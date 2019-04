Las aves que cuidan de los aviones

En el recinto de aves rapaces del aeropuerto de Corvera, Carlos Hernández, cetrero, escoge un ejemplar de halcón híbrido de gerifalte y peregrino. Le pone su caperuza, le coloca un aparato de tecnología GPS y lo sube al guante que protege su puño. Salen a los alrededores de las pistas y, cuando el profesional lo indica, el ave alza el vuelo. Mientras surca el espacio aéreo, el dispositivo que porta el pájaro manda constantemente señales de ubicación y velocidad al móvil del halconero para que tenga un seguimiento en tiempo real del recorrido. Esta operación de reconocimiento se prolonga hasta que el cetrero voltea el señuelo, hacia el que el pájaro acude a por su comida de recompensa.

Junto a la vigilancia de la torre de control o las inspecciones de equipajes, esta una de las numerosas operaciones que se suceden diariamente en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia para garantizar la seguridad. Se trata del Servicio de Control de Fauna. «Tratamos de evitar que se creen asentamientos de aves en el área de maniobras», explica Carlos Hernández, uno de los tres cetreros responsables de las rapaces. También ahuyentan a las que sobrevuelan la zona para impedir su impacto con los aviones y controlan otros animales, como conejos, que pueden excavar madrigueras en las proximidades de las pistas.

Sus vuelos se dividen en tres tipos: de avistamiento, de respuesta a los avisos de la torre de control y rutinarios, o de marcaje; es decir, «hacerle ver a las aves que no es un territorio seguro para ellas», describe el halconero. Aunque se han probado otros sistemas, como sonoros o visuales, recurrir a la propia fauna es el que se ha revelado como el más eficiente a la par que respetuoso con el medio ambiente. Aena asegura que esta experiencia está siendo positiva tanto por controladores aéreos y pilotos como instituciones científicas y grupos ecologistas: un depredador asustando a su posible presa es un fenómeno inherente a la naturaleza.

Deportistas de élite

Benita, Lepero, Gitana o Pepi son algunos de los simpáticos nombres de estos pájaros que poco tienen que ver con las impresionantes habilidades que atesoran. Según la especie, sobrepasan los 300 km/hora en caída, alguno ha ascendido hasta 750 metros y su campo de visión supera los 10 kilómetros. Para ello, siguen un entrenamiento intensivo. Carlos cuenta que incluso «hay halcones que han nacido en un aeropuerto, entonces desde pequeños se les trata de dar la impronta que van a necesitar de mayores».

Las características de cada variedad determinan cuál se elige para cada intervención. El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia posee 19 rapaces, entre las que predominan los halcones, aunque también hay algún ejemplar de azor o águila. De los 45 aeródromos que forman la red de Aena, la empresa pública tiene contratada esta unidad específica en 33. Se precisa más en territorios costeros, donde es mayor la concentración de aves y el flujo de migraciones.

Este método fue ideado en España a partir del proyecto 'Operación Baharí', diseñado por Félix Rodríguez de la Fuente. Fue probado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz en 1968 como solución a las molestias que causaban los pájaros a los aviones militares. Demostrada su eficacia, a los dos años se aplicó en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Medio siglo después, es una práctica plenamente asentada en España y se ha exportado a otros países.

Un hilo invisible

Carlos Hernández fue uno de los seguidores del popular naturalista. Él albergaba desde pequeño el amor por los animales, con «predilección por las aves», concreta. Fue viendo en televisión el programa de Rodríguez de la Fuente cuando le conquistó el arte de la cetrería, la caza con aves rapaces, una actividad antiquísima declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Después de mantenerla simplemente como 'hobby', dejó su anterior trabajo y se lanzó a dedicarse a su pasión. Ahora se siente «un privilegiado».

Aunque el temperamento de las rapaces es más irascible que el de los típicos animales de compañía, el cetrero reconoce que se acaba forjando un vínculo: «Tienen alas para volar, garras para matar y a mí no me necesitan. Algo se crea entre ese halcón y el cetrero para que no te abandone». «Si le das buen manejo», matiza, se crea «un hilo invisible entre uno y otro».