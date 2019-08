Una avería deja en tierra a los viajeros de un cercanías de Murcia a Alicante LA VERDAD MURCIA Martes, 27 agosto 2019, 08:01

Una avería obligó anoche a suspender el último servicio de la línea de Cercanías que une Murcia y Alicante. El tren debía salir a las 22.25 horas de la estación de El Carmen, pero no lo hizo por «motivos técnicos», según denunció un pasajero a 'La Verdad'. Lo peor no fue eso. Porque la compañía no se prestó a facilitar «ningún transporte alternativo» para cubrir el itinerario entre ambas ciudades. La suspensión afectó a una veintena de pasajeros que aguardaban en la estación de la capital murciana. «Nos sentimos abandonados; aquí hay gente que no tiene forma de llegar a su destino ni tampoco dónde quedarse a pasar la noche», se lamentó con impotencia un viajero. La mayoría de los afectados presentaron una reclamación contra la compañía ferroviaria en la misma estación, «aunque sabemos que no va a servir para mucho».

En el momento de cerrar la edición, Renfe buscaba anoche un plan alternativo para atender a estos viajeros con el fin de garantizar que todos llegaran a sus destinos en bus o, incluso, en taxi.