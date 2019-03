Un avión de Corvera aterriza de urgencia en Alicante por un problema en los motores Imagen tomada del interior del aviónn mientras los pasajeros aguardaban en Alicante a que Ryanair les diera indicanciones. El vuelo de las 21.50 horas con destino a Londres tuvo que ser desviado después de que entraran pájaros en una de las turbinas RICARDO FERNÁNDEZ Sábado, 30 marzo 2019, 00:27

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, con base en Corvera, vivió este viernes por la noche su primer incidente de cierta gravedad cuando un avión con destino a Londres registró problemas en sus motores durante el despegue y se vió obligado a aterrizar 'de urgencia' en el cercano aeródromo alicantino de El Altet.

Pasajeros de esta aeronave confirmaron a 'La Verdad' que, escasos segundos después de despegar desde Corvera, notaron que el avión no conseguía tomar potencia y comenzaba a dar vueltas sobre la Región de Murcia a escasa altura, por lo que después de unos minutos comenzó a cundir la preocupación entre los ocupantes. Después de realizar algunas consultas con el personal de a bordo, los viajeros llegaron a la conclusión de que algunos de los motores podría haber resultado dañado durante la maniobra de despegue como consecuencia de la entrada en las turbinas de algunas aves.

Este incidente habría causado daños de importancia en los motores, por lo que el avión no se encontraba en condiciones de completar el vuelo hasta el aeropuerto londinense de Stansted, que era el destino final de la nave.

«Durante muchos minutos el avión no conseguía tomar velocidad y cada vez que le imprimían potencia los motores hacían un ruido espantoso por lo que algunas personas empezaron a ponerse nerviosas al comprender que algo no iba bien», confirmó a este periódico Eva, una de las pasajeras que se había embarcado en el vuelo FR8027, de la compañía Ryanair para pasar el fin de semana en la capital británica.

Impacto con aves en despegue del aeropuerto de #Murcia. Tras realizar varias comprobaciones, se desvía a #Alicante. Aterriza y libra pista sin novedad. #SafetyFirstpic.twitter.com/X2ez8rQ0gg — Controladores Aéreos (@controladores) 29 de marzo de 2019

Después de una hora dando vueltas sobre territorio murciano, la tripulación solicitó permiso para aterrizar con urgencia (en ningún momento quisieron utilizar la palabra 'emergencia') en el aeropuerto de Alicante, lo cual consiguieron hacer sin que se registrara ningún otro incidente.

Pese a ello, algunos de los viajeros de este avión, que iba al completo, se mostraban visiblemente alterados y con la preocupación reflejada en su rostro, conscientes de que el incidente podría haber acabado revistiendo una mayor gravedad.

Después de unos minutos en la pista de aterrizaje de El Altet, técnicos de Ryanair procedieron a inspeccionar la aeronave y después de examinar minuciosamente los motores concluyeron que la nave no estaba en disposición de volar, por lo que se especulaba con que iban a tratar de trasladar a los pasajeros a otro avión para su traslado a Londres.

Pese a ello algún viajero admitió a este periódico que no se encontraba ya con ánimos de continuar el viaje después del mal trago que habían tenido que atravesar. «Le he dicho a mi marido que nos quedamos en Alicante y nos cogemos un hotel y que mañana de vuelta a Murcia, pero a mí se me han quitado las ganas de subir a un avión para ir a Lonres», reconocía Eva.

Se trata del primer incidente de cierta importancia desde que el pasado 15 de enero se inauguraron las nuevas instalaciones aeroportuarias de Corvera con la presencia del rey Felipe VI.