«Nos ayudaron a enfrentarnos al final, a despedirnos en paz» El equipo de la Orden de San Juan de Dios junto a familiares de pacientes atendidos en el programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas de 'laCaixa'. / F. Manzanera Más de 6.000 pacientes murcianos han recibido apoyo psicológico y social en la fase final de su vida gracias a un programa de 'laCaixa' y la Orden de San Juan de Dios JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 6 marzo 2019, 18:54

Más de 6.000 pacientes murcianos han contado en la fase final de su vida con el apoyo de los profesionales del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de 'laCaixa', que se desarrolla desde hace una década en tres hospitales y cuatro áreas de salud a través de de un equipo de atención psicosocial (EAPS) de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios-Fundación Jesús Abandonado. El año pasado, las dos trabajadoras sociales y las dos psicólogas que forman este equipo prestaron asistencia, en concreto, a 685 pacientes -la mayoría de ellos afectados de cáncer- y a 718 familiares. Los datos fueron presentados esta mañana en Murcia por el subdirector general de la Fundación 'laCaixa', Marc Simón, y el director territorial de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra, entre otros responsables del programa.

El proyecto nació hace ahora diez años, cuando los cuidados paliativos estaban poco desarrollados en la sanidad pública. Aún hoy representan una importante laguna en el sistema de salud por la escasez de unidades domiciliarias y sobre todo de psicólogos. Cada año fallecen en la Región unas 11.000 personas, 8.000 de ellas por enfermedades crónicas avanzadas. Al menos 4.000 requerirían de una asistencia especializada por parte de equipos de cuidados paliativos, subrayó Xavier Gómez-Batiste, director científico del programa desarrollado por 'laCaixa' en toda España. Esto significa que todavía hoy muchas personas mueren en los hospitales de la Región por falta de una infraestructura que garantice una atención de calidad en sus domicilios. Además, no todos tienen acceso a una atención integral que aborde no solo sus síntomas físicos, sino también su situación emocional o sus necesidades espirituales.

El programa de 'laCaixa' y la Orden de San Juan de Dios ha paliado en parte este último déficit a lo largo de la última década. Sonia Gil perdió a su marido, Jesús, a principios de diciembre a causa de un cáncer. La psicóloga Eva Avilés les acompañó en el último año, y todavía hoy sigue a su lado para apoyar a la familia en el proceso de duelo. «Fue un regalo para mí y mi marido, y también para mi hijo Javier, de 15 años, que la ha elegido a ella para desahogarse», cuenta Sonia. «Nos ayudó a enfrentarnos al final, a nuestros miedos. Nos dio herramientas para poder hablar con nuestros hijos sobre la enfermedad y sobre el desenlace. Tuvimos tiempo para despedirnos, fue tremendamente duro pero nos ha aportado paz«.

Las reflexiones de Sonia son compartidas por Teresa Ruiz. Su padre murió el pasado mes de febrero en Cartagena a causa de la EPOC, tras un largo proceso crónico. La labor del EAPS, especialmente de la trabajadora social Lucía Fernández, fue fundamental para «afrontar todo este caos, porque te enfrentas a algo que no sabes manejar. Todo es nuevo, no sabes a quién dirigirte, ni qué hacer», confiesa Teresa. Ella contó, además, con un voluntario de la Orden de San Juan de Dios, Miguel Ángel, que se convirtió en su otra muleta.

Un momento de la rueda de prensa para hacer balance de los 10 años del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de 'laCaixa' en Murcia.

La directora del EAPS del programa de 'laCaixa' y la Orden de San Juan de Dios es la psicóloga Rosa Castellano. Ella fue el bastón en que se apoyó Alfonso Ramírez durante los últimos días de su hermana, fallecida a finales de febrero por un cáncer de mama que derivó en metástasis. La tensión acumulada a lo largo de cinco largos años de enfermedad estalló al final. «Me desahogué con Rosa», confiesa Alfonso. Ahora, más calmado, cuenta con emoción que se siente en paz. «Lo he dado todo por mi hermana, y eso me hace sentir bien».

Para que muchos otros pacientes y familiares puedan contar con este apoyo imprescindible, el el EAPS sigue trabajando en La Arrixaca, Morales Meseguer y Los Arcos, y también junto a 14 equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD) del Servicio Murciano de Salud en Cartagena, Mar Menor, Vega Media y Murcia Oeste.