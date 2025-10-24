Avanza sin límites: «Tu carrera militar te espera en UNIVERSAE»

La institución educativa ha ideado una metodología única con la que podrás acceder a tu formación desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar

EFQ Murcia Viernes, 24 de octubre 2025, 11:29 Compartir

Hay caminos que se trazan con valentía, con pasos firmes sobre la tierra que defiendes cada día. Ser militar es más que una profesión; es un compromiso con el honor, con la patria y contigo mismo. Pero también es un viaje de crecimiento, de ascenso constante hacia nuevas metas. «En UNIVERSAE, queremos ser tu aliado en este recorrido, ofreciéndote una formación que no solo se adapta a tu vida, sino que la impulsa hacia horizontes más amplios».

Contar con un grado de formación profesional se convierte en una herramienta poderosa para ascender dentro del cuerpo, para destacar en los procesos de promoción y para alcanzar los lugares que siempre has deseado. La formación profesional refuerza autoridad y permite afrontar responsabilidades con mayor seguridad. «En UNIVERSAE hemos diseñado una metodología única que no te pide que te detengas; al contrario, se mueve contigo, entre traslados, misiones y responsabilidades, para que puedas conciliar el servicio y la disciplina con el aprendizaje».

Un método que marcha contigo

La metodología de aprendizaje de UNIVERSAE destaca por ser 100% online y sin horarios fijos; tú decides cuándo y cómo estudiar, teniendo total libertad para priorizar tu enseñanza, pero también tu servicio. No importa si estás en un cuartel, de maniobras o en casa; podrás acceder a tu formación desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, todos los alumnos contarán con un tutor personal, profesional que te acompañará en cada paso, resolviendo tus dudas y celebrando tus logros; y también con una gamificación innovadora, que transformará el aprendizaje en una experiencia práctica y dinámica, casi como un entrenamiento que te prepara para la vida real.

Estudiar en UNIVERSAE no es solo aprender; es vivir una experiencia que se adapta a la intensidad de tu día a día. La vida militar forja con valores como la disciplina, el sacrificio y el orgullo; y con habilidades únicas como la capacidad de liderazgo, determinación y capacidad de adaptación. Cada una de estas cualidades se puede transformar en oportunidades más allá del servicio, mediante una formación profesional oficial, práctica y actualizada, para poder ampliar el horizonte laboral y acceder a un mercado que valore tu perfil.

Como comenta José Gabriel, militar del Ejército de Tierra: «Lo que me resulta más beneficioso del método UNIVERSAE es la plataforma 360 donde puedo compaginar mi horario y mi tiempo a mi manera, además de las rápidas respuestas de los tutores con todas las dudas que tengo».

Elige tu rumbo: titulaciones que serán tus aliadas

Cada militar tiene un sueño, un talento, una meta. Con esta convicción, UNIVERSAE ha seleccionado las titulaciones que no solo están alineadas con las necesidades del mercado, sino que también complementan la experiencia en las Fuerzas Armadas. Entre los grados de formación profesional disponibles en UNIVERSAE destacan el Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, perfecto para dominar el mundo digital; el Grado Superior en Administración y Finanzas, para liderar con visión estratégica; el Grado Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, que te conecta con las tendencias del mañana; el Grado Superior en Asistencia a la Dirección, ideal para quienes organizan y guían; el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, para innovar sin límites; el Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes, para abrirse paso a la era tecnológica y el Grado Superior en Transporte y Logística, que te prepara para coordinar operaciones con eficacia y precisión.

UNIVERSAE ofrece a todos los militares diversas ventajas en el momento de matricularse en su centro educativo

En este sentido, José Gabriel también afirma: «A mis compañeros de las Fuerzas Armadas que tienen dudas respecto a su futuro, les recomendaría UNIVERSAE porque ofrece unas becas que se pueden compaginar con el Ministerio de Defensa. Es un centro educativo con una amplia formación y elección de grados de Formación Profesional y, además, cuenta con el Plan Amigo, donde ambos podemos salir beneficiados». Siguiendo esta línea, UNIVERSAE ofrece a todos los militares diversas ventajas en el momento de matricularse en su centro educativo: la opción de fraccionar la matriculación desde 65€ por mes; una financiación sin intereses; la posibilidad de elegir entre todas las titulaciones oficiales de FP que ofrece el instituto profesional; prácticas garantizadas y flexibles a realizar en empresas o en el cuartel de destino, dependiendo del grado elegido, y acceso al Plan Amigo, que incluye 200 € para el futuro alumno y cada amigo que le acompañe.

En definitiva, UNIVERSAE cuenta con más de 50 titulaciones que te permitirán encontrar un itinerario formativo que se ajuste a tus intereses, necesidades y competencias. Una metodología online, con plazas disponibles y matrícula todavía abierta, para seguir ofreciéndote un camino claro y acompañado entre la disciplina militar y la formación profesional.