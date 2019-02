Avalan la pena de 21 años de cárcel a 'El Canario' por degollar a una anciana Mario Carrasco, 'El Canario'. / v. v. El Supremo ratifica la condena, pese a que un juez investiga a otro joven por el crimen de Alhama, al tratarse de una «incierta expectativa» ALICIA NEGRE Jueves, 21 febrero 2019, 03:45

Hasta en catorce motivos fundamentó la defensa su recurso, pero ninguno ha sido admitido. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado recientemente la sentencia que condenó al joven Mario Carrasco, 'El Canario', a penas que suman 21 años y dos meses por el asesinato de la octogenaria Dolores Morales en su casa de Alhama de Murcia en abril de 2014.

Mario Carrasco fue considerado culpable del crimen por un jurado popular en junio de 2017 pese a que él defendió rotundamente su inocencia. Su implicación y la del amigo que le acompañaba aquella noche, Juan Jesús Mellado, en la muerte de Dolores fue destapada por un niño de 10 años que, al parecer, iba con ellos y que acabó relatando lo ocurrido a su madre. Tras ser detenido, Juan Jesús delató a su amigo y reveló a la Guardia Civil que los tres habían entrado a robar a casa de Dolores y que, de forma sorpresiva, Mario había degollado a la octogenaria.

Una versión que, sin embargo, ambos desmintieron en la vista asegurando que habían sido maltratados por la Benemérita y forzados a asumir una participación en el asesinato que no era cierta. «Aquella noche yo estaba en casa jugando a la Play y viendo una película», recalcó Mario, con voz grave. «Nunca he matado a nadie». Unas palabras que no lograron, sin embargo, convencer al jurado popular, que le consideró culpable del crimen.

El tribunal remarca que la sentencia «no puede tacharse de ilógica ni irracional»

Tras ese veredicto de culpabilidad, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le impuso a Mario una pena de 18 años, 9 meses y un día de prisión por el asesinato de la octogenaria y una pena de dos años y seis meses de prisión por el robo en el domicilio de la anciana. Una condena que suma 21 años y dos meses de prisión y que ha sido ratificada por el Supremo. El tribunal también ha confirmado la pena de cuatro años y tres meses impuesta a su amigo Juan Jesús por robo.

Meses después de que el tribunal murciano dictase esa sentencia, un juzgado de instrucción de Totana abrió diligencias para investigar a un joven al que cinco testigos señalan como presunto autor del asesinato de la octogenaria. Fuentes de la defensa de Mario hicieron hincapié en que el caso podría dar un vuelco de confirmarse lo declarado por esos testigos de referencia a un detective privado y a un experto en seguridad informática que se entrevistaron con ellos en los últimos meses.

A la espera de un perfil

Este detalle no ha impedido, sin embargo, que la Justicia siguiese adelante y el Supremo confirmase la condena a 'El Canario'. El tribunal asegura que, en el caso de que la práctica del perfil genético que se está llevando a cabo en el juzgado totanero arrojara «un resultado capaz de incidir» en la sentencia dictada, el condenado siempre podría acogerse a la posibilidad que establece la ley para estos casos. «No puede este recurso de casación quedar supeditado», recalca la Sala, «a lo que solo es una incierta expectativa, artificialmente provocada por el padre de quien ahora recurre al instar la incoación de un nuevo procedimiento».

La defensa de Mario también alegó que la sentencia fue «injusta, irracional e irrazonable porque se basa en el veredicto de la sentencia del jurado que no está motivado». Un argumento que el tribunal rechaza porque, remarca, «no puede dudarse de que existió actividad probatoria bastante y de signo incriminatoria», ni «tacharse (la sentencia) de ilógica e irracional».