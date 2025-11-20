La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Navarro, exjefe del servicio de Prevención y Protección de la Salud de la Consejería de Sanidad, este miércoles en Murcia. Nacho García

El avance del populismo antivacunas: «Asistimos a un preocupante repunte de enfermedades prevenibles»

El pediatra José Antonio Navarro, consultor honorario del Ministerio de Sanidad, ingresa este jueves en la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia con un llamamiento a contrarrestar los discursos de estos movimientos

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:51

Comenta

Las vacunas han mantenido a raya al sarampión durante años en las sociedades occidentales. Ahora, sin embargo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea afrontan picos importantes ... . En lo que va de año se han producido tres fallecimientos por sarampión en Estados Unidos, y también se han registrado muertes en Reino Unido, Francia o los Países Bajos. En España se han contabilizado 318 contagios, cuatro de ellos en la Región de Murcia. «Están resurgiendo enfermedades prevenibles mediante la vacunación, y esto va muy de la mano del populismo». Lo advierte el pediatra José Antonio Navarro, exjefe del servicio de Prevención y Protección de la Salud de la Consejería y consultor honorario del Ministerio de Sanidad en el área de vacunas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  3. 3

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor
  4. 4

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  5. 5

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  6. 6

    Los veterinarios piden confinar las gallinas de las granjas familiares por la gripe aviar
  7. 7

    Solo una empresa de hostelería se ofrece a tomar las riendas del bar del cerro del Molinete
  8. 8 Unos ladrones asaltan la iglesia de Los Urrutias y roban el sagrario
  9. 9 El juzgado rechaza suspender cautelarmente el veto a los rezos islámicos en Jumilla
  10. 10 Intervienen cerca de 900 plantas de marihuana en una nave industrial y dos viviendas de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El avance del populismo antivacunas: «Asistimos a un preocupante repunte de enfermedades prevenibles»

El avance del populismo antivacunas: «Asistimos a un preocupante repunte de enfermedades prevenibles»