmente los costes para los servicios municipales». El Ayuntamiento de Lorca, por ejemplo, que tiene los servicios de recogida y mantenimiento de animales subcontratados a una empresa privada, admite que pasa por «serias dificultades» para renovar el contrato por el cambio de condiciones en los pliegos del convenio. Según ejemplifica el documento al que ha tenido acceso 'La Verdad', el Consistorio lorquino gastó en mantenimiento de los animales recogidos y no adoptados 36.000 euros en el año 2017. A una media de 372 animales por año, y un coste de dos euros por día, este año supondrá un coste superior a los 271.560 euros. Las autoridades municipales recogen en Murcia, por ejemplo, unos mil gatos al año, de media. «¿Se imagina el dispendio económico que supondría para los Presupuestos municipales vacunar, esterilizar y 'chipear' a todos los animales, de los que además nos tendríamos que hacer responsables ante cualquier incidencia?», se preguntan las mismas fuentes.

En realidad, este es un problema generalizado en todos los ayuntamientos de la Región. Según la Federación de Municipios, «la ley tiene un impacto económico en la Administración Local que no ha sido medido ni acompañado financieramente». Tal y como figura en el documento que la Federación hizo llegar en noviembre a la Consejería, la normativa «choca con la Ley de Bases de Régimen Local, a la que estamos obligadas todas las administraciones».

Según recuerdan los municipios, las infraestructuras existentes en los grandes ayuntamientos «deben ser remodeladas y ampliadas», como está ocurriendo con las instalaciones que el Consistorio murciano tiene en la pedanía de La Albatalía. Eso sí, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local «exige la existencia de una memoria económica que refleje el impacto de las medidas en las administraciones públicas afectadas».

Los municipios, que exigen también una comisión mixta para desarrollar esta ley, (aprobada en la Asamblea en junio de 2017) piden a la Comunidad «un programa de financiación para la adecuación y ampliación de las infraestructuras necesarias, así como de colaboración en el gasto ordinario».

Uno de los puntos donde los ayuntamientos expresaron más preocupación es en el llamado 'sacrificio cero', que el Gobierno regional quiere colocarse como medalla en esta legislatura. La prohibición de sacrificar animales de compañía -salvo contadísimas excepciones- en perreras y centros de zoonosis entró en vigor el pasado 1 de enero, aunque muchos ayuntamientos tienen verdaderos problemas para cumplir la normativa, según se refleja en el documento. «Y lo primero es la salud pública», zanjan fuentes de la Federación. Los municipios quisieron dejar clara su voluntad inequívoca de alcanzar el principal objetivo fijado por la ley: «Todos los ayuntamientos compartimos la necesidad de implementar en nuestra región políticas tendentes a un mayor bienestar animal. Que el 'sacrificio cero' es un objetivo a corto plazo a conseguir. Un objetivo que en ayuntamientos medianos en algunos casos se ha conseguido incluso con anterioridad a la ley», tal y como se recoge de forma textual en el documento remitido a la Consejería, que «aún no ha obtenido contestación», lamentan desde la Federación.

Líneas de cofinanciación

Sin embargo, tal y como concluyó la Comisión, «en varios ayuntamientos grandes, con cierta tipología, plantear el 'sacrificio cero' sin un periodo transitorio, sin líneas de cofinanciación entre los ayuntamientos y la Comunidad para la ampliación de las zonas e instalaciones de residencia animal de iniciativas municipales, y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias de las entidades locales, solo nos aboca a un incumplimiento involuntario de la norma». Por ello, la Federación solicita a la Administración regional «un periodo transitorio (de al menos dos años) para alcanzar el objetivo» del 'sacrificio cero'.

No solo eso. «Teniendo en cuenta que la ley no se ha desarrollado reglamentariamente, que precisa rediseñar los servicios antes de aprobar una nueva ordenanza, entendemos que también sería necesario prorrogar el plazo de adaptación de las ordenanzas municipales». En este caso, «al menos un año más del previsto». Según fuentes de la Federación, «los ayuntamientos no están dispuestos a cambiar las ordenanzas para volver a cambiarlas otra vez dentro de un año, cuando se apruebe el reglamento de la ley. No tiene sentido». Asimismo, la Federación entiende que la normativa plantea al menos «tres cuestiones que generan dudas de legalidad o de operatividad». Por un lado, «el carácter finalista de las sanciones, que creemos que no es posible con la normativa vigente». Por otro, «el régimen sancionador previsto en la ley, que debería clarificarse». Y por último «los conciertos con asociaciones protectoras, que pueden chocar con la Ley de Contratos».