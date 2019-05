«Ayudar da la felicidad» Dos voluntarios dan clases de español a tres usuarios de la Asociación Neri, que preside Pepita Esparza. / Guillermo Carrión / AGM Acción Solidaria - Obra Social 'La Caixa' Unas 150 personas sin recursos visitan al día la Asociación Neri para desayunar, ducharse, lavar o ver a la trabajadora social MARTA SEMITIEL Lunes, 20 mayo 2019, 08:39

Bajo la visera se esconden unos ojos llenos de humildad. A pesar de haber visto penurias, mira con bondad y cierta inocencia el mundo que le rodea. No tiene papeles, pero no duda en aceptar esta entrevista. «Está bien. No problema». Es licenciado en Derecho y diplomado en Relaciones Comerciales Internacionales. Habla inglés, francés, holandés y árabe. Un perfil profesional que se rifarían las empresas regionales con negocios en Marruecos, pero él, de momento, recoge limones sin contrato y echa una mano, por 10 euros al día, a montar algunos puestos del mercado de los jueves en La Fama. Con su marcado acento francomarroquí y en el poco español que ha aprendido desde que llegó, hace menos de cuatro meses y en patera, Mondir Elbarrami asegura que la Asociación Neri «es muy bien para nosotros».

Y con ese «nosotros» engloba a sus compañeros que aprenden español gracias a los voluntarios de la ONG. «Antes iba en Cruz Roja, pero allí un solo profesor para todos. Aquí mucho mejor». Mientras él habla con 'La Verdad', Pepita Esparza, presidenta de Neri y conocida en Murcia por su voluntarismo y solidaridad, saca un zumo a los alumnos «para que os lo toméis luego», dice, «porque estáis en Ramadán». Mondir sonríe abiertamente y la señala con el dedo, «tú buena persona». Y todo el que ha pasado un rato con ella sabe que es cierto.

«Me gusta aprender español aquí porque tenemos profesor individual» Mondir Elbarrami

«La gente cree que esto es solo para inmigrantes, pero el 50% de usuarios son españoles» Cristina Salas

Fundada en 2005, por la Asociación Neri pasan cada día unas 150 personas en riesgo de exclusión social. Allí desayunan, se duchan y lavan su ropa de forma gratuita. También aprenden español, visitan a la trabajadora social o reciben comida y ropa. «Mucha gente se piensa que esto es solo para inmigrantes, pero que va. Empezamos siendo eso, la verdad. Pero ahora lo cierto es que casi el 50% de personas que nos llegan son de origen español. Hay mucha gente pasándolo muy mal», explica Cristina Salinas, voluntaria y coordinadora de las clases de español. Ellas saben mejor que nadie que el perfil de Mondir no se corresponde con el del inmigrante habitual. «La mayoría solo sabe leer y escribir. Y algunos ni eso. Aunque sí es cierto que en los últimos meses hemos visto varios casos como el suyo, hombres que llegan con un nivel formativo muy alto».

El día a día

En las instalaciones de Neri -que desde febrero se ubican en un local que les ha cedido el Ayuntamiento de Murcia en el barrio del Infante- el ajetreo comienza con la preparación de los desayunos, sobre las siete de la mañana, y acaba por las noches, casi de madrugada, cuando un par de voluntarios realizan una ruta en coche para recoger las sobras de la confitería Granier y de la pastelería Jesús Espinosa. «Las dos colaboran con nosotros desde hace mucho tiempo. Nos dan la bollería de los desayunos, pasteles de carne, empanadas», cuenta Pepita con agradecimiento. Tras los desayunos, en el local algunos se duchan mientras una voluntaria les lava la ropa; y otros tienen cita con Virginia Sánchez, la trabajadora social. «Sobre todo, lo que piden es una vivienda, porque hay mucha gente en la calle o malviviendo, y también ayuda para obtener el permiso de residencia, o alimentos», explica.

La presidenta y una de las voluntarias del taller de español piden a la población que «colabore como pueda con los que más lo necesitan»

Además de todo esto, la Asociación Neri también gestiona un piso de acogida que cuenta con seis plazas para personas sin hogar. Por sus pocos recursos y muchas ganas, tanto Esparza como Salinas piden a todo el que lea este reportaje «que colabore como pueda, con tiempo, con dinero o con donaciones. Porque no nos damos cuenta de que hay muchas personas que nos necesitan. Y, además, la gente no lo sabe, pero ayudar da la felicidad».